Сегодня, 27 апреля, экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела не только жалобу ЦСКА, но и обращение «Динамо».

Бело-голубые просили дать оценку двум решениям арбитра Евгения Кукуляка, который на 79-й и 82-й минутах не назначил 11-метровые удары в ворота «Химок» в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России (0:1).

Как стало известно «СЭ», как минимум в одном случае комиссия признала, что судья ошибся. На 79-й минуте ему следовало назначить пенальти в ворота подмосковной команды, когда Александр Филин руками задержал Николая Комличенко и нарушил правила.

(Александр Бобров)