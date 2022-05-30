Продолжит ли Ваноли работу в «Спартаке»? Останется ли у власти Федун? Инсайды «СЭ»
Отъезд иностранцев из России — главная тема летнего трансферного окна в РПЛ.
Прощание Сандро Шварца с «Динамо» сразу после финала Кубка было ожидаемым (в Германии давно писали, что он покинет Москву). Признание Себастьяна Шиманьски о том, что он провел последний матч в составе бело-голубых, тоже вряд ли кого-то удивило. Как и инсайды об уходе Николы Моро.
То, что Паоло Ваноли якобы сообщил ближайшему окружению о решении покинуть «Спартак», — реально шокировало, потому что позиция коуча точно не вписывалась в тенденцию с побегом. Во-первых, руководство красно-белых после 24 февраля договорилось со всеми легионерами, включая тренерский штаб и спортивного директора. Единственное исключение — швед Джордан Ларссон, который активировал опцию ФИФА с приостановкой контракта. Но нужно понимать: в его случае это идеальный шанс, чтобы перезагрузить карьеру и получить игровое время (в АИКе его гораздо больше, чем в Москве).
Во-вторых, прямо сейчас Паоло явно не самый востребованный специалист на рынке. Он только запустил карьеру главного тренера, а количество предложений из Европы вряд ли настолько велико, чтобы разрывать соглашение с клубом, который первым в него поверил.
В-третьих, за все время итальянец сгенерировал ровно ноль намеков на отъезд из России. Все подобные разговоры последовательно опровергались боссами «Спартака», а сам Ваноли в недавнем интервью «СЭ» подробно рассуждал о «долгосрочных перспективах» и планах на следующий сезон.
Да, позиция могла поменяться. Но даже если решение было готово, что мешало озвучить его после победы в Кубке (как тот же Шварц) и уйти красиво, не откладывая до следующего утра?
Единственное, что смущало, — осторожная реакция на инсайды со стороны топ-менеджмента красно-белых. «Сегодня с тренерским штабом будем подводить итоги, там все услышим — есть желание продолжить работу или, как пишут Telegram-каналы, нет желания. Посмотрим. Я допускаю все, в жизни может произойти все что угодно», — сообщил в понедельник утром гендиректор Евгений Мележиков.
По данным «СЭ», в итоге Леонид Федун поговорил с Паоло за ланчем в одном из столичных ресторанов. После этого «Спартак» выпустил официальное заявление: «Сегодня состоялась встреча Леонида Федуна и Паоло Ваноли. Председатель совета директоров и главный тренер обсуждали подготовку команды к следующему сезону и к матчу за Суперкубок. Тема отставки, которая обсуждается в Telegram-каналах, не поднималась».
Другая важная пасхалка: в тех самых Telegram-каналах уход Ваноли напрямую связывали с продажей акций «Спартака» «Лукойлу» и, соответственно, уходом Федуна и Заремы Салиховой от оперативного управления. Разговоры об этом ходят давно — и если последние события (например, закрытие «Спартака-2» и непродление контракта Бакаева из-за «неясности с бюджетом», о чем упомянул агент Герман Ткаченко) это косвенно подтверждали, то продолжение сотрудничества с Паоло — косвенно опровергают.
Важно, что с Паоло встречался именно Федун — и лично проговаривал ближайшую стратегию и цели.
По нашей информации, 1 июня Ваноли улетит в отпуск в Италию — к этому моменту ему необходимо как минимум понимать, чем он будет заниматься этим летом. Как максимум — планировать возвращение обратно и расписать работу на сборах. Ожидать разрыв трудовых отношений в такой момент (или в ближайшее время) очень странно.
Насколько нам известно, Ваноли пришел в ярость после того, как ряд медиа начали его «увольнять» сразу после победы в Кубке России.
Следующий сезон итальянец должен начать в «Спартаке». Другие сценарии прямо сейчас крайне маловероятны.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0