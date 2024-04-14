Абаскаль уволен из «Спартака». Он оставил после себя выжженную землю
Руководство «Спартака» уволило Абаскаля после поражения от команды, занимающей последнее место в чемпионате, — «Сочи». Испанец, отпраздновавший 35-й день рождения в субботу, за сутки до отставки, не остался без подарка: по условиям контракта красно-белые должны выплатить тренеру порядка 800 тысяч долларов. Согласитесь, покидать страну, в которой против тебя настроены примерно все, куда приятнее с такой круглой суммой, чем с пустыми карманами.
Разговоры об увольнении Абаскаля начали появляться в СМИ еще в декабре, однако Гильермо получил шанс исправить ситуацию и наладить отношения как с футболистами, так и с ассистентами. По моей информации, ближайший помощник испанца в штабе Владимир Слишкович часто не соглашался с главным тренером и его решениями о построении игры.
Мягко говоря, странные шаги Абаскаля не понимал не только Слишкович. Начиная с осеннего отрезка болельщики и журналисты пытались вникнуть в логику Гильермо в тех или иных вопросах, но сделать это ни у кого так и не получилось. Согласно моим источникам в команде, многие игроки тоже не понимали молодого специалиста, но не высказывали недовольства и полностью соблюдали субординацию, выполняя все просьбы тренера.
Своими принципиальными решениями, зачастую основанными на эмоциях, Абаскаль создал проблему между клубом и Георгием Джикией. Неприятную ситуацию с капитаном теперь придется решать уже без Гильермо. Уверен, заслуженный ветеран и руководство способны найти правильные слова друг для друга, чтобы избежать эмоционального расставания. Испанец покинул красно-белых, а значит, Джикия и «Спартак» могут решить накопившиеся вопросы без участия третьих лиц.
По моей информации, Абаскаль мог лишиться должности гораздо раньше, но агитировавшего за увольнение Олега Малышева совет директоров просил не торопиться, в связи с чем Гильермо получил очередной шанс. Но после крушения в Сочи терпение лукойловцев окончательно лопнуло. И вот в воскресенье испанец объявил команде об уходе на тренировке.
Кажется, человек покидает Россию, не оставив тут друзей: помощники, команда, руководство, болельщики — абсолютно все просили прекратить издевательства над «Спартаком» и футболом, и вот эти мучения подошли к концу. В ближайшие дни Гильермо улетит из Москвы, а красно-белые вступят в период строительства новой команды под руководством нового тренера. В который уже раз.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|3 : 3
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|3 : 1
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|2 : 1
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6