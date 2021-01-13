«Спартак» вышел из отпуска: Понсе покрасился, Крал мечтает об АПЛ, а Рошу обследовали почти шесть часов

Как прошел первый рабочий день красно-белых в новом году

13 января «Спартак» вышел из отпуска. Клуб, как обычно, проходил медосмотр в «Лужниках». Клиника спортивной медицины переехала из одного из зданий на территории комплекса прямо на стадион.

«Спартак» начал осмотр в семь утра. Игроков поделили на три группы. Раньше всех стартовали молодые. Всего проверили здоровье 29 футболистов. В четверг они полетят на первый сбор в Дубай. Новичок команды Йоррит Хендрикс присоединится к команде в ОАЭ. Там и пройдет медосмотр.

Визуально изменился только Понсе. Аргентинец перекрасился в блондина. С весом у всех вроде порядок.

Эсекиэль Понсе. Фото «СЭ»

Кокорин и Урунов в неопределенности

Остон Урунов опять показал модный лук. Вид его голых щиколоток в минус десять делал больно. А так Остон ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»: «Ухожу ли я? Время покажет. «Рубин»? Ничего не слышал об этом».

13 января. Москва. Лужники. Остон Урунов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ответ Кокорина на аналогичный вопрос тоже не снял сомнения относительно его перспектив.

«Остаюсь ли я в «Спартаке»? Вы бы еще попозже спросили», — сказал Александр.

Зато Алекс Крал открыто и честно говорил о том, что мечтает об АПЛ с детства. Думаю, это был последний медосомтр чеха в «Спартаке». Не верю, что следующий сезон он начнет в России.

«Можно ли сказать, что АПЛ для меня мечта? Да, конечно, — не скрывал Крал. — Когда был ребенком, смотрел этот чемпионат, мне нравится эта лига. Мечтаю играть там. Но сейчас самое главное для меня — «Спартак». Сконцентрирован на том, чтобы показать свои лучшие качества на поле».

Соболев и Роша — готовы

После травмы вернулся Соболев. В ноябре ему сделали операцию в Италии. Он получил повреждение в сборной, но сейчас готов к работе в общей группе.

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Дольше всех медосмотр проходил легендарный бразилец Педро Роша, который вернулся из аренды. Его обследовали больше пяти часов.

Педро Роша. Фото «СЭ»

Самым последним в «Лужники» приехал Георгий Джикия. Видимо, на правах капитана. Он традиционно пару раз пошутил, но ничего сверхъестественного не рассказал.

Уже в 10 утра «Спартак» вылетит на первый сбор в Дубай из Шереметьева.