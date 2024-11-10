«Сегодня все показали, как должен играть «Спартак». Станкович и Тедеев — после разгрома «Акрона»
В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Акрон» 4:0 и закончил первый круг на пятом месте в турнирной таблице. Дублями отметились Тео Бонгонда и Манфред Угальде. После матча главные тренеры команд Деян Станкович и Заур Тедеев подвели итоги встречи.
Тедеев: если Карпин спросит, скажу, что Дзюба заслужил вызов в сборную
— Что сегодня не получилось у команды?
— У нас напрочь не получился первый тайм. Те идеи, что мы закладывали, — прессинговать и выше играть в обороне — не срабатывали. Не получалось доставлять мячи до Артема Дзюбы. Мы слишком низко упали. Ну и «Спартак» играл хорошо. Они заслуженно победили. Это худший первый тайм за то время, что я работаю в команде. После перерыва мы пытались изменить ситуацию. Отчасти получалось, но быстро пропустили второй мяч, который стал ключевым. К сожалению, 2:0 — уже слишком большая фора, а мы раскрылись, пытаясь изменить ход игры. Так что считаю то, что сегодня произошло, закономерным.
— Регулярные подключения Мартинса стали для вас неожиданностью?
— Мы понимали, что «Спартак» насыщает полуфланговые зоны. Понимали, как надо было обороняться. Но не стоило так низко отходить. Нужно было сохранять плотность в зоне выше от наших ворот — тем самым мы добились бы желаемого и после перехватов могли бы контратаковать. Мы садимся в пятерку защитников уже не в первом матче. Учитывая наш подбор футболистов, имеем право так делать.
— Почему не сделали замены раньше?
— Структурно это не поменяло бы суть. У нас какие-то моменты получались, потому я спокойнее стал себя вести во втором тайме. Жаль, что так быстро пропустили второй мяч.
— Предусмотрены ли санкции к Бакаеву за такое глупое удаление?
— Будет не совсем верно с моей стороны говорить о санкциях. Непозволительно себя вести так любому участнику матча. Эмоции, да. Но надо находить в себе силы вести себя правильно. Пообщаемся с игроком. Думаю, он уже сейчас жалеет о своем поведении.
— Был ли у Дзюбы особый настрой на «Спартак»?
— Отдельные моменты у него не получались. Но то, что он оказывает давление на всех защитников в России, было видно и сегодня. Это не лучший его матч, он может играть сильнее. На то есть объективны причины. Но у всей команды сегодня был неудачный день.
— Как относитесь к его ситуации со сборной?
— Такой игрок, как Артем, своими действиями и игрой может заслужить многое. Это мое личное мнение. Тренерский штаб сборной, уверен, понимает, какие решения принимать. Думаю, не получи Артем травму, заслужить вызов в сборную ему было бы легче. Возможно, повлияло то, что он выбыл на эти две-три недели. Я с Валерием Георгиевичем [Карпиным] не общался. Если он меня спросит, скажу, что, конечно, Артем заслужил вызов.
— Подведите итоги первого круга.
— Горжусь игроками, с которыми работаю. Вижу большую работу, которую они делают. Не могут быть клуб и команда вот так сразу готовы к РПЛ. Очень мало кто в нашей команде имел опыт игры в премьер-лиге перед стартом сезона. Что-то у нас получалось, что-то нет. Будем работать дальше.
Станкович: пора обретать стабильность
— Можно ли сказать, что Бонгонда становится лидером команды и ведет ее вперед?
— У него был непростой период, когда все от него ждали большего. Понемногу у него стало получаться. Мы все этого хотели. Тео — игрок невероятного таланта, постепенно он будет прогрессировать дальше.
— Вы удивили всех, не выпустив на поле Пруцева. Почему сегодня выбрали Мартинса?
— Не раз говорил, что каждый матч требует своего подхода. Крис был очень хорош на тренировках, и я решил, что он должен сыграть. Он выполнил все наши задумки и выступил так, как надо. Сегодня все футболисты показали, как должен играть «Спартак».
— Доставил ли сегодня проблемы Дзюба?
— Мы анализировали соперника и понимали, что это команда с талантливыми игроками и очень понятными игровыми принципами. Постарались ограничить их сильные стороны — в частности, игру в контрпрессинге. Знаю Дзюбу, ему стоит отдать должное — он много сделал для российского футбола.
— На какой позиции вам больше всего понравился Мангаш?
— Он в основном играл латераля — там я его и вижу. Мангаш работает, пытается. Уверен, в будущем мы на него сможем рассчитывать.
— Подведите итоги первого круга для «Спартака» и оцените вашу работу в этот отрезок.
— Можно было бы и лучше провести этот отрезок. Мы недосчитались 4-5 очков. Но это лишь начало процесса, мы обязаны расти. Нам нужен менталитет матчей с ЦСКА или «Акроном». Надо исключить резкие взлеты и падения. У нас были хорошие матчи, но были и плохие. В футболе такое бывает, но нам надо обретать стабильность.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|2 : 1
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|2 : 1
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|3 : 1
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|1 : 2
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|4 : 0
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|1 : 2
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3