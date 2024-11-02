Одно из самых грязных дерби ЦСКА и «Спартака»! Три удаления, шикарный гол Медины и очень много подлости

Красно-белые добывают важнейшую победу.

ЦСКА — «Спартак». Одна эта вывеска захватывает дух. Даже во времена, когда команды переживают далеко не лучший период. Но так даже интереснее — слишком много для обеих сторон было завязано на личной встрече. А значит, мы были в праве ожидать огненную схватку.

У армейцев дела шли в гору — команда не пропускала в четырех матчах подряд и постепенно вскарабкалась в первую пятерку. А тут еще и Виллиан Роша вернулся из Бразилии после родов супруги. Две беды — у чужих ворот команда Николича не так результативна, а качество игры с середняками и аутсайдерами сильно отличаются от выступлений против оппонентов из первой восьмерки. Так что для красно-синих дерби являлось настоящей проверкой.

Для «Спартака» же это была возможность реабилитироваться. Все больше критики несется в сторону Деяна Станковича — особенно после поражений от «Локомотива» и «Краснодара». Красно-белые уже не так свежи, как на старте, просело качество игры ключевых легионеров. Но, опять же, вот он шанс все исправить, только ухвати! Да и с ЦСКА в последнее время получалось неплохо — в пяти предыдущих дерби спартаковцы не уступили ни разу.

Станкович, похоже, закончил с экспериментами — классические 4-3-3 с Угальде на острие атаки и Умяровым в опорной зоне. Отметим появление Пруцева, которому раньше тренер не очень доверял. Николич тоже обошелся без сюрпризов — ставшие классикой 3-4-3. Правда, Пьянич остался на скамейке (видимо, еще не до конца набрал форму), а в паре со Зделаром вышел молодой Кисляк.

Сербская дуэль главных тренеров тактически оказалась предсказуема. «Спартак» забрал мяч и долго раскатывал его в центре поля в попытках найти свободную брешь, ЦСКА же и вовсе не претендовал на владение — спокойно отбивались и швыряли мяч вперед на Гуарирапу, который вышел в старте, оставив на скамейке лучшего бомбардира армейцев Мусаева.

По итогу — закрытый и даже скучноватый футбол. Полыхнуло в первые полчаса всего несколько раз. Сначала Бонгонда после стыка с Мойзесом зачем-то решил выместить злость на Круговом, чем спровоцировал толкучку. Чуть позже момент сгенерировал уже сам Мойзес, который отобрал мяч в центре поля и вывел на удар Файзуллаева — узбекский полузащитник не попал в створ. Хотя были еще полумоменты, когда Роша не дотянулся до подачи с углового или когда Пруцев решился на дальний удар, но пальнул точно в Акинфеева.

Казалось, что на этом представление в первом тайме закончится, но «Спартак» внезапно включил турборежим. На 45-й минуте Денисов, Пруцев и Бонгонда разыграли красивый и резкий треугольник на правом фланге, Тео на ложном движении ушел от Мойзеса, сместился в центр и пробил по эффектной уходящей от Акинфеева траектории в дальний угол. Станкович был вне себя от счастья — наверняка понимал, что этот гол не просто дарит преимущество, но и заставит соперника раскрываться после перерыва.

На удивление, этого не произошло. ЦСКА продолжал играть пассивно, будто счет на табло 0:0. Так продолжалось минут 10, пока в одном из эпизодов Кисляк не полетел в опасный подкат под Барко. Судья Алексей Сухой момент проигнорировал и дал доиграть. И тут понеслось — Роша спустя несколько секунд влетел в Угальде, затем схватил за шею Умярова. Началась потасовка — Литвинов и Бабич полетели на бразильца с тычками в лицо, тот ответил мощным ударом в голову Руслану, хотя пострадала от него и губа Срджана.

Рукопашная центральных защитников закончилась предупреждениями двум спартаковским и удалением армейского. Вернувшийся в Россию Роша не справился с эмоциями и жестко подставил команду. Хотя решение судьи было спорно, и Виллиан долго отказывался уходить с поля, призывая Сухого воспользоваться помощью ВАР и достойно наказать всех виновных, а не только его. И когда казалось, что сейчас игра возобновится, арбитр все же показал руками, что пойдет пересматривать эпизод. Итог — замена желтой Литвинову на красную, команды остались играть 10 на 10.

Удаления спровоцировали изменения в составах — Станкович выпустил Дуарте залатывать дыру в обороне, Николич же произвел тройную перестановку, выпустив Пьянича, Келлвена и Мусаева. Что интересно — Гуарирапу оставил на поле. На какое-то время ЦСКА наконец взял мяч под контроль, классный момент был у Облякова, удар которого заблокировал Бабич. Красиво разрезал линии Пьянич. В целом периоды владения двух команд сменяли друг друга, и освободившееся на поле пространство способствовало большей игре не обострение.

Но вместо этого на поле продолжилась грязь. Пьянич что-то не поделил с Пруцевым — задел его рукой, в ответ Данил влетел в боснийца в игровом эпизоде, а тот ответил тычком (умышленным ли?) локтем в челюсть полузащитнику «Спартака». Сухой погасил конфликт, но через две минуты влепил вторую желтую Облякову — за жесткий стык с все тем же Пруцевым.

Судья добавил восемь минут, и ЦСКА только в этот момент полетел отыгрываться. Ничего опасного не создал, зато начал напарываться на контратаки. Барко простил, а вот убежавший с центра поля один на один Медина исполнил эффектнейший черпачок за спину Акинфееву. Огорчил бывших и поставил красивую точку в этом не самом приятном, но невероятно эмоциональном дерби.