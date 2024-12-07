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Сегодня, 17:30

«Ничего не обещаю, но наша цель — трофей». Станкович — после разгрома «Пари НН»

Тренер «Спартака» Станкович назвал целью красно-белых на сезон победу в РПЛ
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пресс-конференция главного тренера красно-белых.

«Спартак» завершил первую часть сезона разгромом «Пари НН» (3:0) и увеличил победную серию: красно-белые выиграли шесть матчей подряд с общим счетом 19:2. После финального свистка Деян Станкович ответил на вопросы журналистов.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
07 дек, 14:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Пари Нижний Новгород

Жаль, что наступает перерыв

— Соперник «Спартака» вышел на игру с целью не пропустить. Как удалось взломать оборону «Пари НН»?

— Мы ожидали, что все сложится именно так. В первом тайме часто торопились, ошибались в простых ситуациях. В перерыве мы поговорили с ребятами, и второй тайм получился отменным. Играли четко, прямо, с большой концентрацией. Результат вы видели.

— Как относитесь к статистике? «Спартак» на первом месте по ожидаемым голам, интенсивности прессинга и другим показателям...

— Цифры, цифры, цифры... К ним можно относиться по-разному. Представьте, что у нас владение 70 на 30, 20 ударов по воротам, но мы проигрываем. А я говорю: смотрите на цифры, мы играли лучше. Другой момент: соперник нас во всем превосходит, но мы побеждаем 1:0. И я скажу в ответ на критику: смотрите на табло. Цифры отражают игру, но ими можно оперировать с разным подходом.

Главная статистика будет в турнирной таблице после 30 туров. Это трофей. Я ничего не обещаю и не говорю, но надо понимать, что у нас есть цель. К ней мы идем 30 туров.

&laquo;Спартак&raquo; разгромил &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (3:0) в&nbsp;18-м туре. Манфред Угальде (справа) забил 15-й гол в&nbsp;РПЛ. «Спартак» сломал нижегородский бетон за 11 минут. Станкович выдал серию чемпионских времен Карреры и Романцева

— Не обидно уходить в отпуск, когда команда в такой форме?

— Надо поблагодарить весь наш штаб: тренеров, медиков, весь клуб. Все работают и делают это хорошо. Каждый выполняет свои функции, готовит ребят к матчам. Благодарен каждому, кто день и ночь работает на благо команды. Жаль, что пауза наступает сейчас. Думаю, мы бы смогли провести на таком же уровне еще две игры! Но горжусь проделанной работой.

— Вы определились со стартовым составом, и в нем нет места Руслану Литвинову. Насколько это большая проблема для вас и для него?

— Алексис Дуарте. Точка.

— Совсем не играют Зиньковский и Игнатов. Значит ли это, что они зимой покинут команду — возможно, уйдут в аренду?

— После шести побед подряд не буду отвечать на этот вопрос.

Трансферы? Мы общаемся с руководством

— Довольны ли вы первой частью сезона?

— Если оценивать этот отрезок, то где-то мы недосчитались очков, но в целом провели его хорошо. Адаптировались, что-то меняли, следовали нашему плану. Это заслуга ребят, которые работали с большой самоотдачей.

— Будет ли «Спартак» активен зимой на трансферном рынке или нынешний состав способен решать поставленные задачи?

— Естественно, мы общаемся с руководством. Это наша ежедневная работа. Сейчас немного отдохнем, потом вернемся к этой работе. Имен я вам назвать не могу, но, естественно, что-то будет. Поймем свою отправную точку и будем двигаться дальше.

— Виден большой прогресс Угальде и Умярова. Как вы этого добились?

— Это их заслуга. Их желание работать, выкладываться. Где-то надо было их поддержать, но не более того. Они профессионалы и талантливые парни.

— Уже к Новому году «Спартак» показал отличный результат. Что дальше?

— Минимум — как сейчас. Но желательно улучшить результат.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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 11 1 3
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