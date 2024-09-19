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РФС назвал лучших в сезоне-2023/24. В списке — только один игрок из «Спартака»

РФС утвердил список 33 лучших футболистов России сезона-2023/24
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Семак, Константин Тюкавин и Даниил Хлусевич
Сергей Семак, Константин Тюкавин и Даниил Хлусевич.
Фото «СЭ»
Известны лучший клуб и тренер.

Российский футбольный союз по традиции представил список 33 лучших игроков прошедшего сезона. Кроме того, были названы лучший клуб, тренер, футболист и молодой игрок.

«Зенит» — лидер

В опубликованной РФС символической сборной 33 лучших игроков прошлого сезона есть представители разных клубов. Самое крупное представительство у «Зенита» — из состава чемпиона в сборную попали девять человек, в том числе Кассьерра, Вендел, Барриос и Дуглас Сантос стали лучшими на своих позициях. Сергеев, Мостовой, Клаудиньо, Эракович и Караваев отправились в символический запас.

Вторым по числу игроков в сборной от РФС стал «Краснодар». Южан представляют пятеро футболистов, а в основе — троица уже покинувших клуб игроков: Сафонов, Алонсо и Волков. В запас отправились Кордоба и Сперцян.

У ЦСКА, как и у «Краснодара», пять футболистов в символической сборной, но в основу попал всего один — защитник Роша. Чалов, Файзуллаев, Обляков и Мойзес остались в запасе.

Остальные клубы представлены скромнее: по три футболиста у «Ростова» (в том числе Мохеби в основе), «Крыльев Советов» (без игроков в основе) и «Локомотива» (Глушенков в основе). Два игрока у «Динамо» (Тюкавин в основе), по одному — у «Спартака», «Рубина» и «Балтики».

К сборной есть вопросы

Как и всегда в случаях с символическими сборными, к подборке от РФС сразу же появилось много вопросов от болельщиков. Чаще всего они вызваны клубными предпочтениями, но это не всегда лишает их объективности.

Так, очевидный вопрос — слабая делегация московского «Динамо». Бело-голубые до последнего тура были участниками чемпионской гонки, имели реальные шансы выиграть титул, однако в символической сборной от РФС представлены всего два футболиста — Тюкавин и Лаксальт. При этом Нгамале и Бителло, набравшие 11 и 10 очков по «гол плюс пас» соответственно, также выглядят достойными кандидатами на попадание в сборную.

Константин Тюкавин&nbsp;&mdash; лучший игрок РПЛ-2023/24. Тюкавин — № 1! Футболисты РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

Есть и персональные вопросы. Например, Волков весной выпал из основного состава «Краснодара», однако все равно был признан лучшим правым защитником РПЛ. Наличие Сергеева тоже многих смущает — экс-форвард «Зенита» забил за сезон всего 6 мячей, но вошел в «Список 33». При этом Мусаев (7), Голенков, Сулейманов, Воробьев (по 8), Заболотный (9) и Конате (11) были проигнорированы.

Аналогичные вопросы есть по попаданию в основу Мохеби (пропустил весь финиш сезона) и Вендела (провалил вторую половину). Более мелкие вопросы касаются Мостового и некоторых других футболистов.

Кроме того, только один футболист «Спартака» попал в список. Красно-белые провели скомканный сезон, их игроки не слишком блистали, однако у болельщиков есть ощущение, что представительство могло быть шире. Как минимум в шестерку центральных защитников мог бы войти Бабич.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лучшие из лучших

РФС также назвал лучший клуб, тренера, футболиста и молодого игрока сезона. Лучшим клубом стал «Зенит», оформивший в сезоне-2023/24 трофейный хет-трик, лучшим тренером был признан возглавляющий петербуржцев Сергей Семак.

При этом лучшим футболистом сезона стал игрок «Динамо» — Константин Тюкавин. Он внес большой вклад в успехи бело-голубых, оформив 24 результативных действия по системе «гол плюс пас» в РПЛ.

Лучшим молодым игроком был признан Никита Салтыков из «Крыльев Советов». Прошлый сезон (особенно его начало) получился для нападающего особенно ярким. Летом Салтыков перешел в «Локомотив».

По итогам сезона-2022/23 призы в этих номинациях получили соответственно «Зенит», Семак, Малком и Пиняев.

Константин Тюкавин
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
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7
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8
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9
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10
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