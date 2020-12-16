Шоу Заболотного: выход в перерыве, победный гол, кульбит, штанга, удаление у «Динамо»!

Обозреватель «СЭ» — о девятой победе «Сочи» и тренерских решениях Владимира Федотова и Сандро Шварца

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур

«Сочи» — «Динамо» (Москва) — 2:0 (0:0)

Голы: А.Заболотный, 52 (1:0). Юсупов, 70 (2:0).

«Сочи»: Джанаев, Мевля, Новосельцев, Миладинович, Маргасов (Заика, 78), Цаллагов, Нобоа (Пруцев, 83), Жоаузинью (Руденко, 82), Юсупов (Боковой, 88), С.Ю.Терехов, Дуганджич (А.Заболотный, 46).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Ордец (Нойштедтер, 61), Евгеньев, Варела, Фомин, Шиманьски, Моро, Лесовой, Нжи (Комличенко, 61), Грулев (Игбун, 54).

Предупреждения: Евгеньев, 16. Дуганджич, 44.

Удаление: Евгеньев, 64 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Мешков (Дмитров). Демешко (Химки), Миневич (Смоленск).

ВАР: Волошин (Смоленск). Чельцов (Москва).

16 декабря. Сочи. Стадион «Фишт».

На поля в Сочи больше не жалуются

Сочи в середине декабря оказался сказкой. В центральной России, не говоря об Урале и Сибири, давно свирепствует зима, а на черноморском побережье десятки людей катаются на велосипедах и самокатах, бегают кроссы по набережной и нежатся под лучами солнца при температуре почти 20 градусов. За два дня до игры «Сочи» — «Динамо» мне довелось побывать на базе хозяев (где во время ЧМ-2018, между прочим, работали будущие серебряные призеры хорваты), и ощущения были неописуемые. Идеальный зеленый ковер поля, безоблачное синее небо, заснеженные горные вершины вдали, регулярно взлетающие из расположенного рядом аэропорта самолеты — и сочный звон мячей.

Кстати, не без удивления обнаружил на базе Александра Точилина. Бывший главный тренер южан остался в системе клуба, работая в нем теперь руководителем аналитического отдела. Причем вернули его в «Сочи» почти сразу после отставки с тренерского поста. Владелец клуба Борис Ротенберг и гендиректор Дмитрий Рубашко не забыли, кто вывел команду в РПЛ, а сам Точилин счел возможным продолжать работу в иной роли и отлично взаимодействует с Федотовым. А «Динамо», клуб, в котором он провел большую часть карьеры, 16 декабря снова было для него по другую сторону баррикад.

Отдельная тема — сочинские поля. Еще три месяца назад их ругали вдрызг, и действительно странно было смотреть на проплешины на самом южном стадионе страны. Но в условиях жары и влажности трава не растет летом, и Сочи — не единственный город, чья футбольная команда от этого пострадала. Тем не менее поля были настолько ужасны, что тренироваться команде Владимира Федотова пришлось ездить в Мацесту, тратя на это много лишнего времени. На базе сменили агронома, прошили оба газона, и сейчас они находятся в прекрасном состоянии. Как и поле на «Фиште», под которым еще 17 ноября на всякий случай включили подогрев. Так или иначе, и на матче со «Спартаком», и в момент старта матча с «Динамо» смотреть на эту сочную зелень было очень приятно.

Как в такой обстановке не получать удовольствие от футбола? Они и получают — достаточно взглянуть на 35-летнего Нобоа, который даже тренируется с улыбкой. И во время нашего разговора признается, что Сочи для него — это русский Эквадор. Рядом с морем, в тепле даже зимой. Стоит ли удивляться, что победный мяч в предыдущем туре «Спартаку» стал для него в этом чемпионате уже восьмым и он сравнялся с собственным рекордом результативности, установленным аж десять лет назад в «Рубине»? А ведь не прошло еще и двух третей сезона, более того, южноамериканец пропустил шесть недель из-за травмы задней поверхности бедра.

Один из пропущенных матчей был как раз в первом круге с «Динамо». Единственный раз за весь этот сезон тогда не вышел на поле и основной вратарь «Сочи» Джанаев. У него было небольшое повреждение, и тренеры перестраховались, дав ему отдохнуть. Ничего хорошего из потерь двух ключевых футболистов не вышло — бело-голубые уверенно выиграли 3:1 в первом российском матче Сандро Шварца. Теперь, получается, для немца «Сочи» стал первым соперником, с которым он в России встречался уже дважды. Хотя у бровки был другой тренер: Владимир Федотов продолжил отбывать трехматчевую дисквалификацию, которую КДК не стал сокращать (объяснение очевидно: в нынешнем сезоне это рецидив), и от поля распоряжения игрокам давал Олег Фоменко. Болельщики «Сочи», кстати, отреагировали на отсутствие амнистии главному тренеру популярным в последнее время хэштегом #ЯМЫФЕДОТОВ.

Джанаев сейчас оказался на месте. Между прочим, голкипера так же, как и тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина, приглашали поучаствовать в телепередаче, посвященной обсуждению двух скандалов с Доменико Тедеско в матче против «Спартака», в одном из которых поучаствовал как раз Бородин, а в другом — Джанаев. Но если тренера вратарей отправили на ТВ легко, то голкипер, давший интервью «СЭ» по горячим следам, решил сосредоточиться на подготовке к матчу против своего партнера — вратаря сборной России, капитана «Динамо» Шунина.

Очарование атакующим «Динамо» Шварца в последнее время несколько поугасло, и от того же матча с «Зенитом», проигранного в Питере — 1:3, в контексте игры бело-голубых многие ожидали явно большего. Тем не менее радикальных изменений в состав Шварц вносить не стал, поменяв лишь Нойштедтера на Нжи. «Динамо» вышло играть по атакующей схеме 4-3-3 с Грулевым на острие и Лесовым с Нжи по флангам. Федотов же, обыгравший «Спартак», может, и вовсе никого в составе и своей излюбленной схеме с тремя центральными защитниками менять бы не стал, если бы не дисквалификация Мамманы. Вместо него, как и ожидалось, вышел Миладинович.

Честно говоря, не исключал, что Федотов выставит в стартовом составе Антона Заболотного, отдавшего через минуту после выхода на замену в матче со «Спартаком» голевой пас Нобоа. Но главный тренер хозяев, снова наблюдавший за матчем из ложи прессы (он любил смотреть игры с трибуны в бытность помощником Роберта Евдокимова в «Оренбурге»), опять сделал выбор в пользу Дуганджича — похожего по антропометрии, но более быстрого. Кстати, Дуганджич — последний в команде, кто переболел коронавирусом, и больше там болеть просто некому: подавляющее большинство игроков перенесло заразу в конце прошлого сезона. У штаба сочинцев есть возможность теперь думать только о футболе.

Аттракцион щедрости Грулева

А там, в этом самом футболе, «Сочи» с «Динамо» перед матчем делили пятое место в таблице с 30 очками, уступая два «Ростову» и опережая на столько же «Локомотив». Выиграть перед наступлением зимней паузы этот матч было стратегически важно для обеих команд. И с первых минут пошла игра на встречных курсах, которая уже к исходу первой десятиминутки могла привести к паре-тройке голов. И к одному — привела, но он не был засчитан.

Еще до того Дуганджич ухитрился не попасть в створ метров с трех после атаки, начатой мудрым пасом Нобоа. Правда, тут выяснилось, что представителю бывшей Югославии особенно расстраиваться не надо — он был в офсайде.

А затем начался аттракцион неслыханной щедрости Грулева. В том смысле, что моментов у него было примерно как у Заболотного в матчах с Сербией и ЦСКА, а эффективность их реализации — такая же. Начиная с 5-й минуты, когда после прострела Лесового форвард (его Шварц вновь предпочел Комличенко) не попал по мячу в пределах площади ворот, и заканчивая второй добавленной. Момент для гола в раздевалку после потери Дуганджича и быстрой атаки у динамовцев случился идеальный, но после нацеленного навеса Нжи Грулев пробил над перекладиной. Лесовой, который тоже мог замкнуть передачу камерунца, особо не стал скрывать досады...

А на 6-й минуте Грулев добил мяч от штанги, в которую выстрелил Шиманьски. Ассистент судьи Владимир Миневич сразу «зажег» офсайд, но Николай Волошин, работавший видеоарбитром, разбирался в нюансах эпизода довольно долго. И все же подтвердил крохотный офсайд, с фактом которого, судя по многочисленным комментариям в Сети, были не согласны многие динамовские болельщики.

Этот эпизод отрезвил команду двух «Ф», Федотова и Фоменко, дававшую динамовцам слишком много воли на первых минутах. Хозяева поняли, что с такой агрессией соперника совсем без мяча им обходиться нельзя, и уже к 20-й минуте о первоначальном преимуществе «Динамо» не было и речи — надо забивать, когда игра дается. Когда на 19-й минуте Нобоа вместо приема мяча на грудь вблизи площади ворот решил пробить головой и сделал это неудачно, видно было, как раздосадован в ложе прессы Федотов. Тем не менее эквадорец вместе с Жоаузинью придумывали интересные ходы, и выход в атаку у «Сочи» стал получаться регулярно.

Но следующий явный момент снова создало «Динамо». Нжи прошел параллельно штрафной трех соперников и из-под Новосельцева мощно пробил под перекладину — Джанаев совершил классный сейв. Да и Нжи восемью минутами позже после паса Грулева на свободное пространство находился на отличной позиции для удара, но пробил слишком слабо, чтобы создать какие-либо проблемы Джанаеву.

С противоположной стороны Нобоа и Терехов тоже били в створ, но сказать, что Шунину пришлось творить что-то невообразимое, было бы большим преувеличением. В общем, если инициатива в игре переходила из рук в руки, то по остроте «Динамо» в первом тайме хозяев превзошло. Для того чтобы она во что-то воплотилась, не хватило мастерства у Грулева и капельки удачи в эпизоде с незасчитанным голом.

«Был эмоциональный матч со «Спартаком». Возможно, поэтому не вошли в игру», — объяснит мне Федотов, когда на поле будет уже совсем другая картина.

Федотов из ложи прессы переломил игру, выпустив в перерыве Заболотного

Ход игры не мог устроить главного тренера, и уже в перерыве он (ну, допустим, формально — Фоменко) пошел на решительные действия, заменив Дуганджича на Заболотного. «У Дуганджича была желтая карточка, и мы понимали опасность. Заодно добавили мощи в прессинге», — скажет мне позже Федотов.

Но, конечно, это была далеко не единственная перемена — главные заключались в самой игре. Тут сделаю небольшое отступление и вспомню предыдущий матч. На пресс-конференции после игры, помимо известного разговора на скандальные темы, Доменико Тедеско делал акцент на том, что течение матча изменилось после гола Нобоа. Но это было не так. Футбол поменялся сразу после перерыва, когда на первой и третьей минутах второго тайма «Сочи» создал голевые моменты. Реализовал — да, еще через десять, однако это стало результатом давления, которое хозяева оказали на не ожидавших этого спартаковцев.

Так же случилось и теперь. Встречать бело-голубых хозяева начали гораздо выше, и «Динамо» оказалось к этой агрессии не готово. На 48-й минуте Шунин спас «Динамо» после углового — и удара головой Миладиновича. О том, что происходило при добивании, сочинцы сигнализировали судьям, но ВАР на сей раз рассудил ситуацию в пользу «Динамо»: Паршивлюк все делал по правилам и не фолил. Пару минут спустя Шунин вытащил уже удар Жоаузинью, а еще пару ударов бразильца и Юсупова приняли на себя защитники. Это была совсем другая игра!

И еще через две минуты она привела к голу. Навес Жоаузинью справа, хладнокровный кивок Заболотного в дальний угол в противоход Шунину — и форвард по прозвищу Заба сделал фирменный кульбит. Замена Федотова оказалась результативной уже через семь минут.

Шварц ответил тремя заменами к началу последнего получаса, но почти сразу их поджидала еще одна крупная неприятность — вторую желтую карточку получил Евгеньев, причем с Виталием Мешковым особо даже и не спорил. Как и в первом тайме, талантливый новичок сборной России попал сопернику по ноге, не успев к мячу, причем второй его «жертвой» стал все тот же Заболотный. Поразительная эффективность: менее чем за 20 минут — гол и удаление у соперников!

Долго ждать расплаты не пришлось. В центре поля сочинцы сделали жесткий отбор на Игбуне, оставшемся лежать на газоне (позже он предъявлял претензии Мешкову за этот момент). Пошла быстрая атака «Сочи» с численным преимуществом хозяев, Нобоа увидел, что Заболотный забежал в офсайд, и тонко выбрал другое направление, покатив мяч налево Юсупову. Экс-динамовец, убрав на замахе Паршивлюка, переложил мяч с левой ноги под правую и крученым ударом из-под Моро от штанги забил второй мяч.

Вскоре мог быть и третий — Заболотный после прострела слева Терехова пробил в штангу. Если в случае с Юсуповым каркас ворот сработал за «Сочи», то теперь — за «Динамо», дав бело-голубым шанс остаться в игре. Но в меньшинстве при 0:2 против хорошо организованного соперника это не представлялось возможным.

В оставшейся части матча забить мог только «Сочи», пробивший в створ более чем вдвое чаще соперника. А замененному сразу после первого гола Грулеву оставалось со стороны смотреть, как проигрывает его команда, и думать о том, как важно дорожить каждым моментом. И на поле, и в жизни.