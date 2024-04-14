Отмучились. «Спартак» попрощался с Абаскалем

Самая ожидаемая отставка российского футбола.

Случилось то, о чем постоянно говорили в последние месяцы — Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера «Спартака».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 22-го года. Тогда в тренде был отъезд иностранцев из российского футбола, и «Спартак» покинул главный тренер Паоло Ваноли. Произошло это довольно внезапно: красно-белые только-только взяли Кубок, и вроде как итальянец никуда не собирался. Но все же уехал.

«Спартаку» в срочном порядке пришлось искать нового тренера: нужно было буквально за месяц подготовить команду к сезону. Выбор пал на 33-летнего на тот момент Гильермо Абаскаля. Большая неожиданность: его имя даже не мелькало в связанных со «Спартаком» инсайдах. В России испанца знал, пожалуй, только Фёдор Чалов, поигравший у испанца в аренде в «Базеле». У всех остальных кандидатура нового тренера вызвала исключительно недоумение. «Какой-то мужик» — так называли Абаскаля в футбольных пабликах, пока его фамилию все же не выучили.

Дебют тренера пришелся на Суперкубок в Петербурге, и «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 0:4. Большим ударом по репутации Гильермо в глазах болельщиков красно-белых то поражение точно не стало — от испанца вообще никто ничего не ждал. Зато в чемпионате все пошло хорошо. «Спартак» играл в яркий атакующий футбол, который давал результат. Все было практически идеально. Решения Абаскаля были логичными и понятными, и это подкупало. Болельщики даже шутили, что тренер в перерыве читал соцсети и, исходя из мнений и эмоций фанатов, проводил замены.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В то, что «Спартак» наконец-то угадал с тренером, заставили поверить кубковые матчи с «Зенитом» на групповом этапе. В Москве «Спартак» прибил чемпиона со счетом 3:0, а в Петербурге уперся и отстоял 0:0. Результат, который отправил «Зенит» в Путь регионов. Та игра, конечно, запомнилась дракой по завершении основного времени. Красно-белые дали отпор и в футболе, и в драке, бросив реальный, как тогда казалось, вызов (а не мифическую перчатку) Питеру.

Абаскалю хватило полугода, чтобы убедить руководство, и «Спартак» продлил контракт с испанцем — еще на два с половиной года. Естественно, на существенно улучшенных условиях. Но весной 23-го года у команды все разладилось. Красно-белые не то, что не смогли навязать «Зениту» борьбу за чемпионство, а едва сохранили место в тройке. Собственноручно отдав серебро ЦСКА, в Тушине довольствовались бронзой. А ведь был еще болезненный вылет из Кубка от «Акрона». Впрочем, на позициях тренера это никак не сказалось.

Летом «Спартак» провел солидную трансферную кампанию, и Абаскаль получил всех тех, кого хотел. Пришли Медина, Бонгонда, Рябчук, Бабич — на них клуб потратил 24 миллиона евро. Вопросов из этого списка нет, пожалуй, только к Бабичу. Бонгонда ярко начал, но потом пропал, а Медина и Рябчук даже не стали твердыми игроками основного состава. Красно-белые хорошо начали новый чемпионат, но очень быстро откатились к весенним игре и результатам. Под откос все пошло после домашнего поражения от «Зенита», когда Абаскаль буквально выстрелил себе в ногу, перемудрив с составом. После этого красно-белые были крайне нестабильны, показывая мощный футбол в Кубке и буквально через три дня — совершенно безликий в чемпионате.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ситуация усугубилась еще и разладом с лидерами командами. Капитан Джикия присел на лавку, и эта тема взорвалась во время зимних сборов, когда Георгий открыто сказал, что тут на первом месте что-то личное, а не игровое. А еще Абаскаль принялся воспитывать ведущего форварда команды Соболева. Ни к чему хорошему все это не привело.

«Спартак» весной 24-го года — это сплошное мучение. Конечно, сказалась потеря Промеса, ведущего игрока команды, и здесь точно нет вины Абаскаля. Но тренер так и не придумал, как играть без голландца. На сборах «Спартак» окончательно перешел на 4-4-2. В Эмиратах эта схема работала, в России — вообще никак. Красно-белые совсем перестали забивать, как бы Абаскаль на пресс-конференциях ни хвастался количеством ударов. Вообще в последнее время испанец вел себя максимально вызывающее. Его публичные выступления чаще всего вызывали однозначную реакцию: «Он просто издевается над всеми».

«Спартак» весной лишь раз выиграл в РПЛ — в Петровском парке у «Динамо» (2:1). Но футбол команды Абаскаля был просто ужасен. Как показал проигранный в Сочи матч следующего тура, победа в дерби была просто случайностью. На «Фиште» от москвичей веяло безысходностью, и поражение стало абсолютно заслуженным. Как оказалось, это был последний матч команды под руководством Абаскаля.

Отмучились — самое точное слово, подходящее к отставке тренера «Спартака». Причем отмучились все — и болельщики клуба, и игроки. И даже сам Абаскаль.