Важные слова гендиректора ЦСКА после общего собрания клубов РПЛ

Есть все предпосылки говорить, что Кубок лиги будет

— Что обсуждали на сегодняшнем собрании клубов РПЛ?

— Обсуждали Кубок лиги. Необходимо заполнять окна, которые появились после нашего отстранения от еврокубков. Это может быть своего рода возмещением [еврокубков]. Есть все предпосылки говорить, что этот турнир будет. Думаю, у монетизации проекта тоже достаточно высокий потенциал, что в нынешних условиях немаловажно. Есть два формата: копия формата ЛЧ и Double Elimination (система с выбыванием после двух поражений. — Прим. «СЭ»). При втором формате интрига сохраняется до последнего, практически нет проходных матчей. Он интересен потенциальным вещателям и букмекерам. Надеюсь, большинство клубов поддержит именно этот формат.

У любой команды есть возможность пройти через нижнюю сетку, даже если команда вылетела на первом этапе. В рабочей группе точно больше половины клубов, они все за этот формат. Он просто интереснее как инвесторам, так и болельщикам. Да, он немного сложный. Но когда понимаешь этот формат, сразу повышается интерес. Непредсказуемость гораздо выше.

— Как сохранить этот турнир на долгие годы?

— Мы посмотрим, что будет в следующем сезоне. Надеемся, что вернемся в еврокубки. Это одна ситуация. Если не вернемся — турнир будет развиваться. Если вернемся в еврокубки, то турнир надо будет сократить, чтобы хватило игровых дней.

— Называли сумму призовых за Кубок лиги в три миллиона евро.

— Мы исходим из того, что турнир должен нам приносить порядка двух миллиардов рублей. Но конкретных переговоров пока не было. Во-первых, переговоры должны вести официальные лица лиги. Во-вторых, обсуждать проект, которого еще де-юре не существует, с потенциальными инвесторами неправильно. Мы ждем решения клубов. Завтра будем проводить заочное голосование. Надеюсь, большинство проголосует за.

На нашем стадионе 1 июля Fan ID не будет

— Какие темы еще поднимались?

— Также обсуждали технические вопросы — порядок распределения доходов от реализации коммерческих прав. Плюс обсуждали показатель эффективности, который ставим перед собой для выполнения наших обязательств перед РФС. Все понимают, что это важная работа — посещаемость, рост подписчиков в соцсетях, работа с аудиторией, CRM-системы.

Обсудили и Fan ID. Понятно, что это тяжелый вопрос. Но всем нужно понимать, что это данность и наша задача сейчас — сделать максимально прозрачную, понятную и желательно упрощенную процедуру получения. Пока, к сожалению, нет ясного алгоритма. А с 1 июля уже вводится эта система.

— Справедливо ли введение Fan ID?

— Обсуждать это можно сколько угодно. Но решение принимают власти.

— Когда вы будете готовы ввести Fan ID у себя?

— На нашем стадионе с 1 июля не будет этого. Сейчас Минспорт проводит аудит всех стадионов страны по соответствию инфраструктуры. По моим оценкам, [Fan ID] можно ввести не раньше следующего сезона, потому что предполагается достаточно серьезная конструкция имеющихся систем и потребуется соответствующее финансирование.

— Поднимался ли вопрос об уходе Хачатурянца?

— Это не обсуждалось.

— Есть ли продвижения с титульным спонсором лиги?

— Обсудили текущую ситуацию. Переговоры с Ашотом Рафаиловичем продолжаются. Несмотря на серьезную экономическую ситуацию, надеюсь, они увенчаются успехом.

Сумма трансфера Языджи достаточно высокая

— Как у ЦСКА проходят переговоры с Языджи?

— Очень тяжело. Тем не менее они продолжаются. Очевидно, что без еврокубков с учетом сложившейся ситуации его проблематично выкупать. Сумма трансфера достаточно высокая с учетом изменившейся ситуации. «Лилль» пока не готов подвинуться.

— Были ли переговоры с Глебовым?

— Нет.

— Определилось ли будущее братьев Березуцких в клубе?

— Без комментариев. Не хочу говорить пустые фразы. Потерпите несколько дней. Ясность будет.

— Была информация, что главным тренером ЦСКА может стать Федотов.

— Без комментариев.

— Определилась ли дата слушания в CAS по еврокубкам?

— По состоянию на пятницу еще не было. Но в ближайшее время должна появиться конкретика.

— Как вам вчерашний финал Кубка?

— Праздник футбола действительно удался. Была ностальгия. «Лужники» очень сильно изменились. Я вспоминаю, как играли ЦСКА и «Спартак» в «Лужниках». Те, кто был, поймут, что я имею в виду.