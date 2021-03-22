Чем Олич лучше Гончаренко? Колонка Олега Иванова

Авторская колонка экс-полузащитника сборной России — специально для «СЭ»

Пауза в РПЛ на матчи сборных — это возможность не только перевести дух, но и оценить турнирный расклад за семь туров до финиша.

Категорически не согласен с теми, кто считает, что в РПЛ интрига умерла. Да, действующий чемпион оторвался на четыре очка от «Спартака» и на восемь от «Локомотива», «Сочи» и ЦСКА. Но на месте футболистов «Зенита» я бы не обольщался. Одна-две осечки — и конкуренты нагонят.

На мой взгляд, именно самоуверенность сгубила петербуржцев в стартовых матчах 2021-го. Отсюда сенсационное поражение от «Арсенала» в Кубке, ничья с «Ростовом» и «баранка» в Казани. Да и с «Ахматом» до перерыва игра шла на равных. А потом невероятный гол Караваева, спорный пенальти — и для моего бывшего клуба все закончилось разгромом.

С ЦСКА команда Семака поначалу тоже не феерила. Все перевернули удаление Ахметова и дубль Вендела. Бразилец — не Халк, который мог в одиночку всех раскатать. Но за счет коллективных действий смотрится неплохо. Если осенью Вендел явно находился не в своей тарелке, то сейчас уже гораздо лучше стал понимать партнеров. Пришла сыгранность, а с ней и забитые мячи и голевые передачи.

Ну и не нужно забывать, что в матче с ЦСКА Барриос и Оздоев освободили Вендела от черновой работы. В атаке у него были развязаны руки, при потере мяча мог чуть передохнуть, а не лететь сломя голову к собственной штрафной. Наверное, позиция «под нападающим» для Вендела оптимальная. Впрочем, тут Сергею Богданычу виднее...

«Спартак» после вылета из кубкового турнира и домашнего поражения от «Рубина» многие поспешили похоронить. Сразу начались разговоры, дескать, и с Тедеско еще зимой стоило попрощаться, и Промеса напрасно вернули... А Дмитрий Аленичев в колонке для «СЭ» вообще заявил, что нынешний подбор футболистов не позволяет «Спартаку» бороться даже за второе место.

Думаю, Аленичев эти слова произнес на эмоциях. Укомплектованы красно-белые по меркам РПЛ более чем прилично. А уж впереди выбор-то какой! Ларссон, Соболев и Понсе проводят великолепный сезон. Первый забил уже 12 мячей, второй — 10, третий — 9. И это при том, что наш форвард, как и аргентинец, периодически пропускал матчи из-за травм.

Теперь о Промесе. Не разделяю мнения тех, кто критикует спартаковских руководителей за покупку голландца. Игрок шикарный, в расцвете сил, к нашей лиге адаптирован. Важно, что обладает лидерскими качествами — об этом мне рассказывал Денис Глушаков. Квинси из категории футболистов, к которым в команде всегда прислушиваются, он может повести за собой. Так что никаких минусов в его приобретении не вижу. Наоборот, сплошные плюсы. А если клуб зацепится за второе место и попадет в Лигу чемпионов, что вполне реально, затраты на трансфер Промеса моментально отобьются.

Я понимал, что его появление вынудит Тедеско немного перестроить игру. «Спартаку» придется уже не только постоянно прессинговать, но и мяч забирать, проводить позиционные атаки. Вдобавок надо учитывать, что Квинси не прошел с командой ни одного сбора, а заиграть с листа даже такому мастеру непросто. Ничего удивительного, что какое-то время потребовалось на адаптацию. Обратите внимание: если в чемпионском составе Промес чаще выходил слева, то сейчас его используют в центре.

Чуть-чуть поменялся тактический рисунок — и спартаковский футбол сразу стал другим. Более смотрибельным. Последние результаты это подтверждают. 6:1 с «Краснодаром», 2:1 с «Динамо», 5:1 с «Уралом»... Впечатляюще.

В декабре Тедеско объявил, что ни при каких обстоятельствах не собирается продлевать контракт. Но если «Спартак» пробьется в Лигу чемпионов, возможно, тренер передумает. По крайней мере клуб наверняка сделает все, чтобы его удержать. Он устраивает руководство, футболисты, судя по отзывам в прессе, от немца в восторге. Скажет кто-то: «Братишка, не уходи!» — и Тедеско дрогнет, останется. Подтвердив правоту тезиса: «Никогда не говори «никогда».

«Локомотив» весной тоже выглядит здорово. Четыре победы подряд с общим счетом 9:1 — приятный сюрприз для болельщиков. Ведь по-прежнему травмированы лидеры — Миранчук, Зе Луиш, Игнатьев. Еще и Смолов с Бариновым не набрали форму, выходят пока только на замену.

Зато раскрылись другие ребята — Жемалетдинов, Лисакович, Камано. Забить три мяча «Сочи», одной из самых организованных команд РПЛ, мало кому удается. В этом смысле дубль Камано и ассистентский хет-трик Жемалетдинова — очень крутое достижение.

В опорной зоне выделяется юный Мухин, которого Станислав Черчесов сейчас даже в сборную вызвал. А в центре обороны добавил надежности бразильский новичок Пабло. В том, что он в полном порядке, я убедился на собственной шкуре. В последнем туре, когда «Уфа» принимала «Локо», именно этот мощный парень вынес мяч из пустых ворот после моего удара головой. Эх...

Главные козыри команды Марко Николича — быстрые атаки. Жемалетдинов, получая мяч, отдает пасы вразрез за спины защитникам, и в эти зоны на высокой скорости врываются его партнеры. Почти все голы весной так и забили.

«Уфа» к подобной манере была готова и заставила играть «Локомотив» в позиционный футбол, не позволяя проводить быстрые атаки. Соперника мы потрепали, но даже ничью удержать не смогли — в концовке пропустили со стандарта. Обидно. По игре-то поражения точно не заслуживали.

А вот что происходит с ЦСКА, я не понимаю. Имею в виду не только три поражения в последних четырех матчах, но и разговоры о назначении на пост главного тренера Ивицы Олича.

Нельзя сказать, что весной армейцы какой-то матч прямо провалили. «Зениту» до удаления Ахметова ни в чем не уступали. Против «Локомотива» выглядели неплохо, забей Влашич пенальти — могли бы вырвать ничью. Примерно из той же серии поражение в Туле. Сначала Зайнутдинов на ровном месте привез 11-метровый, затем Акинфеев не выручил. Но во втором тайме моментов создали достаточно. Самой малости не хватило, чтобы сравнять счет.

Команда управляемая, продолжает гонку за медали, до конца чемпионата всего семь туров. Ну и зачем убирать Виктора Гончаренко? И почему именно Олич? Да, футболист классный был, но главным тренером никогда не работал! Чем он лучше Гончаренко? Странный эксперимент...

Не вижу логики и в действиях руководителей «Ротора», которые вместо Александра Хацкевича внезапно назначили Юрия Батуренко. Из этого состава Хацкевич выжимал максимум, команда показывала приятный глазу футбол, без всяких «автобусов». И вдруг увольнение. О котором тренер узнал чуть ли не от журналистов. Да и Батуренко, мягко говоря, не самая очевидная кандидатура. Он же никогда не был главным тренером.

Пойдут ли перемены на пользу «Ротору», выяснится в ближайших турах. Ну а для моей «Уфы» сейчас каждый матч сродни финальному. Ситуация тяжелая, но я верю, что вылета удастся избежать. Правильно сказал Рашид Рахимов, главный тренер «Уфы»: «Если в оставшихся встречах будем играть так же, как с «Локомотивом», начнем стабильно набирать очки и сохраним место в премьер-лиге». На это нацелена вся команда.

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