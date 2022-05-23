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Судейство

Сегодня, 18:05

«Спартак» — «Динамо»: снова «рука Мозеса» и фотошоп? Левников опять назначен на кубковое дерби

Кирилл Левников рассудит «Спартак» и «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Февраль 2021 года. Рука Мозеса в матче БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак» (2:0).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Судья Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Определены арбитры, которые будут 29 мая судить финальный матч БЕТСИТИ Кубка России.

Бригада

Главным арбитром финала назначен Кирилл Левников, его ассистентами — Егор Болховитин и Рашид Абусуев, резервным — Владимир Москалев. Обязанности видеоарбитра (ВАР) возложены на Владислава Безбородова, ассистента ВАР — на Антона Кобзева.

Левников-младший не впервые будет судить кубковый матч между «Спартаком» и «Динамо». 20 февраля прошлого года на «ВТБ Арене» в 1/8 финала сильнее оказались бело-голубые — 2:0.

Момент матча &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Играл ли спартаковец Мозес рукой? Ответ на вопрос дал фотограф «СЭ»

Рука Мозеса

Тот матч войдет в историю игр красно-белых, отмеченных спорными судейскими решениями.

На 12-й минуте Левников сначала не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, но изменил свое решение после вмешательства видеоассистентов Павла Кукуяна и Валентина Мурашова и просмотра видеоповторов. Правильно ли поступил судья, определив, что Виктор Мозес сыграл рукой?

Судья Кирилл Левников. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Судья Кирилл Левников.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Однозначного ответа после изучения видеозаписи не было. При просмотре повтора, сделанного с одного ракурса (со спины Мозеса), можно было заключить, что спартаковец сыграл той частью плеча, которой теперь разрешено играть в мяч. Правило «короткого рукава» это позволяет. А вот если взглянуть с другого ракурса, может показаться, что контакт с мячом произошел чуть ниже разрешенной области.

Но на снимке, сделанном фотокорреспондентом «СЭ» Александром Федоровым, видно, что мяч скорее попал в разрешенную часть. Хотя и при изучении этой фотографии споры продолжились.

А на 60-й минуте судья ошибочно не вынес второе предупреждение Джордану Ларссону и не удалил его с поля. Спартаковец отмахнулся от соперника и должен был получить желтую карточку. Первую судья показал ему на 26-й минуте за неспортивное поведение.

29.05.2022 | Спартак — Динамо

Решение ЭСК

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с назначением 11-метрового удара на 12-й минуте матча.

ЭСК решила, что судья правильно назначил 11-метровый удар. Решение «мотивировано тем, что в действиях футболиста «Спартака» № 8 Виктора Мозеса отчетливо прослеживается движение рукой в направлении полета мяча, приведшее к контакту с ним.

Данное движение делает тело игрока неестественно больше, поскольку в момент касания рука вытянута вбок. Мяч попадает в руку игрока «Спартака» № 8 Виктора Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо. Комиссия дополнительно отмечает, что, если бы футболист не отклонил свою руку в сторону и мяч попал в то же самое место, точка контакта руки и мяча заведомо находилась бы в запрещенной зоне, схематично указанной ИФАБ на иллюстрации к тексту Правил игры. Правила игры, глава 11, говорят, что «в целях определения нарушения при игре рукой верхняя граница руки соответствует уровню подмышки». ЭСК ожидает вмешательства ВАР в подобном эпизоде, так как судья не видел касания мяча рукой и это является «пропуском серьезного инцидента», согласно протоколу ВАР".

Игра рукой Мозеса в&nbsp;матче с &laquo;Динамо&raquo;. РФС объяснил, как появилась картинка к решению ЭСК по Мозесу

Скандал

К сожалению, кто-то из сотрудников РФС, работавший над оформлением информационной заметки на официальном сайте, использовал монтаж. На фото видно, что мяч сдвинут с помощью фотошопа — сохранились остатки мяча в изначальном положении.

Как сообщили в РФС, видео для YouTube-канала служба коммуникаций готовила самостоятельно уже после того, как ЭСК вынесла вердикт, в просветительских целях, чтобы наглядно показать зрителю, почему эксперты приняли то или иное решение.

«В скриншоте, который используется для наглядного показа момента с касанием мяча и плеча, демонстрируется часть снимка, сделанного в тот же момент времени фотографом «Спорт-Экспресса», так как из-за динамики момента на стоп-кадре футболист и мяч находятся в расфокусе, в отличие от фотографии. Кроме того, она имеет большее разрешение относительно камеры видеотрансляции. Снимок использовался для наглядности попадания мяча в руку, так как на ней четко видна черная линия на форме футболиста, с которой соприкасается мяч», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

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Как отметили в организации, экспертно-судейская комиссия при разборе момента изучает только исходные файлы: записи трансляции, записи ВАР с переговорами, фотографии.

При этом «СЭ» стало известно, что руководство РФС задумалось об увольнении монтажера, который наложил фотографию «СЭ» с игроком «Спартака» на видео. По данному инциденту проводилась специальная проверка.

Что стало с сотрудником, сейчас уже не важно, а вот словосочетание «рука Мозеса» теперь периодически используется при описании тех или иных моментов, связанных с контактом мяча с рукой игрока.

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
Динамо

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
4
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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