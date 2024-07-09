Соболев идет по пути Дзюбы. Негатив болельщиков обеспечен, а что получится в игре?

Трансфер форварда из «Спартака» в «Зенит» все ближе.

Главная трансферная сага РПЛ, возможно, подходит к развязке. Во вторник, 9 июля, РИА «Новости» сообщили, что 27-летний нападающий «Спартака» Александр Соболев близок к переходу в «Зенит»: по данным агентства, игрока устроили предложенные петербуржским клубом условия, и переход форварда должен осуществиться в течение пары дней. По информации «Чемпионата», красно-белые и сине-бело-голубые сошлись на 12 миллионах евро с учетом всех бонусов.

Чемпион страны к сезону столетия уже и так здорово поработал на внутреннем рынке, забрав практически всех наиболее востребованных российских футболистов — Глушенкова, Латышонка, Горшкова, Волкова. Приобретение Соболева — это восклицательный знак в этой кампании. Да, Глушенков зашел в «Зенит» с гораздо более внушительным бэкграундом в последнем турнире РПЛ, но переезд в город на Неве спартаковца куда более резонансен. Контекста здесь очень много.

Все это очень похоже на трансфер Дзюбы из Москвы в Питер почти 10 лет назад. Но негатив по отношению к Артему был связан исключительно с его красно-белым происхождением. Соболев же почти пять лет оставался одним из главных по прогреву противостояния. Одно время в «Спартаке» это называлось «бросить перчатку «Зениту», и Александр находился в первых рядах бросающих. Наговорил нападающий много всего, да и без этого репутация среди поклонников других команд у него так себе. Судя по зенитовским пабликам и комментариям на различных ресурсах, питерские болельщики Соболеву не рады. Так что негатив обеспечен с обеих сторон.

Фото «СЭ»

Но такого огня, как 15 лет назад при возвращении Быстрова в «Зенит» из «Спартака», сейчас не предвидится — просто потому, что на трибунах нет активных фанатов. А та публика, что заполняет «Газпром арену», примет Соболева как родного, после того как тот забьет парочку мячей. Если штаб Сергея Семака сумеет встроить новичка в игру и сосредоточить его на футболе, забивать Александр станет много.

Для «Спартака» это, безусловно, потеря. Соболев сложный как человек, во многих моментах даже токсичный. Но это все дело второе: красно-белые продают своего лучшего атакующего исполнителя. Для своих габаритов он хорошо оснащен технически, здорово выглядит на «втором этаже», чувствует позицию в чужой штрафной, а в последнее время еще и раскрылся как диспетчер. Так что сейчас Александр, без сомнений, один из лучших форвардов РПЛ. Особенно если не разменивается на всякие сторонние вещи и просто играет в футбол.

«Спартак» попрощался с Джикией и Промесом, теперь уходит Соболев. Три лидера команды начала 2020-х, вершиной которой стала победа в Кубке два года назад и запоминающееся выступление в Лиге Европы осенью 2021-го с двумя победами над «Наполи» и выходом в 1/8 финала с первого места в группе.

Теперь будет выстраиваться какой-то новый «Спартак» — с Деяном Станковичем во главе, Виллианом Жозе вместо Соболева и, видимо, Барко вместо Промеса. Ну а «Зенит» идет за седьмым чемпионством подряд — в сезоне, где будут не просто матчи против «Спартака», а матчи нападающего сине-бело-голубых Соболева против бывшей команды.