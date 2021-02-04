РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Промес и «Спартак»: что происходит с трансфером?

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
-
Сегодня, 00:05
Квинси Промес. Фото Евгения Матвеева, "СЭ"
Квинси Промес. Фото Евгения Матвеева, "СЭ"
Теги:
Официального объявления о переходе нападающего Квинси Промеса из «Аякса» в «Спартак» пока не последовало. И это — неожиданность.
29-летний форвард Квинси Промес снова в &laquo;Спартаке&raquo;&nbsp;&mdash; спустя два с&nbsp;половиной года.Братуха-2. Все подробности идеального для «Спартака» трансфера Промеса

Как стало известно «СЭ», в последний момент перед оформлением аренды 29-летнего футболиста московским клубом до конца сезона-2020/21 с последующим выкупом амстердамцы решили попытаться изменить финансовые условия сделки. В свою очередь, «Спартак» хочет застраховать затраты на обслуживание контракта форварда на случай, если у него возникнут проблемы, связанные с уголовным делом, открытым против него в Голландии.

Напомним, что 13 декабря прошлого года Квинси был арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений. В конце июля Промес поссорился с родственником и якобы пырнул его. Пострадавший сообщил об этом правоохранительным органам только в ноябре. 17 декабря нападающий возобновил тренировки, но остался под следствием.

Квинси Промес.«В инвалидном чемпионате Промес будет номером один». Что говорят о возвращении Квинси в «Спартак»

Изначально красно-белые договорились с «Аяксом» о том, что сумма аренды составит 500 тысяч евро, а летом в силу вступит пункт трансферного договора, по которому москвичи должны выкупить голландца за 9 миллионов евро. Зарплата Квинси составила бы 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы за достижения.

Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й: стал чемпионом России-2017 и обладателем Суперкубка страны того же года, провел 135 официальных матчей, забил 66 мячей и отдал 33 голевых передачи. 31 августа 2018-го Промес перешел в «Севилью» за рекордную для красно-белых сумму — 21 миллион евро. Через год его приобрел «Аякс».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Отдел футбола «СЭ» все материалы автора
vs
14
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир