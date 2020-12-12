Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев — о неудаче москвичей в Сочи (0:1), судействе, спаде Бакаева и проблемах Кокорина

— Закономерный результат? Или на ничью «Спартак» все же наиграл?

— Мне кажется, все по делу.

— «Сочи» выглядел предпочтительнее?

— Нет. Просто «Спартак» все время одинаковый... Не чувствую, что красно-белые способны замахнуться на чемпионство. Нет стабильной игры, которая позволяет доминировать на поле в матчах против таких соперников, как «Сочи». Надо выглядеть солиднее! В общем, москвичи меня сегодня не убедили.

— Иными словами, у Тедеско по-прежнему нет плана «Б»?

— Да. У него есть замечательные качества: энергичен, прыгуч, пытается заряжать команду. Наверное, положительно влияет на коллектив, но вот какой-то тактической тренерской гибкости действительно у него не наблюдаю. Считаю, у Тедеско нет понимания, как сделать «Спартак» чемпионом.

— Но сейчас немец может сослаться на кадровые проблемы красно-белых впереди — нет ни Соболева, ни Кокорина.

— Да какие могут быть отговорки?! Соболев разве первый день на больничном? Или Кокорин до этого в каждом матче феерил и забивал? Если хочешь взять титул, не нужно обращать внимания на кадровые проблемы. У «Баварии» даже если семь человек не выйдет, она все равно, скорее всего, возьмет три очка. Потому что знает, как это делать, не отступает от своего футбола. Знаете, чем мне этот «Спартак» еще не особо симпатичен?

— Чем же?

— Неузнаваемая команда. Нет своего стиля. То есть если выключить звук в телевизоре и выпустить игроков в других майках, я вам сразу и не скажу, что это «Спартак»... Если красно-белые добиваются нужного результата, то это нередко просто какое-то стечение обстоятельств.

— Даже так?

— Тедеско поставил своей команде условно один, максимум два варианта ведения игры. У него есть одна схема. Он думает, что если хорошо ее отработать, то команда будет играть четко, без каких-либо шараханий, без колебаний. Но что делать, когда соперник выходит вперед? «Спартак» Тедеско довольно эффективно выполняет одно и то же. Но вот Нобоа забил, и гости практически ничего не смогли создать впереди. Мне кажется, такой клуб, как «Спартак», со своими традициями должен доминировать на поле. Значит, нужно подобрать под такую философию соответствующих исполнителей и тренера.

— Что в этом сезоне происходит с Бакаевым? Может быть, его переоценили?

— Да нет! Просто Тедеско нужно использовать расстановку 4-3-3. Тогда, помимо Бакаева, еще и Мирзов пригодился бы. А в этой системе Зелимхан, видимо, теряется.

— Значит, все дело в схеме?

— Думаю, да.

— Сегодня у Тедеско имелись основания быть недовольным судейством?

— Послушайте, это бесполезная вещь — обсуждать арбитров. Можно что угодно говорить про них. Каждый тур у нас кто-то доволен или нет рефери... Что-то меняется? На ЭСК их оправдывают или признают ошибки. Разве кому-то возвращаются очки? С нашим судейством, думаю, надо научиться жить...

— Но вы поняли, почему отменили гол Ларссона и не поставили пенальти в ворота «Сочи»?

— Отвечу так. Если у тебя есть мощный, стабильный футбол, то никакой судья тебя не убьет. Вот тогда команда может стать чемпионом.

- У Кокорина опять травма. Может быть, это все-таки провальное приобретение?

— Кокорин — это какой-то вечный аванс. Мы все время чего-то от него ждем. Вопрос в том, дождемся ли.

— Он же еще при вас феерил в молодежной сборной.

— Да. Считался самым большим талантом. Но в итоге им и остался.