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Оганесян покинул «Тамбов». Ранее его назначили президентом клуба

14:10
Валерий Оганесян. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Оганесян. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», Валерий Оганесян покинул «Тамбов». Формально он не успел получить в клубе должность президента, но об этом была устная договоренность.

16 января на официальном сайте «Тамбова» было объявлено о том, что Оганесян назначен на пост президента клуба. Позже запись была удалена.

«Тамбов» занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками. Клуб испытывает финансовые проблемы и имеет задолженности по зарплате перед футболистами.

22 января в распоряжении «СЭ» появился проект письма о возможном снятии «Тамбова» с розыгрыша чемпионата России и банкротстве клуба. Спортивный директор команды Павел Худяков позже опроверг эту информацию.

(Севастиан Терлецкий)

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