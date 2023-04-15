Глушаков едва не добил Йокановича. Но «Динамо» продолжает преследовать «Спартак»
Ничья в предыдущем туре со «Спартаком» практически лишила динамовцев права на ошибку. Особенно в домашних матчах с такими соперниками, как «Пари НН». У бело-голубых и так-то призрачные надежды решить задачу попадания в тройку, а если еще на финише не выигрывать у аутсайдеров...
Встреча с командой Сергея Юрана должна была еще и дать ответ на вопрос: что с характером у подопечных Славиши Йокановича? В концовке встречи с красно-белыми в их ворота был несправедливо назначен пенальти, что единогласно подтвердили члены ЭСК — судья Сергей Иванов «украл» у динамовцев победу в дерби. Разозлятся бело-голубые?
Первый тайм давал отрицательный ответ. Как ни странно, в агрессии, скорости, сплоченности гости выглядели сильнее хозяев. Юран не постеснялся оставить в запасе авторитетного ветерана Глушакова, сделав ставку на темп и движение. И идея работала — моменты у ворот Шунина возникали чаще, чем у противоположных. Стоцкий и Соколов били из опаснейших позиций, а еще в одном эпизоде Даса в последний момент прервал передачу, едва не срезав мяч в сетку.
«Динамо» требовалось что-то менять, Йоканович в перерыве перешел на игру в два нападающих — в пару к Тюкавину вышел Смолов. Хозяева чуть прибавили — итогом стала штанга и вынос защитника после удара Фомина, однако перелом поначалу не вышел кардинальным. Да, пенальти получился случайным — мяч попал в руку Скопинцеву в довольно безобидной ситуации, но до этого был еще и опасный удар Янсане. В общем, «Пари НН» заслужил этот гол — 11-метровый хорошо исполнил Глушаков.
И только после этого бело-голубые по-настоящему включились, забив за оставшиеся полтайма три мяча.
Сначала Гладышев после навеса Грулева раскачал Юлдошева и пробил в ближний угол — 1:1. Затем Фомин дальним ударом заставил ошибиться Нигматуллина, поздно среагировавшего на удар — 2:1. А в добавленное время Тюкавин заработал пенальти, и Смолов его реализовал — 3:1.
Уверенная по счету, но такая скользкая по развитию сюжета победа «Динамо». Три четверти матча бело-голубые были хуже, и только встав у края пропасти, сумели развернуть ситуацию. Болельщики вновь не могут быть довольны качеством футбола в исполнении москвичей, но хотя бы увидели характер — бело-голубые одержали волевую победу и сократили отставание от «Спартака» до трех очков. По крайней мере, до вечернего матча красно-белых с «Торпедо».
А Сергей Юран начинает в Нижнем с двух поражений с одинаковым счетом — 1:3. Но если в прошлом туре его команда уже к 14-й минуте уступала 0:2, то теперь лишь в самой концовке упустила победу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4