«Никогда не слышал от Васи слов «больно» и «устал». Он играл без щитков». Мостовой вспоминает Кулькова

Александр Мостовой, выступавший вместе с Василием Кульковым в «Красной Пресне», «Спартаке» и «Бенфике», вспоминает футболиста, который сегодня ушел из жизни.

— Сейчас сложно подбирать слова... — начал Мостовой. — Ничего уже не изменишь, ничем не поможешь. Знал, что Вася болеет, мой близкий товарищ был всегда с ним на связи.

По большому счету, мы же с Васей вместе начинали футбольный путь. Сначала играли с ним у Романцева в «Красной Пресне», потом — в «Спартаке». Далее за «Бенфику», за сборную.

Что сейчас вспоминается? Василий был очень добрым и спокойным. И, конечно, надежным. Мог закрыть многие позиции на поле. Даже смеялись над ним: «Вась, может тебя еще и в ворота поставить — ты же не подведешь!» Единственное в шутку опасались, что у него в нападении не получится. Хотя он очень любил подключаться вперед, забивал. Почему подшучивали? Он нам казался со стороны немного полноватым. Ну такой внешний вид у него. Вот мы и говорили: «Вась, не надо. Скорости не хватит». Смеялись, короче. Хотя у него стартовая скорость, кстати, была очень приличная.

Я никогда от него не слышал слов «устал» или «больно». Боец. Это сейчас модно сетовать на какие-то вещи. А Вася не жаловался. Иногда даже щитки не надевал на матчи, не любил это... Говорил: «Да какая разница? Нога она и есть нога»

Яркие моменты? Вспоминаю случаи в «Бенфике». Вася всегда пихал человеку, который следил за игровой формой. Сейчас их называют администраторами. То есть тому, кто раскладывал в раздевалке майки и трусы. Был такой у нас невысокий португалец. Вот ему от Васьки «доставалось». Почему-то Васе казалось, что тот выдавал ему трусы маленького размера. Но мы- то знали, что дело в Васиной конституции. Он обладал большим тазом и крупными ногами. Поэтому, может быть, на нем те трусы не так смотрелись, немного трещали. Мы с Серегой Юраном смеялись: «Вась, дело, не в трусах, а твоем заде». Но он все равно негодовал — рвал иногда эти трусы. Ох... Вот такие истории были...

Матч с «Наполи», где Вася закрыл Марадону? Да, это было в Италии. Олег Иваныч сказал ему, чтобы он персонально действовал против Диего. Ему надо было вцепиться в аргентинца. И мы, кстати, понимали, что Вася справится. Я порой удивляюсь, почему сейчас нет персональщиков...

Сыграли тогда — 0:0. Все довольны. Мы же причем могли и выиграть. У меня был отличный момент, на последних минутах головой в пустые ворота не забил. И тем не менее, результат, конечно, хороший. Прилетаем в Москву. Газет тогда было немного. И репортеры написали про великолепную игру Васи, его выделили: «Марадоны не было видно!»

Потом Олег Иваныч проводил разбор этого матча. Сидим, смотрим. Да. Марадона не забил, но моментов-то у него хватало. Мы сразу над Васей стали прикалываться: «Вась, что за дела? Про тебя пишут, что ты его выключил из игры» Нет, Кульков, конечно, хорошо сыграл, но нужно говорить и о не фарте Марадоны. Сам Вася сидел, улыбался: «Ну я бегал рядом с ним, да. Но как его полностью включить то? Марадона все-таки»

Уверен, Вася мог бы большего добиться в футболе. Когда меня просят составить свою символическую сборную, я Васю всегда включаю. Всегда! В нем я уверен... Очень надежный, качественный футболист.

Футбол ему недодал. Он мог бы спокойно поиграть в любом топовом европейском клубе. Но у него карьера все равно удалась! Мы же в начале 90-х выступали за «Бенфику» — команду, которая входила в пятерку лучших в Европе. А до этого играли в «Спартаке», который в то время входил в десятку в Европе.

Светлая ему память! (Виталий Айрапетов)