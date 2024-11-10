Пресс-конференция главных тренеров команд.

В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Акрон» 4:0 и закончил первый круг на пятом месте в турнирной таблице. Дублями отметились Тео Бонгонда и Манфред Угальде. После матча главные тренеры команд Деян Станкович и Заур Тедеев подвели итоги встречи.

Тедеев: если Карпин спросит, скажу, что Дзюба заслужил вызов в сборную

— Что сегодня не получилось у команды?

— У нас напрочь не получился первый тайм. Те идеи, что мы закладывали, — прессинговать и выше играть в обороне — не срабатывали. Не получалось доставлять мячи до Артема Дзюбы. Мы слишком низко упали. Ну и «Спартак» играл хорошо. Они заслуженно победили. Это худший первый тайм за то время, что я работаю в команде. После перерыва мы пытались изменить ситуацию. Отчасти получалось, но быстро пропустили второй мяч, который стал ключевым. К сожалению, 2:0 — уже слишком большая фора, а мы раскрылись, пытаясь изменить ход игры. Так что считаю то, что сегодня произошло, закономерным.

— Регулярные подключения Мартинса стали для вас неожиданностью?

— Мы понимали, что «Спартак» насыщает полуфланговые зоны. Понимали, как надо было обороняться. Но не стоило так низко отходить. Нужно было сохранять плотность в зоне выше от наших ворот — тем самым мы добились бы желаемого и после перехватов могли бы контратаковать. Мы садимся в пятерку защитников уже не в первом матче. Учитывая наш подбор футболистов, имеем право так делать.

— Почему не сделали замены раньше?

— Структурно это не поменяло бы суть. У нас какие-то моменты получались, потому я спокойнее стал себя вести во втором тайме. Жаль, что так быстро пропустили второй мяч.

— Предусмотрены ли санкции к Бакаеву за такое глупое удаление?

— Будет не совсем верно с моей стороны говорить о санкциях. Непозволительно себя вести так любому участнику матча. Эмоции, да. Но надо находить в себе силы вести себя правильно. Пообщаемся с игроком. Думаю, он уже сейчас жалеет о своем поведении.

— Был ли у Дзюбы особый настрой на «Спартак»?

— Отдельные моменты у него не получались. Но то, что он оказывает давление на всех защитников в России, было видно и сегодня. Это не лучший его матч, он может играть сильнее. На то есть объективны причины. Но у всей команды сегодня был неудачный день.

— Как относитесь к его ситуации со сборной?

— Такой игрок, как Артем, своими действиями и игрой может заслужить многое. Это мое личное мнение. Тренерский штаб сборной, уверен, понимает, какие решения принимать. Думаю, не получи Артем травму, заслужить вызов в сборную ему было бы легче. Возможно, повлияло то, что он выбыл на эти две-три недели. Я с Валерием Георгиевичем [Карпиным] не общался. Если он меня спросит, скажу, что, конечно, Артем заслужил вызов.

— Подведите итоги первого круга.

— Горжусь игроками, с которыми работаю. Вижу большую работу, которую они делают. Не могут быть клуб и команда вот так сразу готовы к РПЛ. Очень мало кто в нашей команде имел опыт игры в премьер-лиге перед стартом сезона. Что-то у нас получалось, что-то нет. Будем работать дальше.

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Станкович: пора обретать стабильность

— Можно ли сказать, что Бонгонда становится лидером команды и ведет ее вперед?

— У него был непростой период, когда все от него ждали большего. Понемногу у него стало получаться. Мы все этого хотели. Тео — игрок невероятного таланта, постепенно он будет прогрессировать дальше.

— Вы удивили всех, не выпустив на поле Пруцева. Почему сегодня выбрали Мартинса?

— Не раз говорил, что каждый матч требует своего подхода. Крис был очень хорош на тренировках, и я решил, что он должен сыграть. Он выполнил все наши задумки и выступил так, как надо. Сегодня все футболисты показали, как должен играть «Спартак».

— Доставил ли сегодня проблемы Дзюба?

— Мы анализировали соперника и понимали, что это команда с талантливыми игроками и очень понятными игровыми принципами. Постарались ограничить их сильные стороны — в частности, игру в контрпрессинге. Знаю Дзюбу, ему стоит отдать должное — он много сделал для российского футбола.

— На какой позиции вам больше всего понравился Мангаш?

— Он в основном играл латераля — там я его и вижу. Мангаш работает, пытается. Уверен, в будущем мы на него сможем рассчитывать.

— Подведите итоги первого круга для «Спартака» и оцените вашу работу в этот отрезок.

— Можно было бы и лучше провести этот отрезок. Мы недосчитались 4-5 очков. Но это лишь начало процесса, мы обязаны расти. Нам нужен менталитет матчей с ЦСКА или «Акроном». Надо исключить резкие взлеты и падения. У нас были хорошие матчи, но были и плохие. В футболе такое бывает, но нам надо обретать стабильность.