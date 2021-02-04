Промес и «Спартак»: что происходит с трансфером?

Официального объявления о переходе нападающего Квинси Промеса из «Аякса» в «Спартак» пока не последовало. И это — неожиданность.

Как стало известно «СЭ», в последний момент перед оформлением аренды 29-летнего футболиста московским клубом до конца сезона-2020/21 с последующим выкупом амстердамцы решили попытаться изменить финансовые условия сделки. В свою очередь, «Спартак» хочет застраховать затраты на обслуживание контракта форварда на случай, если у него возникнут проблемы, связанные с уголовным делом, открытым против него в Голландии.

Напомним, что 13 декабря прошлого года Квинси был арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений. В конце июля Промес поссорился с родственником и якобы пырнул его. Пострадавший сообщил об этом правоохранительным органам только в ноябре. 17 декабря нападающий возобновил тренировки, но остался под следствием.

Изначально красно-белые договорились с «Аяксом» о том, что сумма аренды составит 500 тысяч евро, а летом в силу вступит пункт трансферного договора, по которому москвичи должны выкупить голландца за 9 миллионов евро. Зарплата Квинси составила бы 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы за достижения.

Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й: стал чемпионом России-2017 и обладателем Суперкубка страны того же года, провел 135 официальных матчей, забил 66 мячей и отдал 33 голевых передачи. 31 августа 2018-го Промес перешел в «Севилью» за рекордную для красно-белых сумму — 21 миллион евро. Через год его приобрел «Аякс».