Как «Спартак» изменится после ухода Абаскаля. Инсайды «СЭ»
Абаскаль покинул «Спартак» в воскресенье, на следующий день после кошмарного по качеству игры поражения от «Сочи» (0:1) в РПЛ. В футбольном мире говорят, что испанец ушел молча, но, по данным «СЭ», прощание с коллективом все-таки состоялось. Гильермо поговорил с командой, поблагодарил ее за совместную работу и все хорошие моменты, что были у него в красно-белом клубе. Абаскаль отметил, что в Москве у него родился ребенок и он никогда не забудет наш город и «Спартак». Все происходило в довольно непринужденной манере. Игроки тоже спокойно восприняли ситуацию, выразили в свою очередь благодарность испанцу и отправились на тренировку уже под руководством временного штаба. К слову, Гильермо — только второй специалист после Доменико Тедеско за последние несколько лет, кто поговорил с футболистами перед отъездом.
При этом, по нашей информации, эмоциональный фон после ухода Абаскаля изменился — в лучшую сторону. Спартаковцы почувствовали свободу и выражают доверие тем, кто остался в штабе после отставки испанца.
Его сменщик Владимир Слишкович работал в родном боснийском «Зриньски», саудовском «Аль-Ансаре», китайских «Циндао Чжуннэн» и «Хунань Биллоуз», а также в сборной Боснии до 16 лет. И до красно-белых никогда не входил в тренерскую обойму Абаскаля. Именно поэтому Владимир всегда сохранял обособленность от других ассистентов — Карлоса Морено и Фернандо Лопеса, а в команде отмечали его самостоятельность. Более того, по Слишковичу изнутри «Спартака» доходят такие отзывы: прямой, открытый к диалогу и дипломатичный, с позитивной харизмой. Собственно, поэтому у балканца есть качества, благодаря которым он способен исполнять обязанности главного. Клуб при этом сохраняет возможность и время вдумчиво отнестись к выбору штаба. Кстати, в менеджменте, по нашим сведениям, не исключают вариант, что Слишкович останется и с приходом нового коуча.
Очень важно, что Владимир всегда имел свое видение тренировочного процесса и тактики, поэтому перед кубковым матчем с «Зенитом» высока вероятность изменения схемы. Рассматриваются варианты перехода на три центральных защитника и возвращение к расстановке 5-3-2 с активными подключениями вингеров по флангам. В последнее время Абаскаль применял формат 4-4-2, где отчетливо проседал креатив в центре поля, из-за чего красно-белые сильно теряли в количестве созданных голевых моментов.
Что касается Джикии, то его выход на «Газпром Арене» при условии нормального состояния конкурентов маловероятен. При этом у Слишковича нет радикальной позиции по использованию (или, скорее, неиспользованию) Георгия — то есть капитан «Спартака» в скором времени может появиться в составе, особенно с учетом плотного календаря.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6