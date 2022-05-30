«Надеемся вернуться в еврокубки в следующем сезоне». Бабаев — о Кубке РПЛ и будущем Березуцкого
Есть все предпосылки говорить, что Кубок лиги будет
— Что обсуждали на сегодняшнем собрании клубов РПЛ?
— Обсуждали Кубок лиги. Необходимо заполнять окна, которые появились после нашего отстранения от еврокубков. Это может быть своего рода возмещением [еврокубков]. Есть все предпосылки говорить, что этот турнир будет. Думаю, у монетизации проекта тоже достаточно высокий потенциал, что в нынешних условиях немаловажно. Есть два формата: копия формата ЛЧ и Double Elimination (система с выбыванием после двух поражений. — Прим. «СЭ»). При втором формате интрига сохраняется до последнего, практически нет проходных матчей. Он интересен потенциальным вещателям и букмекерам. Надеюсь, большинство клубов поддержит именно этот формат.
У любой команды есть возможность пройти через нижнюю сетку, даже если команда вылетела на первом этапе. В рабочей группе точно больше половины клубов, они все за этот формат. Он просто интереснее как инвесторам, так и болельщикам. Да, он немного сложный. Но когда понимаешь этот формат, сразу повышается интерес. Непредсказуемость гораздо выше.
— Как сохранить этот турнир на долгие годы?
— Мы посмотрим, что будет в следующем сезоне. Надеемся, что вернемся в еврокубки. Это одна ситуация. Если не вернемся — турнир будет развиваться. Если вернемся в еврокубки, то турнир надо будет сократить, чтобы хватило игровых дней.
— Называли сумму призовых за Кубок лиги в три миллиона евро.
— Мы исходим из того, что турнир должен нам приносить порядка двух миллиардов рублей. Но конкретных переговоров пока не было. Во-первых, переговоры должны вести официальные лица лиги. Во-вторых, обсуждать проект, которого еще де-юре не существует, с потенциальными инвесторами неправильно. Мы ждем решения клубов. Завтра будем проводить заочное голосование. Надеюсь, большинство проголосует за.
На нашем стадионе 1 июля Fan ID не будет
— Какие темы еще поднимались?
— Также обсуждали технические вопросы — порядок распределения доходов от реализации коммерческих прав. Плюс обсуждали показатель эффективности, который ставим перед собой для выполнения наших обязательств перед РФС. Все понимают, что это важная работа — посещаемость, рост подписчиков в соцсетях, работа с аудиторией, CRM-системы.
Обсудили и Fan ID. Понятно, что это тяжелый вопрос. Но всем нужно понимать, что это данность и наша задача сейчас — сделать максимально прозрачную, понятную и желательно упрощенную процедуру получения. Пока, к сожалению, нет ясного алгоритма. А с 1 июля уже вводится эта система.
— Справедливо ли введение Fan ID?
— Обсуждать это можно сколько угодно. Но решение принимают власти.
— Когда вы будете готовы ввести Fan ID у себя?
— На нашем стадионе с 1 июля не будет этого. Сейчас Минспорт проводит аудит всех стадионов страны по соответствию инфраструктуры. По моим оценкам, [Fan ID] можно ввести не раньше следующего сезона, потому что предполагается достаточно серьезная конструкция имеющихся систем и потребуется соответствующее финансирование.
— Поднимался ли вопрос об уходе Хачатурянца?
— Это не обсуждалось.
— Есть ли продвижения с титульным спонсором лиги?
— Обсудили текущую ситуацию. Переговоры с Ашотом Рафаиловичем продолжаются. Несмотря на серьезную экономическую ситуацию, надеюсь, они увенчаются успехом.
Сумма трансфера Языджи достаточно высокая
— Как у ЦСКА проходят переговоры с Языджи?
— Очень тяжело. Тем не менее они продолжаются. Очевидно, что без еврокубков с учетом сложившейся ситуации его проблематично выкупать. Сумма трансфера достаточно высокая с учетом изменившейся ситуации. «Лилль» пока не готов подвинуться.
— Были ли переговоры с Глебовым?
— Нет.
— Определилось ли будущее братьев Березуцких в клубе?
— Без комментариев. Не хочу говорить пустые фразы. Потерпите несколько дней. Ясность будет.
— Была информация, что главным тренером ЦСКА может стать Федотов.
— Без комментариев.
— Определилась ли дата слушания в CAS по еврокубкам?
— По состоянию на пятницу еще не было. Но в ближайшее время должна появиться конкретика.
— Как вам вчерашний финал Кубка?
— Праздник футбола действительно удался. Была ностальгия. «Лужники» очень сильно изменились. Я вспоминаю, как играли ЦСКА и «Спартак» в «Лужниках». Те, кто был, поймут, что я имею в виду.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0