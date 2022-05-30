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Инсайды

Сегодня, 20:10

Продолжит ли Ваноли работу в «Спартаке»? Останется ли у власти Федун? Инсайды «СЭ»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Леонид Волотко разбирает главное заявление дня.

Отъезд иностранцев из России — главная тема летнего трансферного окна в РПЛ.

Прощание Сандро Шварца с «Динамо» сразу после финала Кубка было ожидаемым (в Германии давно писали, что он покинет Москву). Признание Себастьяна Шиманьски о том, что он провел последний матч в составе бело-голубых, тоже вряд ли кого-то удивило. Как и инсайды об уходе Николы Моро.

Паоло Ваноли. Ваноли ничего не говорил об уходе из «Спартака». Все решится до начала июня

То, что Паоло Ваноли якобы сообщил ближайшему окружению о решении покинуть «Спартак», — реально шокировало, потому что позиция коуча точно не вписывалась в тенденцию с побегом. Во-первых, руководство красно-белых после 24 февраля договорилось со всеми легионерами, включая тренерский штаб и спортивного директора. Единственное исключение — швед Джордан Ларссон, который активировал опцию ФИФА с приостановкой контракта. Но нужно понимать: в его случае это идеальный шанс, чтобы перезагрузить карьеру и получить игровое время (в АИКе его гораздо больше, чем в Москве).

Во-вторых, прямо сейчас Паоло явно не самый востребованный специалист на рынке. Он только запустил карьеру главного тренера, а количество предложений из Европы вряд ли настолько велико, чтобы разрывать соглашение с клубом, который первым в него поверил.

В-третьих, за все время итальянец сгенерировал ровно ноль намеков на отъезд из России. Все подобные разговоры последовательно опровергались боссами «Спартака», а сам Ваноли в недавнем интервью «СЭ» подробно рассуждал о «долгосрочных перспективах» и планах на следующий сезон.

Паоло Ваноли. «Вернуться в «Лужники» — это судьба. Благодарен «Спартаку» за такую возможность». Большое интервью Паоло Ваноли

Да, позиция могла поменяться. Но даже если решение было готово, что мешало озвучить его после победы в Кубке (как тот же Шварц) и уйти красиво, не откладывая до следующего утра?

Единственное, что смущало, — осторожная реакция на инсайды со стороны топ-менеджмента красно-белых. «Сегодня с тренерским штабом будем подводить итоги, там все услышим — есть желание продолжить работу или, как пишут Telegram-каналы, нет желания. Посмотрим. Я допускаю все, в жизни может произойти все что угодно», — сообщил в понедельник утром гендиректор Евгений Мележиков.

По данным «СЭ», в итоге Леонид Федун поговорил с Паоло за ланчем в одном из столичных ресторанов. После этого «Спартак» выпустил официальное заявление: «Сегодня состоялась встреча Леонида Федуна и Паоло Ваноли. Председатель совета директоров и главный тренер обсуждали подготовку команды к следующему сезону и к матчу за Суперкубок. Тема отставки, которая обсуждается в Telegram-каналах, не поднималась».

Другая важная пасхалка: в тех самых Telegram-каналах уход Ваноли напрямую связывали с продажей акций «Спартака» «Лукойлу» и, соответственно, уходом Федуна и Заремы Салиховой от оперативного управления. Разговоры об этом ходят давно — и если последние события (например, закрытие «Спартака-2» и непродление контракта Бакаева из-за «неясности с бюджетом», о чем упомянул агент Герман Ткаченко) это косвенно подтверждали, то продолжение сотрудничества с Паоло — косвенно опровергают.

Важно, что с Паоло встречался именно Федун — и лично проговаривал ближайшую стратегию и цели.

Паоло Ваноли. «Зачем «Спартак» звал Ваноли? Тихонов не занял бы 10-е место?» Интервью Бормана

По нашей информации, 1 июня Ваноли улетит в отпуск в Италию — к этому моменту ему необходимо как минимум понимать, чем он будет заниматься этим летом. Как максимум — планировать возвращение обратно и расписать работу на сборах. Ожидать разрыв трудовых отношений в такой момент (или в ближайшее время) очень странно.

Насколько нам известно, Ваноли пришел в ярость после того, как ряд медиа начали его «увольнять» сразу после победы в Кубке России.

Следующий сезон итальянец должен начать в «Спартаке». Другие сценарии прямо сейчас крайне маловероятны.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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