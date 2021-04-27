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Судейство

Решение ЭСК: в матче «Динамо» — «Химки» в пользу бело-голубых не назначен как минимум один пенальти

23:37
«Динамо» — «Химки». Николай Комличенко в борьбе с защитником химчан. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Динамо» — «Химки». Николай Комличенко в борьбе с защитником химчан. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 27 апреля, экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела не только жалобу ЦСКА, но и обращение «Динамо».

Бело-голубые просили дать оценку двум решениям арбитра Евгения Кукуляка, который на 79-й и 82-й минутах не назначил 11-метровые удары в ворота «Химок» в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России (0:1).

Как стало известно «СЭ», как минимум в одном случае комиссия признала, что судья ошибся. На 79-й минуте ему следовало назначить пенальти в ворота подмосковной команды, когда Александр Филин руками задержал Николая Комличенко и нарушил правила.

(Александр Бобров)

Динамо — Химки

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