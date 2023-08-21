Комментатор Геннадий Орлов специально для «СЭ» разбирает победу «Зенита».

— «Зенит» провел матч с преимуществом. Да, после пенальти, реализованного Соболевым, у «Спартака» были подходы, он мог создать гостям еще проблемы. Но в целом результат, конечно, закономерен. Питерцы были просто сильнее.

Всех удивил Абаскаль. Имею в виду его слова на пресс-конференции. Он почему-то посчитал, что желтая карточка Игнатову на 9-й минуте сломала игру команде. Мол, мы вышли действовать агрессивно, а тут такое... Стоп, а что такое «агрессивно» в его понимании? Грубо, с нарушением правил? Ведь Игнатов, по сути, нарывался на предупреждение. До вердикта Карасева он уже дважды сфолил! Арбитр его предупредил, что надо быть аккуратнее, минимизировать грубость. Спартаковец продолжил в том же духе... Так какие могут быть вопросы к судье? Он действовал по букве закона. Красно-белым надо покопаться в себе.

Михаил Игнатов и Вильмар Барриос. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А когда Абаскаль называет судейство позорным... Ребята, давайте все-таки о другом говорить. Сегодня «Спартак» в пяти турах пропустил 10 мячей. Это показатель «Факела»! Как такое возможно? Если ты претендуешь на высокие места, как ты можешь играть в обороне на уровне команды, которая сейчас борется за выживание? Ошибки в защите никуда не делись. Да даже не ошибки, а провалы. Да-да, именно провалы! «Зенит», конечно, воспользовался такими подарками москвичей. Как, кстати, и «Урал» в прошлом туре.

«Спартак» не умеет обороняться всей командой. Соболев и Промес порой не успевали возвращаться назад. Чего не скажешь о полузащитниках «Зенита». Гости эффективно выходили из-под прессинга и сразу же развивали свои атаки. Это называется — организация игры. Вот этого у команды Абаскаля я и не увидел. Много хаоса. Тренеру надо думать об этом, а не валить все на несправедливое решение Карасева. Есть правила футбола. Арбитр им следовал. Или Абаскаль считает, что Карасев должен был простить Игнатова и в третий раз? Странно...

У «Спартака» не было компактности, довольно большие разрывы между линиями. В тень ушли лидеры. В первом тайме комментаторы, кажется, только два раза произнесли фамилию Промеса. Почему? Зенитовцы отрезали Квинси и Соболева от остальных. Схема с тремя центральными защитниками себя оправдала. Гости быстро, за счет коротких передач выходили из-под давления, создавали численное преимущество впереди. Сергеев мог забивать еще до гола Вендела. Великолепный же момент! Но зачем ты бьешь со всей силы? Сыграй на исполнение! Вспомните второй мяч Вендела — в уголок, щечкой. Это уже опыт. Иван — хороший парень, еще прибавит.

Вендел показал, что класс никуда не делся. Я бы, кстати, не заострял внимание на том, что он пропустил всю предсезонку. Да, были какие-то фото с отдыха. Но я не поверю, что бразилец себя полностью запустил. Все равно поддерживал себя в тонусе, понимая, что сезон скоро возобновится. Да, приехал не в оптимальных кондициях, но оказался профессионалом. Посмотрите, как он довольно быстро себя подтянул, привел в норму!

Меня сначала удивило, когда в конце встречи Семак убрал с поля Вендела, Клаудиньо. Подумалось, что «Спартак» сейчас заберет центр поля. Но нет! У «Зенита» хорошая скамейка. Ерохин, Сутормин, Кассьерра быстро влились в игру, питерцы забили третий мяч. Это говорит о правильной «химии» внутри коллектива. Все понимают свои роли в «Зените». Значит, раздевалка — в порядке. Командный дух на уровне.

Марио еще не готов на сто процентов. Объем пока не тот. Хотя, надо признать, что поле было тяжеловатое. Эракович играет все увереннее и увереннее. Кержаков однозначно может занести себе этот матч в актив.

Пенальти? Там все здорово исполнил Соболев, перехитрил Кержакова. Но вот вам небольшой экскурс в историю. Я же общался со многими голкиперами, в том числе с Львом Ивановичем Яшиным. И он мне говорил, что при 11-метровым не надо гадать — стой на месте и жди удара. Потому что, если футболист пробьет под штангу, ты в любом случае не выручишь. Но частенько бьют так, что, если ты среагируешь по удару, имеешь шансы вытащить мяч. Соболев все исполнил на паузе, увидев, что Кержаков уже завалился в другой угол. Тут на первый план выходят нервы, психология.