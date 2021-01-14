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«Это самый кошмарный день в моей жизни». Как убивали капитана «Зенита»

Сегодня, 15:00
Анатолий Давыдов. Фото Александр Федоров, "СЭ" Анатолий Давыдов. Фото Александр Вильф Анатолий Давыдов с сыном Дмитрием. Фото Александр Федоров, "СЭ" Анатолий Давыдов (справа) с сыном Дмитрием. Фото Александр Федоров, "СЭ" 1984 год. Владимир Клементьев (слева) и Анатолий Давыдов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» 1998 год. Анатолий Давыдов с главным трофеем Кубка России. Фото Александр Вильф Анатолий Давыдов. Фото ФК «Зенит» Анатолий Давыдов. Фото Кристина Коровникова
Анатолий Давыдов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Реальный детектив из жизни рекордсмена по количеству матчей в составе сине-бело-голубых Анатолия Давыдова.

Рекордсмен на все времена

Эта жуткая история произошла с любимцем Петербурга ровно 42 года назад, как раз после Нового года. О ней главный герой, тогдашний капитан «Зенита», молчал все это время. Тогда все едва не завершилось трагедией, но все же в конце случился хеппи-энд. Но прежде чем рассказать этот детектив, многолетний собкор «СЭ» в Санкт-Петербурге, а сейчас писатель Александр Кузьмин представит этого уникального футболиста.

Лишь четверо игроков «Зенита» за всю историю клуба смогли достичь и превзойти солидный рубеж в 400 официальных матчей. О чем говорить, если даже оба представителя знаменитой многолетней «золотой связки» Александр Кержаков (386 игр) и Андрей Аршавин (376) не выбили четыре сотни?!

Удалось это — причем с разбросом почти в полвека — только защитнику Александру Анюкову (417), нападающему Льву Бурчалкину (423), вратарю Вячеславу Малафееву (442), а на самом же верху почетного списка вот уже 23 года находится поигравший в чемпионатах и СССР, и России Анатолий Давыдов (456). Без преувеличения, культовая фигура для «Зенита» и его болельщиков.

Мало того, что чемпион Союза как футболист и обладатель Кубка

России как главный тренер «Зенита», а сейчас директор академии сине-бело-голубых служит ставшему навсегда родным клубу уже более 45 лет. Особо отметим другое: впервые уроженец Тулы вышел на поле в составе тогда еще ленинградцев в 21 год, а в последний раз надел ее в официальном матче в 43!

Были в его сверхдолгой игровой карьере и совсем фантастические полсезона в чемпионате-1997, когда в зенитовской обороне вместе выступали отец и сын Давыдовы — 43-летний Анатолий и 22-летний Дмитрий. Случай, не имеющий аналогов в высших дивизионах ведущих футбольных стран мира!

А сейчас представьте, что всей этой невероятной биографии могло и не быть — если бы Анатолия Викторовича, будущую живую легенду «Зенита», убили более 40 лет назад, в самом начале 1979 года. Тогда футболист решил продать свою новенькую «Волгу» (жуткий дефицит по тем временам) первым встречным — и, как оказалось, очень опасным людям.

1984 год. Владимир Клементьев (слева) и Анатолий Давыдов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
1984 год. Владимир Клементьев (слева) и Анатолий Давыдов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Царский подарок Морозова

67-летний директор зенитовской академии начал свой поразительный рассказ в разговоре с Кузьминым с короткой, но хлесткой фразы: «Это был самый кошмарный день в моей жизни». А затем выдал настоящий детектив.

— Оставались буквально день-два до нашего общекомандного отъезда на сбор на черноморское побережье, — вспоминает Давыдов. — Для «Зенита» образца конца 70-х все это было абсолютно обыденным: январь, втягивающий сбор с супернагрузками от Морозова, Сочи, местный пансионат «Белые ночи»... Но у меня оставалось в Ленинграде одно очень важное дело, которое необходимо было успеть завершить до отъезда на сбор.

Как раз Юрий Андреевич, наш главный тренер, ту злополучную «Волгу» в Москве и «пробил» каким-то образом. Точнее, две «Волги» — для меня и другого защитника «Зенита», Михаила Лохова. По тем временам это просто роскошный, царский подарок от тренера! Правда, стоил бешеных денег — почти 15 000 рублей. Если быть совсем точным — 14 900. И это при нашей стандартной зарплате в пару сотен рублей... Но автомобиль тогда надо было брать не задумываясь — тем более «Волгу»! Второго такого случая можно было потом годами ждать...

Я назанимал денег у кого только можно — и купил новенькую черную машину. Пригнал ее домой. Налюбоваться не мог! И решил ее... продать.

Поддался, можно сказать, соблазну. Долги-то ведь отдавать надо было, огромную сумму. А еще ремонт в квартире делать. Как раз Новый год прошел, который весь «Зенит» с женами по негласной традиции в нашей маленькой «трешке» бурно и весело отмечал. У меня был хороший березовый паркет — но вы же представляете, какие отметины на нем женские каблучки после танцев оставляли? Циклевка и ремонт — это обязательная январская программа. А двое быстро растущих детей, а одежда, обувь? В общем, очень мне хотелось самому на такой «Волге», подобно Лохову (он-то себе ее оставил), погонять — но пришлось решиться на продажу.

Анатолий Давыдов с сыном Дмитрием. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Анатолий Давыдов с сыном Дмитрием. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сорок тысяч от гостей из Армении

В роли змея-искусителя выступил здоровенный молодой парень по имени Дима. Тогда его вся наша команда знала. Есть такой тип людей, которые вечно, день и ночь, крутятся вокруг «Зенита»... Вот это именно такой случай. Он предложил: «Если будешь машину продавать — меня держись. Найду тебе солидных покупателей, не постоят за ценой». И нашел. За ценой они и правда не постояли. Когда назвали сумму — я, признаюсь, не устоял. Да и вы на моем месте не устояли бы. 40 000 советских рублей. Сорок тысяч! Целое состояние по тем временам!

Приехали покупатели. Трое взрослых мужчин. Южане. Сказали, что из Армении. Деньги привезли с собой. Правда, когда пересчитывать стали, их почему-то не хватило. То ли пяти сотен, то ли семи...

Мне бы тогда уже насторожиться, но меня тут же отвлекли. Потому что главный из покупателей эффектным жестом стянул с пальца здоровенный золотой перстень — вот, мол, забирай «вместо недостачи». А дальше начался детектив — с запланированным грустным финалом. Для меня...

1998 год. Анатолий Давыдов с главным трофеем Кубка России. Фото Александр Вильф
1998 год. Анатолий Давыдов с главным трофеем Кубка России. Фото Александр Вильф

Нож на дне сумки

Получаемые деньги — тем более такую гигантскую сумму — с собой на оформление сделки я брать не хотел, наслышан уже был кое о чем. Но все трое как загалдят: «Э, подожди! Сделка еще не оформлена — не верим мы тебе!»

Пришлось взять...

Сложил все деньги в большую спортивную сумку, а на самое дно сумки, под купюры, еще нож положил, наивный дядя... Стартовали мы в таком раскладе: Дима-посредник взял еще для подстраховки знакомого милиционера в штатском — они двое ехали на Димином «москвиче», я с женой и главный покупатель с другом — на новенькой «Волге», третий армянин — на «жигулях», на которых они ко мне и приехали.

На душе у меня, признаться, как-то скверно было. А уж когда в пути услышал, что для оформления документов нам почему-то непременно надо ехать черт-те куда, в Красное Село, тут я совсем из себя вышел: «Нет, туда я не поеду!» «Э, дорогой, подожди — там у нас все схвачено, без очереди пройдем, в одну секунду все сделаем!» «Я же сказал, туда не поеду! В «Апраксином Дворе» все будем оформлять, на Садовой, в центре города!» Все машины остановились, армяне между собой на своем языке бурно посовещались — и один из них побежал к телефону-автомату куда-то звонить.

Мне бы опять насторожиться, да уж больно велик был соблазн закончить все это одним махом, получить деньги, раздать товарищам долги и с чистым сердцем — на сбор «Зенита» в Сочи!

«Может, все-таки передумаете?»

Позвонил, прибежал, дальше тронулись. Приезжаем в «Апрашку» — магазин, где оформлялись купли-продажи автомобилей, там во дворе был. Я с покупателем поднимаюсь по ступенькам, жена остается на переднем сиденье продаваемой «Волги», друг покупателя сидит на заднем, вцепившись в сумку с деньгами, Дима остается в своем «москвиче», его друг-мент патрулирует неподалеку от входа. Вроде бы все нормально...

И тут судьба уже в третий раз мне сигнал дала — а я опять все прошляпил. Молодая девчонка оформляет документы, а сама как-то странно на меня посматривает. Видимо, знала она всю эту компанию — и понимала, чего от них можно ждать. Я вот зато в тот момент еще не понимал, что из того Красного Села, скорее всего, просто бы уже не уехал...

Девушка пишет — и вдруг тихо так переспрашивает меня: «А вы точно решились? Точно будете машину продавать?» Я уже на взводе немного был: «Да точно, точно! Завтра с «Зенитом» на сбор уезжаю, побыстрее надо все решить!».

Тут она, заслышав про «Зенит», уже чуть ли не прямой наводкой: «А, может, вы все-таки передумаете?!» Армянин-то почти рядом стоял! А я опять не сообразил ничего: «Нет, не передумаю». «Но деньги-то у вас хотя бы не с собой?!». «Да с собой, с собой». Она аж глаза округлила в шоке! Помолчала, вздохнула — и дальше стала бумаги оформлять.

Выходим мы уже с новым хозяином «Волги» на крыльцо, что-то обсуждаем. Все сидят на своих прежних местах. Только Димин приятель куда-то и почему-то испарился. И тут события начинают развиваться молниеносно.

Из-за угла во двор вылетают «жигули», подъезжают сначала к «москвичу». Выходят два кавказца, показывают Диме какое-то удостоверение и... забирают у него паспорт. Потом подходят к «Волге».

Жена потом рассказывала — первый же вопрос к армянину на заднем сиденье был такой: «Деньги с собой?» Тот кивает — и получает в ответ наручники на запястья! Суют ему в уже скованные руки обратно сумку с деньгами, вытаскивают из салона — и ведут обратно к подъехавшим «жигулям». Сажают на заднее сиденье, а сами вдвоем по разные стороны усаживаются и машут мне — давай, мол, следуй за нами! И все это в какие-то секунды!

Но тут-то я обо всем уже догадался — что остаюсь и без машины, и без денег! «Уезжай с деньгами! Быстро!»

Спортивная реакция только и выручила. Дальше уже не ведал, что творю — все было чисто рефлекторно. Этим «жигулям» с «сотрудниками» я даже завестись не дал. Рывком открыл дверь — и влетел на переднее пассажирское сиденье. А там, в машине, их сразу четверо — и они тоже уже поняли, что я обо всем догадался. Водитель начал меня выталкивать обратно. Ну, с этим я разобрался быстро: как дал в табло — он головой в стойку вышел и отключился на время...

А мне пришлось продолжать — прямо в салоне «жигулей». Тесно, но теснота мне была мне очень кстати: я-то один, а их четверо, хоть один и в наручниках, а второй вырубился. Мог работать с двух рук, отоваривая ту тройку на заднем сиденье. Но тут пришел в себя водитель, очухался, изловчился — и ногами выпихнул меня обратно на улицу. А сам тут же стартовал!

Но уже народ вокруг собираться начал. Дать по газам водитель при всем желании не мог. И я опять успел подскочить к «жигулям» — и повис на открытой дверце. Прямо на ходу!

Проволочили они меня по снегу несколько метров, опять остановились, а я — снова в салон и начинаю второй раунд. Крича этому Диме: «Ты-то что, ... (дурак), не помогаешь?» Драться он не полез, зато хотя бы сумку с деньгами смог выдернуть. Правда, без ручки — она осталась у того, что сидел в наручниках.

Зато в драку жена полезла: начала ногтями царапать того, что ближе сидел. А я дерусь со всеми остальными — и ору что было сил Диме с деньгами: «Уезжай с сумкой! Быстро!!!»

Слава богу, хотя бы это он выполнить сумел. А я на какое-то время смог всю эту шайку задержать. Там, во дворе. Я-то их уже не интересовал — им деньги были нужны! Но минуту-другую я выиграл — и они ринулись на этих «жигулях» за Димой, но так и не отыскали...

Анатолий Давыдов. Фото Александр Вильф
Анатолий Давыдов. Фото Александр Вильф

Трамвай в спину

Весь разодранный и в крови, в полном шоке прошел я сквозь собравшуюся гудящую толпу наружу, на Садовую. Бреду в сторону Невского, не помня себя, прямо посреди улицы. На ходу сбрасываю с себя на морозе порванную вдрызг куртку, шапку — а жена, как потом выяснилось, все это тоже на ходу за мной подбирает. И тут меня кто-то сильно толкает в спину. Опять началось! Я оборачиваюсь, снова замахиваюсь на автомате — а это ... трамвай! Оказывается, я ему долго дорогу не уступал. Сигналы вагоновожатой, отчаянные крики прохожих — я ничего не слышал!

А как я потом разыскивал этого напуганного Диму, как вез прятать чудом спасенные деньги — в той же самой сумке без ручек — в квартиру к ничего не знавшему и ни о чем не подозревавшему одноклубнику Славке Мельникову — это уже отдельная история...

Александр Кузьмин

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