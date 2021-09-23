Бывший форвард сборной России Сергей Юран — о решении Артема Дзюбы отказаться принять участие в октябрьских матчах национальной команды против Словакии и Словении, так как он «пока не набрал оптимальную форму».

— Многие не поняли поступка Дзюбы, его даже называют предателем.

— Почему предатель? За что его так называют?

— Не за что?

— Дзюба уже опытный футболист, не мальчишка. Ему не 20 лет, вообще-то. Я не понимаю, зачем такого нападающего включать именно в расширенный список. Он что — перспективный, подающий надежды? С ним, по-моему, все давно ясно. Если нужен — сразу включай в окончательную заявку. Если нет — честно ему об этом скажи: я решил делать ставку на других. На того же Смолова, молодежь подтягиваю. Как-то так. А тут пошли какие-то моменты... Какие-то комментарии. Считаю, Дзюба такого отношения к себе не заслуживает.

И почему его сразу начали клеймить? Что значит «предатель»? Нормальный, амбициозный человек. Он играл за сборную, доказывал свою состоятельность. Один из самых топовых форвардов в России. Как-то по-другому, считаю, с ним нужно вести диалог.

— Думаете?

— Да. Меня бы тоже такая история зацепила. При этом Артем ответил корректно, интеллигентно — что пока не набрал оптимальные кондиции. В итоге дал понять тренерскому штабу: если я вам не нужен, сразу об этом скажите, а не устраивайте такие вещи с расширенным списком. И так далее.

— Дзюбу покоробило, что Карпин его не вызывал на первые три игры?

— И это, и слова про расширенный список. Карпин же сам поиграл в свое время на высоком уровне. Вряд ли ему бы понравилась такая история. Если ты определился, что тебе нужен Смолов, а не Дзюба, не рассчитывай больше на него. Переверни страницу, двигайся дальше. А это получается — будоражит всю страну.

— Но со стороны ситуация видится так: несмотря на конфликт, Карпин пошел Дзюбе навстречу, а тот отказал.

— Карпин же встречался с Дзюбой перед первыми тремя играми. Так? И в итоге не вызывал.

— Но тогда и Дзюба был, откровенно говоря, не в форме.

— Но у нас же не сборная Англии, Франции, где можно выбирать нападающих и у тренера возникает головная боль при определении состава. Зачем разбрасываться такими футболистами, как Дзюба?

Да, возможно, на старте сезона Артем не показывал своего максимума. Но он же бывший капитан, у него есть харизма, влияние на коллектив. Для эмоционального фона он был бы помощником. Я вот так видел ту ситуацию. А получилось, что пожали друг другу руки, но Дзюбу не вызвали... То есть сначала вообще не включают в состав, а потом только в расширенный.

— Дзюбы будет не хватать в матчах со Словакией и Словенией?

— Он опытнейший форвард, который может и сам решить эпизод, и на команду сыграть. Это же не Мальта с Кипром, а Словакия со Словенией. Здесь на первый план выйдет психология, характер и опыт. У нас не так много нападающих, обладающих этими качествами. Да, Дзюба пригодился бы в предстоящих играх.

Повторю свою мысль. Карпину нужно было сразу определиться по Дзюбе. Не нужен — все, забыли, двигаемся дальше. Закрыли страницу, идем другим путем. Нужен — вызывай его сразу, даже несмотря на то, что он не до конца готов. С первых игр привлекай его. Можно же было сказать ему: «Да, Артем, ты сейчас не в оптимальной форме. Но в раздевалке ты точно нужен. А там и по ходу игр посмотрим. Давай пока так?»