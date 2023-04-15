ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко
Репетиция финала
Уже в среду «Урал» и ЦСКА сыграют в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России, и, разумеется, для обеих команд две предстоящие очные встречи особо важны, ведь каждой из них осталось пройти всего двух соперников для победы в турнире. В этом сезоне из-за внешних обстоятельств число призов в нашем футболе урезано и еврокубковых путевок нет, поэтому ценность второго по значимости турнира России высока. «Урал» и ЦСКА в этом, конечно, не признаются, но приоритет наверняка сейчас отдан Кубку.
Однако это совсем не значит, что минувшая игра была товарищеской. Екатеринбуржцы еще не обезопасили себя от вылета, а армейцы бьются за второе место — ну, или за первое после «Зенита». С мотивацией тут все в порядке. К тому же для обоих тренеров это противостояние принципиально: Владимир Федотов родился в Свердловской области и почти всю игровую карьеру посвятил «Уралмашу», а Виктор Гончаренко еще пару лет назад работал в ЦСКА.
Ранний гол Заболотного
Под «Урал» Федотов не стал ничего выдумывать и скопировал состав, разгромивший «Химки» в прошлом туре. Исключение касалось только позиции голкипера — Акинфеев наконец-то был готов выйти на поле и заменил молодого Торопа в основе. Возвращение капитана произошло очень вовремя: уже в первые десять минут он дважды спас ЦСКА от пропущенного мяча — сначала в Игоря пробил Биквалфи, а затем Егорычев.
У хозяев, в отличие от армейцев, хватало перестановок. Но вряд ли Гончаренко таким образом готовился конкретно к бывшему клубу — просто серию из трех подряд поражений в РПЛ очень хотелось прервать. Если сравнивать с предыдущей игрой, в основе «Урала» произошло целых пять замен, да еще и Егорычева перекинули с левого фланга на правый. И именно правое крыло атаки хозяев на первых минутах действовало особенно агрессивно. Но у такой активности была и обратная сторона — свободные зоны за спинами. Этим и воспользовался Зайнутдинов, который с той же бровки на 13-й минуте ассистировал Заболотному.
Перекладина Влута
«Урал» точно шокировал подобный старт. Хозяева выглядели предпочтительнее, но решающую роль играла реализация и фактор Акинфеева. Однако у команды Гончаренко оставались и другие козыри: например, стандартные положения. Угловые, которыми славился «Урал» в этом сезоне, в последнее время перестали приносить успех, но со штрафного черно-оранжевые могли забить: Влут метров с 25 попал в перекладину.
До перерыва произошло еще одно важное событие для хозяев: Газинский из-за травмы уступил место Сунгатулину, который во втором тайме повлияет на развязку встречи. А до этого «Урал» тщетно искал шанс для гола, но армейцы здорово оборонялись: достаточно сказать, что шесть из девяти ударов хозяев были заблокированы.
Два пенальти за тайм
В перерыве «Урал» не произвел замен, хотя их стоило ожидать. Атака «Урала» вроде бы была активна, но таких острых моментов, как в начале встречи, больше не возникало. А на исходе часа ЦСКА удвоил счет: Владиславу Безбородову понадобилось лично посмотреть повтор, чтобы назначить пенальти, но на видео он все же увидел фол Сунгатулина, и Чалов реализовал 11-метровый.
Красно-синие неплохо играют по счету: в текущем чемпионате у их соперников нет ни одной волевой победы. Но в Екатеринбурге, кажется, команда Федотова слишком рано перестроилась. После второго гола стало заметно, что ЦСКА опустил линию обороны и отдал мяч «Уралу», делая акцент лишь на контратаках. Гол хозяев только утвердил новую тактику армейцев: Влут реализовал пенальти, назначенный за нарушение Зайнутдинова, и после этого гости старались искусственно занижать темп игры.
В контратаках ЦСКА местами выглядел неплохо. Например, на 80-й минуте Чалов был обязан оформлять дубль после одного из таких выпадов — помешал Помазун. В концовке армейцы уже даже не стеснялись, что играют на результат, и были целиком сконцентрированы на обороне. Но кто за это их осудит? «Урал» сам виноват, что не реализовал те неплохие моменты в начале встречи и логично уступил — в четвертый раз подряд. А ЦСКА набирает важные три очка в борьбе за серебро РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
4
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4