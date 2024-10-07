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Приход Игнашевича на матч «Крыльев» — цинизм. Ему лучше выйти из этой игры. Мнение Рабинера

Игнашевич на фоне слухов о приходе в «Крылья» посетил матч самарцев с «Локомотивом»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сергей Игнашевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — о ситуации вокруг тренерского поста в самарском клубе.

Мнение

«Крылья Советов» могли и выиграть в воскресенье в Черкизове — играли весьма прилично, бились за Игоря Осинькина, но ни один из их семи ударов в створ (у «Локо» — четыре) цели не достиг. Илья Лантратов вытащил несколько сложнейших мячей, в том числе в конце встречи в упор головой от Ивана Сергеева, — недаром Илью признали лучшим футболистом матча, что говорит о содержании игры само за себя. Он и в перекладину мяч отбивал.

Осинькин после финального свистка пошел к сектору с болельщиками «Крыльев», которые распевали его фамилию и пишут сейчас обращения во все возможные инстанции, в том числе и петицию новому губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву. А с трибуны на все это смотрел Сергей Игнашевич, который должен понимать, как будет принят самой активной частью публики в Самаре, если все же придет на место предшественника. И, видимо, понимает — потому как появился в Черкизове в темных очках.

А потом капитан «Крыльев Советов» Солдатенков напрямую позвонил губернатору Самарской области Федорищеву — ясно, что по теме Осинькина. Об этом звонке сам Федорищев сообщил в своем Telegram-канале. В среду будет встреча.

Мощное развитие событий. Какое-то даже... не из 2024 года, а откуда-то из 90-х, максимум нулевых. И, похоже, ничего еще не решено. Надеюсь, Игорь Витальевич и команда эту схватку выиграют.

Игорь Осинькин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А на месте Сергея Игнашевича, увидев такую реакцию команды, я ушел бы в сторону. Хотя нет — я бы просто никогда не пошел на живое место (а реакция губернатора показывает, что оно вполне себе живое, то есть окончательного решения нет). И прийти в Черкизово вчера с его стороны было большим цинизмом.

Игорь Осинькин. Подрежут ли крылья Осинькину? Самарская головоломка. Колонка Казакова

Но у Сергея еще есть шанс остаться приличным человеком. Да, тебя могли вслепую втравить в плохую ситуацию. Но теперь-то ты, уважаемый футбольный человек, которому все еще помнят прекрасную игру в 39 лет на ЧМ-2018, все знаешь. И в твоих силах сказать: «Я выхожу из этой игры».

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Сергей Игнашевич
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
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