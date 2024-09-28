Станкович перемудрил с перестановками. У «Спартака» не было идей, а «Локомотив» матереет на глазах
Вторая по статусу афиша тура — время ответов на вопросы об умении «Локомотива» и «Спартака» играть большие матчи. Точнее, давать в них результат. Железнодорожники ведь не были безнадежны против «Динамо» и даже создали больше моментов (1:3), а домашние 0:3 от «Краснодара» — персональный кошмар Лантратова. В плюсе — только ударная концовка против ЦСКА (1:0). У «Спартака» же пока не выработался инстинкт убийцы, а численное преимущество против «Зенита» (с 62-й минуты) и «Динамо» (с 74-й) не позволило дожать оппонентов. Бело-голубые и вовсе сумели отыграться вдесятером.
Пожалуй, все это издержки роста. У одних — в силу молодости состава. У других — по причине очередной перестройки и нового тренерского штаба. При этом у Михаила Галактионова уже устоявшаяся обойма, тогда как Деян Станкович ищет оптимальные сочетания. В том числе и вынужденно, так как по итогам дерби из строя выбыл Медина и его травма привела в движение все линии.
В атаке получился гибридный вариант с мощным Николсоном. На каких-то отрезках ямаец был острием атакующей тройки, а в прессинге (и ситуативно в атаке) спартаковцы выстраивались в что-то очень близкое к 4-4-2 с плавающими позициями Бонгонды и Барко. Где-то это запутывало железнодорожников, как в случае с заработанным пенальти, но в целом системы в новых сочетаниях не проглядывалось. КПД Угальде близился к нулю, Бонгонда после заработанного 11-метрового исчез с радаров. А эпизод, когда Николсон избежал офсайда и оказался с глазу на глаз с Лантратовым — дело случая в виде срезки при подкате Карпукаса.
Но это было хоть что-то, тогда как работа в обороне вызывала большие вопросы. Получается, каждая из перестановок в первом тайме обернулась пропущенными мячами. Первый гол Самошникова — персональный просчет Абены, который получил место в старте после перевода Литвинова в опорную зону. Суринамец откровенно проспал рывок оппонента под передачу Пиняева справа, хотя такие приемы у «Локо» в этом сезоне уже срабатывали. «Ростову» Самошников забил в схожей ситуации с паса Батракова.
Во второй результативной атаке «Локо» ключевым стал пас в зону за спину Денисову. Хотя там недоработали и опорные хавбеки, так как «Локо» перегрузил фланг, из-за чего спартаковский защитник не успел переключить внимание с Пиняева и оказался в полупозиции. Итог — эффект домино. Абена, Бабич, Рябчук — все сместились правее на подстраховку, а Карпукас в итоге нашел оказавшегося в гордом одиночестве Самошникова.
«Спартак» к перерыву уступал как по счету, так и по игре, так что от Станковича ждали кадровых перестановок уже по итогам первых 45 минут. Только сербский специалист признал ошибочным лишь одно решение и с выходом Умярова вернул на привычные позиции как его, так и Литвинова. Тот в центре защиты и надежнее Абены, и лучше чувствует партнеров, да и выход из обороны у него качественнее. Но странно было рассчитывать, что этого хватит, чтобы взломать очень строго игравший «Локо», действуя в основном в позиционном нападении.
Да, красно-белые добавили активности на флангах, только она стала еще и ахиллесовой пятой. «Локо» классным пасом Батракова ударил через зону, которая оголялась из-за постоянных включений Рябчука. Но он-то как раз ни при чем, так как такая тактика подразумевает повышенную нагрузку на центральных защитников, а Бабич не только позволил Воробьеву обыграть себя один в один, но еще и небольшим рикошетом сделал невыполнимой спасательную миссию Максименко.
А одновременный выход на поле Хлусевича, Маркиньоса и Виллиана Жозе — это жест отчаяния. Загружать штрафную подачами, когда там есть две башни в лице Ньямси и Монтеса — сомнительно по умолчанию. Да и сама структура игры осталась прежней. План «Б» — как план «А» с другими исполнителями. Эффективность, само собой, получилась нулевой. Так игры не спасают. Даже шансов не то что отыграться — сократить отставание у «Спартака» вплоть до удара Угальде головой не было. Остается только поаплодировать Максименко, чьи сейвы после атак Пиняева и Монтеса позволили избежать крупного поражения. Ну а «Локо» — овацию. Эта команда матереет на глазах, а ее игра — украшение текущего чемпионата.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
2
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
3
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
4
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
5
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
9
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
10
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|3 : 0
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|3 : 1
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1