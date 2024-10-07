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Подрежут ли крылья Осинькину? Самарская головоломка. Колонка Казакова

Илья Казаков поделился мнением о возможном увольнении Осинькина
Илья Казаков
Колумнист
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Игорь Осинькин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин
Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о запутанной ситуации в самарском клубе.

Мнение

На дворе стоял октябрь, и все обсуждали, что Игорь Осинькин уходит из «Крыльев».

Только это было год назад, и речь шла не об увольнении культового для Самары тренера. Напротив, в воздухе витала тема его перехода в «Спартак». Игорь Витальевич оставался внешне невозмутим, но говорил в интервью, что ему лестно и что только плохой солдат не мечтает стать генералом.

Думалось тогда — а как же без него «Крылья»? Как без него волжский город, для которого он за эти годы стал своим?

Клуб казался бездонным как колодец — чем больше черпаешь, тем больше прибавляется воды и тем она чище. «Крылья» отправили на повышение стольких, что юный вратарь Ломаев выглядел уже ветераном. Солдатенков, превращавшийся в основного защитника сборной, и Ежов вовсе вызывали недоумение своим присутствием в составе — почему они еще здесь, а не в Москве?

Осинькин, казалось, будет работать в Самаре вечно. Но игровой кризис на старте сезона-2024/25, серия неудачных матчей — и в итоге все свелось к единственному вопросу: «Когда?» Потому что на другие ответы уже даны — в информационном пространстве как минимум.

И прежде всего мы узнали, кто. И это объяснимо — как футболист Сергей Игнашевич сформировался именно в Самаре, на эту историю красиво ложились другие: тренерский опыт, имя, репутация.

Давно было понятно, почему. Футбольный мир обсуждает не столько возможную тренерскую отставку в «Крыльях», сколько замену всего спортивного блока во главе с агентом Павлом Андреевым — на экс-блок «Балтики». Говорили, что все предрешено, нужно только утвердить решение и выбрать дату.

Игорь Осинькин. Останется ли Осинькин в «Крыльях»? Растрогался после поражения от «Локо», в дело вмешался губернатор

Если верить некоторым источникам, последнюю уже даже выбрали — понедельник, 7 октября. Но тут что-то пошло не так: в ситуацию публично вмешался губернатор Вячеслав Федорищев — потому что слезы Осинькина после матча с «Локомотивом» и слова, что ему никто ничего не говорил о будущем, но оно предрешено, подняли такую волну эмоций в регионе, что первое лицо области ответил на звонок капитана «Крыльев» Солдатенкова и пообещал встретиться с командой в среду.

А если в среду — значит, понедельник отменился. Больше того, если Федорищев подчеркивает, что при разговоре будет присутствовать и тренер, значит, у Осинькина в «Крыльях» есть еще как минимум два дня.

Не исключен, правда, такой момент — в своем Telegram-канале губернатор не уточнил, с каким именно тренером команда приедет на встречу. В сообщении оставлено много маячков для читающих между строк — есть и о бюджете региона, и об управлении. Говорят же именно об этой претензии властей — деньги от продаж футболистов меньше, чем хотелось бы клубу, потому что большая часть идет на агентскую комиссию Андрееву.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но, с другой стороны, если задуматься — где были бы «Крылья» четыре года назад, если бы в клуб не пришли игроки от Андреева? И тренер от него же.

О таких фундаментальных вещах, как правило, договариваются на берегу. Впрочем, в публичное пространство такое выносится редко — финансы, как и успех, любят тишину. В публичном же пространстве есть сейчас следующая данность: Осинькин, любовь к нему Самары, сплоченность команды вокруг тренера, недовольство региона финансовыми и управленческими механизмами в клубе.

Как понимаю, на встрече с Федорищевым может встать вопрос — готов ли Осинькин работать с другими людьми, если пойдет речь о замене менеджмента. Потому что задача сложная — убирать Игоря Витальевича по большому счету не за что. Даже если не брать во внимание прошлые заслуги, «Крылья» идут в середине таблицы, в отрыве от зон вылета и стыков.

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Но в субботу «Пари НН» уволил Сашу Илича — после того, как серб взял четыре очка в двух сложных выездных мачтах. Как нам объяснили — в том числе и потому, что в последнее время ходило много разговоров о его отставке. Что ж, это веская причина...

Вокруг Самары подобных слухов не меньше. И этот узел надо или развязывать, или рубить.

Варианты решений понятны — и их не так много: 1. Все поменять. 2. Оставить как есть. 3. Найти способ, чтобы Осинькин остался, а менеджмент ушел.

Последнее, полагаю, маловероятно.

Поэтому подождем пару дней.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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