«Урал» — ЦСКА: почему нет оснований для назначения пенальти в ворота гостей? ВАР зря вмешался
В середине первого тайма матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — ЦСКА арбитр Артем Любимов дважды принял верные решения, не назначив пенальти в ворота гостей.
На 21-й минуте в штрафной площади армейцев действительно произошел контакт мяча с левой рукой Бактиера Зайнутдинова. Но она находилась в естественном положении, движения руки навстречу мячу и попытки сыграть в него не было.
С Любимовым не согласились его видеоассистенты Владислав Безбородов и Николай Богач. Они провели проверку и предложили судье изучить видеозапись на мониторе. Но арбитр, посмотрев повторы с разных ракурсов, свое решение не изменил — 11-метровый удар был правильно не назначен. «Урал» выполнил угловой удар.
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