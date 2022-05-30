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«Надеемся вернуться в еврокубки в следующем сезоне». Бабаев — о Кубке РПЛ и будущем Березуцкого

Бабаев рассказал подробнее о Кубке РПЛ и будущем ЦСКА
Александра Ланцетова
,  
Сергей Федоров
Читать «СЭ» в
Роман Бабаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Важные слова гендиректора ЦСКА после общего собрания клубов РПЛ.

Есть все предпосылки говорить, что Кубок лиги будет

— Что обсуждали на сегодняшнем собрании клубов РПЛ?

— Обсуждали Кубок лиги. Необходимо заполнять окна, которые появились после нашего отстранения от еврокубков. Это может быть своего рода возмещением [еврокубков]. Есть все предпосылки говорить, что этот турнир будет. Думаю, у монетизации проекта тоже достаточно высокий потенциал, что в нынешних условиях немаловажно. Есть два формата: копия формата ЛЧ и Double Elimination (система с выбыванием после двух поражений. — Прим. «СЭ»). При втором формате интрига сохраняется до последнего, практически нет проходных матчей. Он интересен потенциальным вещателям и букмекерам. Надеюсь, большинство клубов поддержит именно этот формат.

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У любой команды есть возможность пройти через нижнюю сетку, даже если команда вылетела на первом этапе. В рабочей группе точно больше половины клубов, они все за этот формат. Он просто интереснее как инвесторам, так и болельщикам. Да, он немного сложный. Но когда понимаешь этот формат, сразу повышается интерес. Непредсказуемость гораздо выше.

— Как сохранить этот турнир на долгие годы?

— Мы посмотрим, что будет в следующем сезоне. Надеемся, что вернемся в еврокубки. Это одна ситуация. Если не вернемся — турнир будет развиваться. Если вернемся в еврокубки, то турнир надо будет сократить, чтобы хватило игровых дней.

— Называли сумму призовых за Кубок лиги в три миллиона евро.

— Мы исходим из того, что турнир должен нам приносить порядка двух миллиардов рублей. Но конкретных переговоров пока не было. Во-первых, переговоры должны вести официальные лица лиги. Во-вторых, обсуждать проект, которого еще де-юре не существует, с потенциальными инвесторами неправильно. Мы ждем решения клубов. Завтра будем проводить заочное голосование. Надеюсь, большинство проголосует за.

На нашем стадионе 1 июля Fan ID не будет

— Какие темы еще поднимались?

— Также обсуждали технические вопросы — порядок распределения доходов от реализации коммерческих прав. Плюс обсуждали показатель эффективности, который ставим перед собой для выполнения наших обязательств перед РФС. Все понимают, что это важная работа — посещаемость, рост подписчиков в соцсетях, работа с аудиторией, CRM-системы.

Обсудили и Fan ID. Понятно, что это тяжелый вопрос. Но всем нужно понимать, что это данность и наша задача сейчас — сделать максимально прозрачную, понятную и желательно упрощенную процедуру получения. Пока, к сожалению, нет ясного алгоритма. А с 1 июля уже вводится эта система.

— Справедливо ли введение Fan ID?

— Обсуждать это можно сколько угодно. Но решение принимают власти.

— Когда вы будете готовы ввести Fan ID у себя?

— На нашем стадионе с 1 июля не будет этого. Сейчас Минспорт проводит аудит всех стадионов страны по соответствию инфраструктуры. По моим оценкам, [Fan ID] можно ввести не раньше следующего сезона, потому что предполагается достаточно серьезная конструкция имеющихся систем и потребуется соответствующее финансирование.

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— Поднимался ли вопрос об уходе Хачатурянца?

— Это не обсуждалось.

— Есть ли продвижения с титульным спонсором лиги?

— Обсудили текущую ситуацию. Переговоры с Ашотом Рафаиловичем продолжаются. Несмотря на серьезную экономическую ситуацию, надеюсь, они увенчаются успехом.

Сумма трансфера Языджи достаточно высокая

— Как у ЦСКА проходят переговоры с Языджи?

— Очень тяжело. Тем не менее они продолжаются. Очевидно, что без еврокубков с учетом сложившейся ситуации его проблематично выкупать. Сумма трансфера достаточно высокая с учетом изменившейся ситуации. «Лилль» пока не готов подвинуться.

— Были ли переговоры с Глебовым?

— Нет.

— Определилось ли будущее братьев Березуцких в клубе?

— Без комментариев. Не хочу говорить пустые фразы. Потерпите несколько дней. Ясность будет.

— Была информация, что главным тренером ЦСКА может стать Федотов.

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— Без комментариев.

— Определилась ли дата слушания в CAS по еврокубкам?

— По состоянию на пятницу еще не было. Но в ближайшее время должна появиться конкретика.

— Как вам вчерашний финал Кубка?

— Праздник футбола действительно удался. Была ностальгия. «Лужники» очень сильно изменились. Я вспоминаю, как играли ЦСКА и «Спартак» в «Лужниках». Те, кто был, поймут, что я имею в виду.

РПЛ
РФС
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
Юсуф Языджи
5
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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