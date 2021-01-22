Спортивный директор «Тамбова»: «Готов повторить еще раз: мы не снимаемся с чемпионата»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков не стал комментировать информацию о том, что клуб объявляет себя банкротом и в ближайшее время снимется с чемпионата.

— Пока готов повторить еще раз. Речи о снятии «Тамбова» с чемпионата не идет. Ищем выходы из ситуации. На этом пока все, — сказал Худяков в комментарии «СЭ».

«Тамбов» занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками. Клуб испытывает финансовые проблемы и имеет задолженности по зарплате перед футболистами.

22 января в распоряжении «СЭ» появился проект письма о возможном снятии «Тамбова» с розыгрыша чемпионата России и банкротстве клуба.

(Виталий Айрапетов)

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