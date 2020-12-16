После матча 19-го тура РПЛ «Сочи» — «Динамо» (2:0) на вопросы журналистов ответили главный тренер бело-голубых и старший тренер хозяев поля

— Мы разочарованы, — сказал Сандро Шварц. — Хорошо вошли в игру, создавали моменты. Наш мяч отменили из-за офсайда, и не могу сказать, был ли он, — не видел повтора. Далее было удаление и второй пропущенный гол. Во втором тайме при таких обстоятельствах сложно было перевернуть игру.

— Есть ли у вас вопросы по красной карточке?

— Не могу сказать, что вторая карточка Евгеньеву несправедлива. Если какие-то вопросы и есть, то по первой. Нам надо прибавлять в том, как мы доигрываем такие сложные матчи, когда оказываемся без мяча. Нам нужно больше характера и энергии.

— У «Динамо» всего одна победа в пяти последних матчах. Понимаете, в чем дело?

— В двух последних матчах мы хорошо вошли в игру, но результаты вы знаете. Требуется время, чтобы мы смогли развиваться и извлекать уроки.

— Можете объяснить выбор нападающих? Почему не дали игрового времени Тюкавину, которым вряд ли можете быть недовольны?

— Естественно, не могу сказать, что чем-то недоволен. Просто план на игру подразумевал присутствие в атаке фактурного форварда, и мы сделали выбор в пользу Грулева, у которого хорошая левая нога. А налево отправили Нжи.

— У нападающих «Динамо» — ноль голов с игры в этом чемпионате! В трансферной кампании поиск форварда будет приоритетом?

— Я в курсе всей статистики, и не только по форвардам. Мы анализируем все.

— Почему заменили Ордеца, хотя у Евгеньева уже была желтая карточка?

— У него была мышечная проблема.

Олег Фоменко: «У Антона Заболотного была проблема со спиной»

— Рады, что обыграли отличную команду, — сказал старший тренер «Сочи» Олег Фоменко. — В первом круге игра с «Динамо» по качеству была неважная, надо было компенсировать. «Динамо» — быстрая команда, любит контратаки. Ей нельзя было дать разбежаться. В первом тайме самые опасные моменты на свои ворота мы так и получили. У нас было много потерь в центре поля, причем со стороны футболистов, от которых этого можно было меньше всего ожидать. В перерыве внесли коррективы, исключили обрезы. Заболотный забил хороший гол, а потом мы воспользовались возникшим пространством, а также отпечаток наложило удаление у соперника.

— Почему герой матча Заболотный вновь вышел на замену?

— У Антона была проблема со спиной, что наложило отпечаток на его состояние в последних матчах. Мы анализировали «Динамо», и пришли к выводу, что Дуганджич будет в начале игры полезнее, а Антон выйдет на замену. План сработал.

— Как общались с Федотовым, сидевшим на трибуне?

— Мы живем в XXI веке, все пользуются телефонами. Скажу, что психологически ему там не было хорошо.

— В «Сочи» играют пять игроков, выступавших ранее за «Динамо». Для них этот матч был очень принципиален?

— Он для них был принципиален и в первом круге, но тогда они немножко перегорели. Всегда есть желание доказать, кто чего стоит. В результате те же Юсупов и Жоаузинью провели очень хороший матч.