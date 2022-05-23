Определены арбитры, которые будут 29 мая судить финальный матч БЕТСИТИ Кубка России

Бригада

Главным арбитром финала назначен Кирилл Левников, его ассистентами — Егор Болховитин и Рашид Абусуев, резервным — Владимир Москалев. Обязанности видеоарбитра (ВАР) возложены на Владислава Безбородова, ассистента ВАР — на Антона Кобзева.

Левников-младший не впервые будет судить кубковый матч между «Спартаком» и «Динамо». 20 февраля прошлого года на «ВТБ Арене» в 1/8 финала сильнее оказались бело-голубые — 2:0.

Рука Мозеса

Тот матч войдет в историю игр красно-белых, отмеченных спорными судейскими решениями.

На 12-й минуте Левников сначала не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, но изменил свое решение после вмешательства видеоассистентов Павла Кукуяна и Валентина Мурашова и просмотра видеоповторов. Правильно ли поступил судья, определив, что Виктор Мозес сыграл рукой?

Судья Кирилл Левников. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Однозначного ответа после изучения видеозаписи не было. При просмотре повтора, сделанного с одного ракурса (со спины Мозеса), можно было заключить, что спартаковец сыграл той частью плеча, которой теперь разрешено играть в мяч. Правило «короткого рукава» это позволяет. А вот если взглянуть с другого ракурса, может показаться, что контакт с мячом произошел чуть ниже разрешенной области.

Но на снимке, сделанном фотокорреспондентом «СЭ» Александром Федоровым, видно, что мяч скорее попал в разрешенную часть. Хотя и при изучении этой фотографии споры продолжились.

А на 60-й минуте судья ошибочно не вынес второе предупреждение Джордану Ларссону и не удалил его с поля. Спартаковец отмахнулся от соперника и должен был получить желтую карточку. Первую судья показал ему на 26-й минуте за неспортивное поведение.

29.05.2022 | Спартак — Динамо

Решение ЭСК

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с назначением 11-метрового удара на 12-й минуте матча.

ЭСК решила, что судья правильно назначил 11-метровый удар. Решение «мотивировано тем, что в действиях футболиста «Спартака» № 8 Виктора Мозеса отчетливо прослеживается движение рукой в направлении полета мяча, приведшее к контакту с ним.

Данное движение делает тело игрока неестественно больше, поскольку в момент касания рука вытянута вбок. Мяч попадает в руку игрока «Спартака» № 8 Виктора Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо. Комиссия дополнительно отмечает, что, если бы футболист не отклонил свою руку в сторону и мяч попал в то же самое место, точка контакта руки и мяча заведомо находилась бы в запрещенной зоне, схематично указанной ИФАБ на иллюстрации к тексту Правил игры. Правила игры, глава 11, говорят, что «в целях определения нарушения при игре рукой верхняя граница руки соответствует уровню подмышки». ЭСК ожидает вмешательства ВАР в подобном эпизоде, так как судья не видел касания мяча рукой и это является «пропуском серьезного инцидента», согласно протоколу ВАР".

Скандал

К сожалению, кто-то из сотрудников РФС, работавший над оформлением информационной заметки на официальном сайте, использовал монтаж. На фото видно, что мяч сдвинут с помощью фотошопа — сохранились остатки мяча в изначальном положении.

Как сообщили в РФС, видео для YouTube-канала служба коммуникаций готовила самостоятельно уже после того, как ЭСК вынесла вердикт, в просветительских целях, чтобы наглядно показать зрителю, почему эксперты приняли то или иное решение.

«В скриншоте, который используется для наглядного показа момента с касанием мяча и плеча, демонстрируется часть снимка, сделанного в тот же момент времени фотографом «Спорт-Экспресса», так как из-за динамики момента на стоп-кадре футболист и мяч находятся в расфокусе, в отличие от фотографии. Кроме того, она имеет большее разрешение относительно камеры видеотрансляции. Снимок использовался для наглядности попадания мяча в руку, так как на ней четко видна черная линия на форме футболиста, с которой соприкасается мяч», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Как отметили в организации, экспертно-судейская комиссия при разборе момента изучает только исходные файлы: записи трансляции, записи ВАР с переговорами, фотографии.

При этом «СЭ» стало известно, что руководство РФС задумалось об увольнении монтажера, который наложил фотографию «СЭ» с игроком «Спартака» на видео. По данному инциденту проводилась специальная проверка.

Что стало с сотрудником, сейчас уже не важно, а вот словосочетание «рука Мозеса» теперь периодически используется при описании тех или иных моментов, связанных с контактом мяча с рукой игрока.