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Станкович перемудрил с перестановками. У «Спартака» не было идей, а «Локомотив» матереет на глазах

Дубль Самошникова принес «Локомотиву» победу над «Спартаком»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Илья Самошников (№ 77) оформил дубль в матче «Локомотив» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Железнодорожники выиграли второе дерби в сезоне.
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:1
Спартак

Вторая по статусу афиша тура — время ответов на вопросы об умении «Локомотива» и «Спартака» играть большие матчи. Точнее, давать в них результат. Железнодорожники ведь не были безнадежны против «Динамо» и даже создали больше моментов (1:3), а домашние 0:3 от «Краснодара» — персональный кошмар Лантратова. В плюсе — только ударная концовка против ЦСКА (1:0). У «Спартака» же пока не выработался инстинкт убийцы, а численное преимущество против «Зенита» (с 62-й минуты) и «Динамо» (с 74-й) не позволило дожать оппонентов. Бело-голубые и вовсе сумели отыграться вдесятером.

Пожалуй, все это издержки роста. У одних — в силу молодости состава. У других — по причине очередной перестройки и нового тренерского штаба. При этом у Михаила Галактионова уже устоявшаяся обойма, тогда как Деян Станкович ищет оптимальные сочетания. В том числе и вынужденно, так как по итогам дерби из строя выбыл Медина и его травма привела в движение все линии.

В атаке получился гибридный вариант с мощным Николсоном. На каких-то отрезках ямаец был острием атакующей тройки, а в прессинге (и ситуативно в атаке) спартаковцы выстраивались в что-то очень близкое к 4-4-2 с плавающими позициями Бонгонды и Барко. Где-то это запутывало железнодорожников, как в случае с заработанным пенальти, но в целом системы в новых сочетаниях не проглядывалось. КПД Угальде близился к нулю, Бонгонда после заработанного 11-метрового исчез с радаров. А эпизод, когда Николсон избежал офсайда и оказался с глазу на глаз с Лантратовым — дело случая в виде срезки при подкате Карпукаса.

Но это было хоть что-то, тогда как работа в обороне вызывала большие вопросы. Получается, каждая из перестановок в первом тайме обернулась пропущенными мячами. Первый гол Самошникова — персональный просчет Абены, который получил место в старте после перевода Литвинова в опорную зону. Суринамец откровенно проспал рывок оппонента под передачу Пиняева справа, хотя такие приемы у «Локо» в этом сезоне уже срабатывали. «Ростову» Самошников забил в схожей ситуации с паса Батракова.

Во второй результативной атаке «Локо» ключевым стал пас в зону за спину Денисову. Хотя там недоработали и опорные хавбеки, так как «Локо» перегрузил фланг, из-за чего спартаковский защитник не успел переключить внимание с Пиняева и оказался в полупозиции. Итог — эффект домино. Абена, Бабич, Рябчук — все сместились правее на подстраховку, а Карпукас в итоге нашел оказавшегося в гордом одиночестве Самошникова.

«Спартак» к перерыву уступал как по счету, так и по игре, так что от Станковича ждали кадровых перестановок уже по итогам первых 45 минут. Только сербский специалист признал ошибочным лишь одно решение и с выходом Умярова вернул на привычные позиции как его, так и Литвинова. Тот в центре защиты и надежнее Абены, и лучше чувствует партнеров, да и выход из обороны у него качественнее. Но странно было рассчитывать, что этого хватит, чтобы взломать очень строго игравший «Локо», действуя в основном в позиционном нападении.

Да, красно-белые добавили активности на флангах, только она стала еще и ахиллесовой пятой. «Локо» классным пасом Батракова ударил через зону, которая оголялась из-за постоянных включений Рябчука. Но он-то как раз ни при чем, так как такая тактика подразумевает повышенную нагрузку на центральных защитников, а Бабич не только позволил Воробьеву обыграть себя один в один, но еще и небольшим рикошетом сделал невыполнимой спасательную миссию Максименко.

А одновременный выход на поле Хлусевича, Маркиньоса и Виллиана Жозе — это жест отчаяния. Загружать штрафную подачами, когда там есть две башни в лице Ньямси и Монтеса — сомнительно по умолчанию. Да и сама структура игры осталась прежней. План «Б» — как план «А» с другими исполнителями. Эффективность, само собой, получилась нулевой. Так игры не спасают. Даже шансов не то что отыграться — сократить отставание у «Спартака» вплоть до удара Угальде головой не было. Остается только поаплодировать Максименко, чьи сейвы после атак Пиняева и Монтеса позволили избежать крупного поражения. Ну а «Локо» — овацию. Эта команда матереет на глазах, а ее игра — украшение текущего чемпионата.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
2
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
3
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
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11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
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