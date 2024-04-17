Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

Как «Спартак» изменится после ухода Абаскаля. Инсайды «СЭ»

Абаскаль попрощался с игроками «Спартака»
Максим Никитин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гильермо Абаскаль и Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
В среду, 17 апреля, красно-белые проведут дебютный матч после отставки испанского тренера — в Санкт-Петербурге в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Абаскаль покинул «Спартак» в воскресенье, на следующий день после кошмарного по качеству игры поражения от «Сочи» (0:1) в РПЛ. В футбольном мире говорят, что испанец ушел молча, но, по данным «СЭ», прощание с коллективом все-таки состоялось. Гильермо поговорил с командой, поблагодарил ее за совместную работу и все хорошие моменты, что были у него в красно-белом клубе. Абаскаль отметил, что в Москве у него родился ребенок и он никогда не забудет наш город и «Спартак». Все происходило в довольно непринужденной манере. Игроки тоже спокойно восприняли ситуацию, выразили в свою очередь благодарность испанцу и отправились на тренировку уже под руководством временного штаба. К слову, Гильермо — только второй специалист после Доменико Тедеско за последние несколько лет, кто поговорил с футболистами перед отъездом.

Гильермо Абаскаль. Абаскаль предал игроков «Спартака». С испанцем уже закончено

При этом, по нашей информации, эмоциональный фон после ухода Абаскаля изменился — в лучшую сторону. Спартаковцы почувствовали свободу и выражают доверие тем, кто остался в штабе после отставки испанца.

Его сменщик Владимир Слишкович работал в родном боснийском «Зриньски», саудовском «Аль-Ансаре», китайских «Циндао Чжуннэн» и «Хунань Биллоуз», а также в сборной Боснии до 16 лет. И до красно-белых никогда не входил в тренерскую обойму Абаскаля. Именно поэтому Владимир всегда сохранял обособленность от других ассистентов — Карлоса Морено и Фернандо Лопеса, а в команде отмечали его самостоятельность. Более того, по Слишковичу изнутри «Спартака» доходят такие отзывы: прямой, открытый к диалогу и дипломатичный, с позитивной харизмой. Собственно, поэтому у балканца есть качества, благодаря которым он способен исполнять обязанности главного. Клуб при этом сохраняет возможность и время вдумчиво отнестись к выбору штаба. Кстати, в менеджменте, по нашим сведениям, не исключают вариант, что Слишкович останется и с приходом нового коуча.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Очень важно, что Владимир всегда имел свое видение тренировочного процесса и тактики, поэтому перед кубковым матчем с «Зенитом» высока вероятность изменения схемы. Рассматриваются варианты перехода на три центральных защитника и возвращение к расстановке 5-3-2 с активными подключениями вингеров по флангам. В последнее время Абаскаль применял формат 4-4-2, где отчетливо проседал креатив в центре поля, из-за чего красно-белые сильно теряли в количестве созданных голевых моментов.

Гильермо Абаскаль. Абаскаль уволен из «Спартака». Он оставил после себя выжженную землю

Что касается Джикии, то его выход на «Газпром Арене» при условии нормального состояния конкурентов маловероятен. При этом у Слишковича нет радикальной позиции по использованию (или, скорее, неиспользованию) Георгия — то есть капитан «Спартака» в скором времени может появиться в составе, особенно с учетом плотного календаря.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
17 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
1
Читайте также
Орлов о «Спартаке»: «Надо очищать эту конюшню от секонд-хенда»
Абаскаль попрощался с игроками «Спартака»
В Швейцарии выступили против участия страны в группе по поиску активов РФ
Игнашевич сдал Кубок в угоду РПЛ, а Чалов набивал статистику. Что случилось в матче ЦСКА - «Балтика»
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Оружейницу фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам заключения
Популярное видео
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
ЦСКА — «Балтика»: видеообзор матча
Федотов: «Трудовая победа над «Балтикой». Рады, что вышли в финал Пути РПЛ»
Крамаренко на поле, Акинфеев в запасе: ЦСКА обыграл «Балтику»
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Полузащитник «Балтики» Кузьмин — о шансах остаться в РПЛ: «Сейчас каждая игра — финал»
Гладилин: «В старте «Спартака» на матч с «Зенитом» может выйти Джикия»
Материалы сюжета: «Спартак» и Абаскаль: разрыв весной 2024 года
Тарханов: «Спартаку» нужно обращаться к своим бывшим игрокам и тренерам»
Давыдов: «Не удивлюсь, если Абаскаль станет, как Эмери»
Орлов о «Спартаке»: «Надо очищать эту конюшню от секонд-хенда»
Орлов: «Абаскаль вообще не разбирается в футболе»
Зобнин обратился к Абаскалю после увольнения из «Спартака»
Тарханов: «Спартаку» нужно подождать конца сезона для назначения нового главного тренера»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Переживаю из-за войны в секторе Газа. Моя семья живет в Израиле». Интервью Бибраса Натхо
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости