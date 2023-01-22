Нет Промеса — есть Бальде. «Спартак» обыграл команду Касымова
Январские сборы «Спартака» — это регулярные новые вводные. Сначала пришлось принимать вынужденное решение по Промесу, который сейчас готовится к сезону самостоятельно. Потом — подыскивать нового соперника вместо отказавшегося от спарринга «Левски». Болгар в итоге заменил АГМК — четвертая команда по итогам последнего чемпионата Узбекистана, которую тренирует чемпион России в составе владикавказского «Спартака-Алании» Мирджалол Касымов и где играет экс-защитник «Локомотива» Виталий Денисов.
Для первого зимнего матча принципиальной разницы нет. Во-первых, отталкиваться в любом случае требуется от себя. Во-вторых, есть время для экспериментов. Отчасти вынужденных, так как Мозес продолжает восстанавливаться, Мевли и Рассказова в команде уже нет, а новичков только ждут. Речь о португальце Томаше Тавареше и парагвайце Дуарте, который уже попрощался с воспитавшим его клубом «Серро Портеньо», а в соцсетях появилось фото, где защитника провожают многочисленные родственники.
Пока же Гильермо Абаскаль дает возможность проявить себя не только отбывшему дисквалификацию Бальде Кейта, но и собственным воспитанникам. В воскресенье в старте их было сразу трое. Больше остальных известен болельщикам полузащитник Михаил Зорин, в октябре дважды выходивший на замену в матчах РПЛ. Опытным партнерам он знаком, поэтому неудивительно, что первый гол сборов забил именно он. 18-летний полузащитник открылся под передачу Николсона, на чье забегание своевременно среагировал Игнатов, и вторым касанием пробил мимо вратаря.
Дебютировали же в главной команде «Спартака» ровесник Зорина и тоже полузащитник Иван Пяткин, а также занявший место в воротах 19-летний Михаил Волков. Вот он себя проявил ярко еще при счете 0:0, выдав два сумасшедших сейва при ударах в упор, после чего третью попытку АГМК на ленточке остановил отбивший мяч в перекладину Классен. Что до ответного гола быстро сравнявшего счет соперника, то там вопросы возникли не к вратарю, а к допустившему просчет Маслову. Забивал же Боакье с подбора, когда в его пользу оказался рикошет от заблокировавшего первый удар Джикии.
В общем, за первые 45 минут проявили себя как молодежь, так и соскучившийся по футболу Кейта. Он, естественно, не альтернатива Промесу, а один из вариантов в колоде Абаскаля. Сенегалец действует ближе к бровке, выполняя много передач в штрафную, но при возможности смещается в центр. Ситуацию, когда «Спартак» снова вышел вперед, вингер прочувствовал здорово. Хотя отметить нужно и тонкий пас «шведой» в исполнении Николсона, и выверенный мягкий навес Хлусевича, после чего Бальде оставалось замкнуть дальнюю штангу.
Эмоции у африканца были такими, что после свистка на перерыв он обнялся с арбитром. Уже знал, что свою миссию на вечер он выполнил, а на второй тайм выйдет совсем другой состав. С новыми молодыми именами — защитниками Дмитрием Иванниковым, которому всего 17 лет, и Максимом Веденеевым. Результат же обеспечивали те, от кого этого ждали. Выполнивший подачу с левого фланга Зиньковский, пропустивший мяч на партнера Мелешин и в третий раз поразивший ворота АГМК Соболев.
Получалось — что в первом тайме, что во втором — довольно живо и интересно. В первой половине — чуть больше. Впрочем, никаких серьезных выводов из увиденного делать не стоит. Победили, встряхнулись, зарядились эмоциями — работаем дальше.
Возможно, чуть больше информации будет, если к следующей контрольной игре — с не отказывающимся от встречи болгарским «Ботевом» — подъедут новички. А пока стоит отметить превращающегося в полноценную боевую единицу Кейта и поволноваться по поводу здоровья вынужденно замененного Мелешина.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2