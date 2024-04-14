Абаскаль уволен из «Спартака». Он оставил после себя выжженную землю

Максим Алланазаров — о причинах ухода испанского тренера из красно-белого клуба.

Руководство «Спартака» уволило Абаскаля после поражения от команды, занимающей последнее место в чемпионате, — «Сочи». Испанец, отпраздновавший 35-й день рождения в субботу, за сутки до отставки, не остался без подарка: по условиям контракта красно-белые должны выплатить тренеру порядка 800 тысяч долларов. Согласитесь, покидать страну, в которой против тебя настроены примерно все, куда приятнее с такой круглой суммой, чем с пустыми карманами.

Разговоры об увольнении Абаскаля начали появляться в СМИ еще в декабре, однако Гильермо получил шанс исправить ситуацию и наладить отношения как с футболистами, так и с ассистентами. По моей информации, ближайший помощник испанца в штабе Владимир Слишкович часто не соглашался с главным тренером и его решениями о построении игры.

Мягко говоря, странные шаги Абаскаля не понимал не только Слишкович. Начиная с осеннего отрезка болельщики и журналисты пытались вникнуть в логику Гильермо в тех или иных вопросах, но сделать это ни у кого так и не получилось. Согласно моим источникам в команде, многие игроки тоже не понимали молодого специалиста, но не высказывали недовольства и полностью соблюдали субординацию, выполняя все просьбы тренера.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Своими принципиальными решениями, зачастую основанными на эмоциях, Абаскаль создал проблему между клубом и Георгием Джикией. Неприятную ситуацию с капитаном теперь придется решать уже без Гильермо. Уверен, заслуженный ветеран и руководство способны найти правильные слова друг для друга, чтобы избежать эмоционального расставания. Испанец покинул красно-белых, а значит, Джикия и «Спартак» могут решить накопившиеся вопросы без участия третьих лиц.

По моей информации, Абаскаль мог лишиться должности гораздо раньше, но агитировавшего за увольнение Олега Малышева совет директоров просил не торопиться, в связи с чем Гильермо получил очередной шанс. Но после крушения в Сочи терпение лукойловцев окончательно лопнуло. И вот в воскресенье испанец объявил команде об уходе на тренировке.

Кажется, человек покидает Россию, не оставив тут друзей: помощники, команда, руководство, болельщики — абсолютно все просили прекратить издевательства над «Спартаком» и футболом, и вот эти мучения подошли к концу. В ближайшие дни Гильермо улетит из Москвы, а красно-белые вступят в период строительства новой команды под руководством нового тренера. В который уже раз.