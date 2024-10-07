Приход Игнашевича на матч «Крыльев» — цинизм. Ему лучше выйти из этой игры. Мнение Рабинера
Мнение
«Крылья Советов» могли и выиграть в воскресенье в Черкизове — играли весьма прилично, бились за Игоря Осинькина, но ни один из их семи ударов в створ (у «Локо» — четыре) цели не достиг. Илья Лантратов вытащил несколько сложнейших мячей, в том числе в конце встречи в упор головой от Ивана Сергеева, — недаром Илью признали лучшим футболистом матча, что говорит о содержании игры само за себя. Он и в перекладину мяч отбивал.
Осинькин после финального свистка пошел к сектору с болельщиками «Крыльев», которые распевали его фамилию и пишут сейчас обращения во все возможные инстанции, в том числе и петицию новому губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву. А с трибуны на все это смотрел Сергей Игнашевич, который должен понимать, как будет принят самой активной частью публики в Самаре, если все же придет на место предшественника. И, видимо, понимает — потому как появился в Черкизове в темных очках.
А потом капитан «Крыльев Советов» Солдатенков напрямую позвонил губернатору Самарской области Федорищеву — ясно, что по теме Осинькина. Об этом звонке сам Федорищев сообщил в своем Telegram-канале. В среду будет встреча.
Мощное развитие событий. Какое-то даже... не из 2024 года, а откуда-то из 90-х, максимум нулевых. И, похоже, ничего еще не решено. Надеюсь, Игорь Витальевич и команда эту схватку выиграют.
А на месте Сергея Игнашевича, увидев такую реакцию команды, я ушел бы в сторону. Хотя нет — я бы просто никогда не пошел на живое место (а реакция губернатора показывает, что оно вполне себе живое, то есть окончательного решения нет). И прийти в Черкизово вчера с его стороны было большим цинизмом.
Но у Сергея еще есть шанс остаться приличным человеком. Да, тебя могли вслепую втравить в плохую ситуацию. Но теперь-то ты, уважаемый футбольный человек, которому все еще помнят прекрасную игру в 39 лет на ЧМ-2018, все знаешь. И в твоих силах сказать: «Я выхожу из этой игры».
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
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Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
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Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2