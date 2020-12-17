Большое интервью Сергея Первушина.

«Тамбов» до сих пор не получил обещанного финансирования от области и никак не может закрыть большие долги по зарплате. Матчи со «Спартаком» и «Рубином» бойкотировали большинство игроков основного состава, а спортивный директор клуба Павел Худяков говорил о реальной перспективе снятия с РПЛ. Корреспондент «СЭ» узнал, как в такой непростой ситуации работает главный тренер Сергей Первушин.

Были все шансы сыграть со «Спартаком» вничью

— Все в курсе положения дел в «Тамбове», каково это работать и управлять командой, когда есть такие сложности?

— Конечно, приятнее и эффективнее работать и трудиться в других условиях. Однако из любой ситуации можно вынести полезный и даже позитивный опыт. Да, это неприятно, но упаднических настроений у нас нет. Уверены в руководстве клуба и знаем, что оно делает все возможное для исправления ситуации. Вижу, что команда еще больше сплотилась, все переживают, но атмосфера рабочая. В адрес футболистов могу сказать только слова поддержки. Даже тех, кто пропускал матчи. Это их позиция, которая в нынешних условиях, безусловно, имеет право на существование. Они защищали свои интересы и свои семьи. Поэтому к их действиям отнеслись с пониманием. Всем заранее было известно о таком шаге, сейчас в основу подтянулись молодые ребята, которые успели потренироваться с нами.

— Какая сейчас ситуация в команде?

— Мы тренируемся все вместе. Никаких проблем у нас нет, ребята готовятся. Решение по составу будем принимать ближе к игре. Насколько я знаю, в последние дни есть определенные шаги навстречу клубу со стороны руководства области. В любом случае постараемся дать бой «Уралу».

— Какие впечатления у вас остались после матчей со «Спартаком» и «Рубином»?

— Понятно, что по результату это два поражения. Но, принимая во внимание ситуацию с финансированием и состав, которым мы играли эти два матча, можно сказать, что выглядели достойно. В игре со «Спартаком» нас не хватило на последние 7-10 минут, а до этого были все шансы сыграть вничью. Считаю, что мы неплохо смотрелись. С «Рубином» по содержанию тоже была абсолютно равная, ничейная игра. Гол в наши ворота был забит, скорее всего, из офсайда. Поэтому надо просто поблагодарить и отметить тех ребят, которые выходили на эти встречи.

— Приходится ли в таких условиях как-то дополнительно мотивировать футболистов?

— Конечно, мотивация нужна всегда. В спорте это определяющий момент. Но тут нужно различать — есть мотивация внутренняя, а есть внешняя. Если у игрока есть внутренняя мотивация, то тренеру всегда проще подготовить его к матчу. Если мы говорим про встречи со «Спартаком» и «Рубином», то можем разбирать какие-то игровые ошибки, действия отдельных футболистов в тех или иных эпизодах, но по части самоотдачи, желания и характера вопросов нет ни к кому.

Мы были готовы к бойкоту игроков

— Команда бойкотировала матчи со «Спартаком» и «Рубином» не в полном составе. Как отсутствующие футболисты объясняли свое решение?

— Тут на самом деле все предельно просто, хотя доводилось слышать разные версии, почему одни играют, а другие нет. К такой крайней мере, как бойкот, прибегли только те футболисты, которые в июле были на теперь уже известной встрече с губернатором. Считаю, это была адекватная реакция игроков, хотя, как футболистам, им было очень интересно сыграть и против «Спартака», и против «Рубина». Но есть еще и самоуважение, их собственная позиция по всей этой ситуации. Те же, кто, например, появился в команде уже после той встречи или не был на ней, выходят и играют.

— Каково готовить команду к матчу со «Спартаком», зная, что большинство игроков основного состава играть не будут?

— Естественно, это непросто, но плакаться не будем. Повторю, это было не спонтанное решение игроков, мы были готовы к нему. Хотя, разумеется, такие вещи не проходят бесследно. Отсутствующие футболисты многое определяли как на поле, так и за его пределами. Вы спрашивали про мотивацию. Эти игроки как раз играли большую роль по части так называемой внешней мотивации, оказывали серьезное влияние на партнеров и до игры, и во время матча. Поэтому, конечно, их очень не хватало.

Худяков оставляет клуб на плаву

— Многие обратили внимание на 21-летнего Меренчукова, который играл в этих двух матчах правого защитника и отдал голевую передачу во встрече со «Спартаком». При этом он центральный нападающий. Как вам пришла идея использовать его в новой позиции?

— Дима не фактурный парень, но у него есть скорость. Это очень важно, потому что быстроты нам не хватало. А он как раз тот, кто и взорваться может, и пробежать. Ему проще, когда он свободно получает мяч, без давления. У нас схема в три центральных защитника, плюс два вингера по бровке. На наш взгляд, ему там проще проявить себя. Хотя мне очень хотелось бы, чтобы он больше брал на себя, обыгрывал, лез вперед и открывался за спину. Пока ему этого не хватает, но все равно молодец, хорошо проявляет себя.

— Есть ли еще молодые игроки, которых после двух матчей хотели бы выделить?

— Выделил бы всех. Мы все играем и бьемся за результат, но в нашей ситуации самое главное — показать, что мы команда, которая не сдается, борется и сопротивляется. Мы это постоянно и на установках говорим. Ребята это выполняют.

— Известно, что много времени с командой и тренерами проводит спортивный директор Павел Худяков. Общался ли он с игроками в последнее время?

— Его роль в «Тамбове» и в том, что мы играем в РПЛ, переоценить невозможно. Это тот человек, который оставляет клуб на плаву. Если он за что-то берется, у него это получается. Именно это дает мне уверенность, что клуб будет функционировать и играть. Честно говоря, не очень понимаю, как при своей занятости он находит время на общение с игроками, но он регулярно мотивирует всех на работу.

— В прошлое трансферное окно клуб покинул Кирилл Панченко. Его уход сильно сказался на игре?

— Да, Кирилл был одним из лидеров на поле и за его пределами. Ему за это огромное спасибо. Мы всегда рады, когда наш футболист уходит в клуб, уровень которого выше «Тамбова». Здесь никаких вопросов нет, все предельно честно. Мы всем новичкам говорим: «Если поступит достойное предложение, мы всегда вас отпустим. Для того и работаем, чтобы вам давать дорогу в жизнь».

— Есть ли сейчас в команде лидер?

— Думаю, что на данный момент это Ароян и Рыжиков.

— Как вам работается с Рыжиковым?

— Серега — это человечище! Ему 40 лет, но даст фору многим молодым. Это не только суперигрок, но и отличный человек, чтогораздо важнее. У него за спиной много успехов и ярких побед, колоссальный опыт. Он пришел в новую для себя команду и проявил себя во всех качествах на высочайшем уровне. Поэтому впечатления от работы с ним только положительные.

— Передает ли он опыт молодым игрокам?

— Наверняка. Они нас в это не посвящают, у футболистов своя внутренняя кухня. Но я знаю точно: нам очень повезло, что Рыжиков в нашей команде.

Мы постараемся сохранить прописку в РПЛ через стыковые матчи

— Выделяете ли вы свою тренерскую философию?

— Не сказал бы, что есть что-то особенное. Да и какие секреты тут могут быть? Единственное, часто приходится слышать, что кто-то играет с акцентом на оборону или на атаку. На мой же взгляд, все определяет баланс. Это самое главное и основное. Поэтому даже не могу сказать, являюсь ли приверженцем атакующего или оборонительного футбола. Наверное, прежде всего сбалансированного.

— Есть ли ориентиры среди европейских тренеров?

— Тут тоже вряд ли открою что-то новое. Мне нравятся Гасперини, Клопп, но наша главная задача — не только показывать какую-то игру, но и воспитывать футболистов, которые продолжат свой путь на более высоком уровне. Уже человек восемь разошлись в хорошие клубы. Не мне судить, но раз футболисты от нас уходят в более успешные команды, значит, мы в тренерском плане что-то правильно делаем. Мне кажется, это тоже критерий и оценка нашей работы.

— Каким вам видится будущее «Тамбова» как футбольного клуба? Есть ли надежды на переезд в Саранск?

— У нас есть спортивный директор Павел Борисович Худяков, который эту команду создал, вложил в нее душу и решает такие вопросы, как переезд или что-то подобное. Зная его, я понимаю, он не допустит сценария, что команда не доиграет сезон. Думаю, мы в любом случае проведем чемпионат до конца, до последнего тура и однозначно будем бороться. Сделаем все, чтобы зацепиться хотя бы за стыковые матчи, а там уже сохранить прописку в премьер-лиге.

— А ставится ли перед клубом в таких условиях какая-то турнирная задача?

— Сейчас речь о конкретных больших турнирных задачах не идет. Да, мы будем стараться и прикладывать все усилия, будем биться в каждой игре, но как можно ставить серьезные задачи, когда мы из молодежной команды подтягиваем игроков, которые на этом уровне дебютируют? На данный момент это нереально.

— В последние дни в прессе появились сообщения об интересе к вам со стороны клубов РПЛ. Как можете это прокомментировать?

— Это пока без комментариев. Во-первых, на сегодняшний день я главный тренер «Тамбова», а во-вторых, все это пока только общие разговоры без конкретики.