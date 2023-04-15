ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко

Красно-синие одержали важную победу в Екатеринбурге — 2:1.

Репетиция финала

Уже в среду «Урал» и ЦСКА сыграют в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России, и, разумеется, для обеих команд две предстоящие очные встречи особо важны, ведь каждой из них осталось пройти всего двух соперников для победы в турнире. В этом сезоне из-за внешних обстоятельств число призов в нашем футболе урезано и еврокубковых путевок нет, поэтому ценность второго по значимости турнира России высока. «Урал» и ЦСКА в этом, конечно, не признаются, но приоритет наверняка сейчас отдан Кубку.

Однако это совсем не значит, что минувшая игра была товарищеской. Екатеринбуржцы еще не обезопасили себя от вылета, а армейцы бьются за второе место — ну, или за первое после «Зенита». С мотивацией тут все в порядке. К тому же для обоих тренеров это противостояние принципиально: Владимир Федотов родился в Свердловской области и почти всю игровую карьеру посвятил «Уралмашу», а Виктор Гончаренко еще пару лет назад работал в ЦСКА.

Ранний гол Заболотного

Под «Урал» Федотов не стал ничего выдумывать и скопировал состав, разгромивший «Химки» в прошлом туре. Исключение касалось только позиции голкипера — Акинфеев наконец-то был готов выйти на поле и заменил молодого Торопа в основе. Возвращение капитана произошло очень вовремя: уже в первые десять минут он дважды спас ЦСКА от пропущенного мяча — сначала в Игоря пробил Биквалфи, а затем Егорычев.

У хозяев, в отличие от армейцев, хватало перестановок. Но вряд ли Гончаренко таким образом готовился конкретно к бывшему клубу — просто серию из трех подряд поражений в РПЛ очень хотелось прервать. Если сравнивать с предыдущей игрой, в основе «Урала» произошло целых пять замен, да еще и Егорычева перекинули с левого фланга на правый. И именно правое крыло атаки хозяев на первых минутах действовало особенно агрессивно. Но у такой активности была и обратная сторона — свободные зоны за спинами. Этим и воспользовался Зайнутдинов, который с той же бровки на 13-й минуте ассистировал Заболотному.

Перекладина Влута

«Урал» точно шокировал подобный старт. Хозяева выглядели предпочтительнее, но решающую роль играла реализация и фактор Акинфеева. Однако у команды Гончаренко оставались и другие козыри: например, стандартные положения. Угловые, которыми славился «Урал» в этом сезоне, в последнее время перестали приносить успех, но со штрафного черно-оранжевые могли забить: Влут метров с 25 попал в перекладину.

До перерыва произошло еще одно важное событие для хозяев: Газинский из-за травмы уступил место Сунгатулину, который во втором тайме повлияет на развязку встречи. А до этого «Урал» тщетно искал шанс для гола, но армейцы здорово оборонялись: достаточно сказать, что шесть из девяти ударов хозяев были заблокированы.

Два пенальти за тайм

В перерыве «Урал» не произвел замен, хотя их стоило ожидать. Атака «Урала» вроде бы была активна, но таких острых моментов, как в начале встречи, больше не возникало. А на исходе часа ЦСКА удвоил счет: Владиславу Безбородову понадобилось лично посмотреть повтор, чтобы назначить пенальти, но на видео он все же увидел фол Сунгатулина, и Чалов реализовал 11-метровый.

Красно-синие неплохо играют по счету: в текущем чемпионате у их соперников нет ни одной волевой победы. Но в Екатеринбурге, кажется, команда Федотова слишком рано перестроилась. После второго гола стало заметно, что ЦСКА опустил линию обороны и отдал мяч «Уралу», делая акцент лишь на контратаках. Гол хозяев только утвердил новую тактику армейцев: Влут реализовал пенальти, назначенный за нарушение Зайнутдинова, и после этого гости старались искусственно занижать темп игры.

В контратаках ЦСКА местами выглядел неплохо. Например, на 80-й минуте Чалов был обязан оформлять дубль после одного из таких выпадов — помешал Помазун. В концовке армейцы уже даже не стеснялись, что играют на результат, и были целиком сконцентрированы на обороне. Но кто за это их осудит? «Урал» сам виноват, что не реализовал те неплохие моменты в начале встречи и логично уступил — в четвертый раз подряд. А ЦСКА набирает важные три очка в борьбе за серебро РПЛ.