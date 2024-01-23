«Динамо» сменило главного босса и обыграло чемпиона Словакии в полусекретном матче
«Динамо» во вторник удивило дважды.
Сначала на официальном сайте появилась новость о смене на посту председателя совета директоров клуба. Зампред ВТБ Юрий Соловьев неожиданно покинул клуб, а его место занял Дмитрий Гафин, который ранее был членом совета директоров. У болельщиков информация вызвала тревогу, но, по данным «СЭ», никаких потрясений быть не должно.
Новый босс 4,5 года являлся советником и правой рукой Соловьева (с момента выкупа акций банком у Общества «Динамо»), был инициатором приглашения Желько Бувача и активно вовлечен в решение спортивных вопросов. Так что вектор развития бело-голубых не изменится, а вопросы по бюджету обговорены на годы вперед.
Второй сюрприз — объявление о товарищеском матче со «Слованом» всего за 15 минут до его начала. Обычно к трансляции болельщиков готовят заранее, но здесь был повод затянуть. В последние два года потенциальные встречи на сборах европейских клубов с российскими приводят к политическим спекуляциям, порой игры отменялись, так что соперники решили не рисковать и сделали информацию о матче полузакрытой.
Всерьез анализировать встречу, конечно, не будем — не тот этап подготовки. Отметим только, что «Динамо» удалось обыграть участника еврокубков. Чемпион Словакии прошел два отборочных этапа в Лиге чемпионов, затем уступил «Маккаби» Хф и «Арису», переместившись в Лигу конференций, но там вышел из группы, так что в середине февраля сыграет с австрийским «Штурмом» в плей-офф. А первый матч после сборов у лидера чемпионата намечен на 9 февраля, поэтому команда уже постепенно должна подбираться к оптимальной форме. В отличие от «Динамо», которое только-только вкатывается в подготовку к рестарту сезона.
Соответственно, и составы в двух таймах были смешанными. В первом, скажем, выходили как лидеры Бальбуэна, Чавес, Бителло, так и резервисты — Лепский и Чупаев. Во втором рядом с Фоминым, Карраскалем и Тюкавиным располагались Зайдензаль и Бабаев.
При этом Марцел Личка пока не может рассчитывать в Катаре на шестерых игроков. Лесовой ждет трансфер в «Маккаби», Нгамале на Кубке Африки с Камеруном, Маричаль с олимпийской сборной Уругвая пробивается в Париж, а Лаксальт, Грулев и Майсторович восстанавливаются после травм.
Новичок в команде пока один — 20-летний голкипер сборной Белоруссии Кудравец, перешедший из БАТЭ. Но это приобретение на перспективу — первые два номера прочно заняты Шуниным и Лещуком. Больше покупок нет, и вряд ли они еще будут. Главная озвученная задача на зиму — сохранить всех лидеров, что пока удается.
Бело-голубые в матче с командой нашего старого знакомого Владимира Вайсса (экс-«Сатурн») пропустили на 4-й минуте от 37-летнего грузина Канкавы, имеющего 100 матчей за сборную Грузии. Но уже в первом тайме вышли вперед — сначала мощнейший точный удар метров с 25 метров удался Чавесу, а потом 19-летний Чупаев забил в пустые ворота после передачи Макарова. Не должна вводить в заблуждение красная карточка у словаков — Вайсса-младшего удалили за разговоры с арбитром, но Личка настоял — выпускайте замену.
Интересно, что в роли комментатора встречи выступила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
В Катаре «Динамо» еще сыграет 25 января с местным клубом «Аль-Вакра». Затем бело-голубых ждет два сбора в Турции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5