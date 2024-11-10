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Сегодня, 19:00

«Сегодня все показали, как должен играть «Спартак». Станкович и Тедеев — после разгрома «Акрона»

Станкович и Тедеев подвели итоги матча «Спартак» — «Акрон»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Пресс-конференция главных тренеров команд.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 15:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
4:0
Акрон

В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Акрон» 4:0 и закончил первый круг на пятом месте в турнирной таблице. Дублями отметились Тео Бонгонда и Манфред Угальде. После матча главные тренеры команд Деян Станкович и Заур Тедеев подвели итоги встречи.

Тедеев: если Карпин спросит, скажу, что Дзюба заслужил вызов в сборную

— Что сегодня не получилось у команды?

— У нас напрочь не получился первый тайм. Те идеи, что мы закладывали, — прессинговать и выше играть в обороне — не срабатывали. Не получалось доставлять мячи до Артема Дзюбы. Мы слишком низко упали. Ну и «Спартак» играл хорошо. Они заслуженно победили. Это худший первый тайм за то время, что я работаю в команде. После перерыва мы пытались изменить ситуацию. Отчасти получалось, но быстро пропустили второй мяч, который стал ключевым. К сожалению, 2:0 — уже слишком большая фора, а мы раскрылись, пытаясь изменить ход игры. Так что считаю то, что сегодня произошло, закономерным.

— Регулярные подключения Мартинса стали для вас неожиданностью?

— Мы понимали, что «Спартак» насыщает полуфланговые зоны. Понимали, как надо было обороняться. Но не стоило так низко отходить. Нужно было сохранять плотность в зоне выше от наших ворот — тем самым мы добились бы желаемого и после перехватов могли бы контратаковать. Мы садимся в пятерку защитников уже не в первом матче. Учитывая наш подбор футболистов, имеем право так делать.

Защитник &laquo;Спартака&raquo; Алексис Дуарте (№ 4) и&nbsp;нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба (№ 24). Бонгонда и Угальде в огне! «Спартак» разгромил «Акрон», Дзюба игру провалил

— Почему не сделали замены раньше?

— Структурно это не поменяло бы суть. У нас какие-то моменты получались, потому я спокойнее стал себя вести во втором тайме. Жаль, что так быстро пропустили второй мяч.

— Предусмотрены ли санкции к Бакаеву за такое глупое удаление?

— Будет не совсем верно с моей стороны говорить о санкциях. Непозволительно себя вести так любому участнику матча. Эмоции, да. Но надо находить в себе силы вести себя правильно. Пообщаемся с игроком. Думаю, он уже сейчас жалеет о своем поведении.

— Был ли у Дзюбы особый настрой на «Спартак»?

— Отдельные моменты у него не получались. Но то, что он оказывает давление на всех защитников в России, было видно и сегодня. Это не лучший его матч, он может играть сильнее. На то есть объективны причины. Но у всей команды сегодня был неудачный день.

— Как относитесь к его ситуации со сборной?

— Такой игрок, как Артем, своими действиями и игрой может заслужить многое. Это мое личное мнение. Тренерский штаб сборной, уверен, понимает, какие решения принимать. Думаю, не получи Артем травму, заслужить вызов в сборную ему было бы легче. Возможно, повлияло то, что он выбыл на эти две-три недели. Я с Валерием Георгиевичем [Карпиным] не общался. Если он меня спросит, скажу, что, конечно, Артем заслужил вызов.

— Подведите итоги первого круга.

— Горжусь игроками, с которыми работаю. Вижу большую работу, которую они делают. Не могут быть клуб и команда вот так сразу готовы к РПЛ. Очень мало кто в нашей команде имел опыт игры в премьер-лиге перед стартом сезона. Что-то у нас получалось, что-то нет. Будем работать дальше.

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Станкович: пора обретать стабильность

— Можно ли сказать, что Бонгонда становится лидером команды и ведет ее вперед?

— У него был непростой период, когда все от него ждали большего. Понемногу у него стало получаться. Мы все этого хотели. Тео — игрок невероятного таланта, постепенно он будет прогрессировать дальше.

— Вы удивили всех, не выпустив на поле Пруцева. Почему сегодня выбрали Мартинса?

— Не раз говорил, что каждый матч требует своего подхода. Крис был очень хорош на тренировках, и я решил, что он должен сыграть. Он выполнил все наши задумки и выступил так, как надо. Сегодня все футболисты показали, как должен играть «Спартак».

— Доставил ли сегодня проблемы Дзюба?

— Мы анализировали соперника и понимали, что это команда с талантливыми игроками и очень понятными игровыми принципами. Постарались ограничить их сильные стороны — в частности, игру в контрпрессинге. Знаю Дзюбу, ему стоит отдать должное — он много сделал для российского футбола.

Эсекьель Барко (&laquo;Спартак&raquo;) и&nbsp;Артем Дзюба (&laquo;Акрон&raquo;). «Спартак» разгромил «Акрон». Онлайн-трансляция матча РПЛ

— На какой позиции вам больше всего понравился Мангаш?

— Он в основном играл латераля — там я его и вижу. Мангаш работает, пытается. Уверен, в будущем мы на него сможем рассчитывать.

— Подведите итоги первого круга для «Спартака» и оцените вашу работу в этот отрезок.

— Можно было бы и лучше провести этот отрезок. Мы недосчитались 4-5 очков. Но это лишь начало процесса, мы обязаны расти. Нам нужен менталитет матчей с ЦСКА или «Акроном». Надо исключить резкие взлеты и падения. У нас были хорошие матчи, но были и плохие. В футболе такое бывает, но нам надо обретать стабильность.

Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Заур Тедеев
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
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10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
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16
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