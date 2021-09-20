«Витории нужно время, но его никто не даст. Дерби определит судьбу португальца»

Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов — о дерби и проблемах красно-белых.

— В матче ЦСКА — «Спартак» есть фаворит? - первый вопрос Андрею Чернышову, который сейчас трудится в индийском клубе «Мохаммедан».

— Именно сейчас, впервые за долгое время, явного фаворита нет. И ЦСКА, и «Спартак» пока выступают не слишком удачно, занимают не те места, на которые рассчитывали. И у тех, и у других сменились главные тренеры, идет становление. Жду дерби, с одной стороны, с интересом, а с другой — с опасением. Это всегда были суперматчи, которые радовали болельщиков. А сейчас какая-то особенная ситуация.

— У «Спартака» летом практически не было трансферов. Это главная причина провала красно-белых на старте сезона?

— Естественно, когда приходит новый главный тренер, он обговаривает этот вопрос с руководством. Тем более что он наверняка изучал состав и хотел бы приобрести каких-то игроков на конкретные позиции. Тех, кто подходил бы под его философию, ту игру, которую он хочет ставить. Но приобретений не было, и это большой минус для «Спартака».

Еще один большой минус — это обстановка в клубе. Сейчас немного поутихло, но то, что было еще недавно, явно не пошло на пользу «Спартаку». Все это и привело команду туда, где она сейчас находится.

— Как вам вообще Руй Витория? Виноват ли он в том, что «Спартак» столь неудачно начал сезон?

— Тренер в любом случае несет ответственность за результат. Менеджмент не уволят, не поменяют всех игроков — именно тренер в первую очередь пострадает. И не будут разбираться, были трансферы, не было ли их. Возможно, он где-то проявил слабость, когда подписывал контракт, не обговорил какие-то моменты по составу.

— Но ведь состав красно-белых с прошлого сезона практически не поменялся. Значит ли это, что Витория хуже Тедеско?

— У Тедеско же тоже не сразу пошло. В первом сезоне при нем «Спартак» какое место занял?

— Седьмое, но там Кононов провалил начало сезона.

— Не важно. Любому тренеру нужно время. Витория пытается строить совсем другую игру, которая отличается от того, что ставил Тедеско. Может, через какое-то время «Спартак» начнет играть так, как того хочет Витория, и это принесет ему результат? Прошло всего несколько месяцев. Судить о работе Витории можно будет только к зимней паузе.

— Насколько возможно сейчас увольнение Витории?

— Мы не знаем условий контракта, какие там предусмотрены неустойки. Но если будет осечка в дерби... Еще пару матчей, и Виторию могут уволить. Вряд ли руководители «Спартака» будут дальше это терпеть. Думаю, что именно дерби во многом определит судьбу Витории в клубе.

— Что можете сказать про ЦСКА? Там тоже новый тренер.

— Алексей Березуцкий только начинает. Здесь также нужно время, чтобы понять, в каком направлении будет двигаться команда. Но руководители ЦСКА, как мне кажется, более терпеливы в этом плане. До зимы Березуцкого точно никто не уволит, только весной можно будет делать какие-то первые выводы о его работе.

— ЦСКА покинул Никола Влашич. Кто станет новым лидером армейцев?

— Пока сложно сказать, ведь Влашич только ушел. Надо посмотреть, как будет играть ЦСКА, какой футбол будет показывать команда без хорвата, на кого сделает ставку Березуцкий. Пока явного лидера не видно, а Влашич, конечно, большая потеря для ЦСКА.

— Как, на ваш взгляд, закончится дерби?

— Ох... Тяжелый вопрос, предсказать что-то очень сложно. Поставлю, наверное, на ничью — 1:1.