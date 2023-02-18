«Из машины меня оттащили к стене. Я притворялся, будто без сознания...» Знаменитый судья был на волосок от смерти
Один из лучших российских судей 90-х, экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов трижды был на волосок от смерти.
Первый случай с футболом никак не связан. Хусаинов попал в аварию — ночью, на Садовом кольце.
— Был подшофе, сморило за рулем, — рассказывал он в «Разговоре по пятницам» в 2009 году. — Когда открыл глаза, увидел, что лечу в лоб «Икарусу», до которого оставалось метров пятнадцать. Резко вывернул, снес остановку и врезался в угол дома. Выбрался через правую дверь своих «Жигулей». Приехали гаишники: «Неужели жив? Везучий какой. В рубашке родился».
В этом Сергею Григорьевичу пришлось убедиться еще два раза. Причем обе истории уже имели прямое отношение к футболу. Сначала в 1995-м, когда он отправился в Краснодар судить матч местного «Колоса» с «Зенитом» в первой лиге.
— За пару дней до этого наша сборная, где я работал администратором, обыграла греков — 3:0, — вспоминал Хусаинов. — В Краснодаре Бубукин, инспектор матча, говорит: надо бы проставиться за победу. Я спустился в кафе около гостиницы, купил пару бутылок шампанского. А на следующий вечер снова заглянул туда. Причем Бубукин предлагал кого-то из помощников отправить, но я решил пойти сам.
— Так что же произошло?
— Сгубила потеря концентрации. Все было так хорошо, что я расслабился. Накануне, когда расплачивался в этом кафе, засветил бумажник с долларами. У меня с собой была премия, полученная в сборной. Остальное — дело техники. Работали явно по наводке. Едва вышел из кафе с пакетами, как двое взяли под руки. Приставили что-то к спине: «Тихо! В машину!» Посадили в «Жигули». Врезали так, что потерял сознание. Когда очухался, почувствовал во рту какую-то острую дрянь.
— В смысле?
— Потом врачи сказали, что мне в рот вставили специальную звездочку — чтобы не задохнулся, пока был в отключке. Пришел в себя и слышу: «Что с ним будем делать?» — «Да выкинем на дороге. Не надо убивать». Обыскали напоследок еще раз. Кроме денег забрали паспорт. Сняли золотой браслет, который из Турции привез Ваня Вишневский (экс-футболист «Днепра» и сборной СССР. - Прим. «СЭ»), и цепочку с мусульманским полумесяцем. В районе новостройки автомобиль притормозил. Волоком оттащили к стене. Все это время я притворялся, будто без сознания. Когда открыл глаза, увидел отъезжающую машину.
— Номер запомнили?
— Откуда? Темно было, фары выключены. Под утро доплелся до гостиницы. Руководство «Колоса» договорилось, чтобы в самолет пустили без паспорта. В Москве Толстых говорит: «Пиши бумагу». Отвечаю: «Зачем? Клуб ни при чем. Обычная бытовуха».
— Бандитов нашли?
— Нет, конечно. Время спустя судил я в Сочи. Вышли из гостиницы с администратором «Жемчужины». Тут его какой-то мужик окликнул. Потом меня подозвал: «Ты судья Хусаинов?» — «Да». — «Извини, брат, что в Краснодаре так получилось...»
В 2003-м — новая напасть. Хусаинов открыл в Москве собственную футбольную академию, но вскоре, как выразился в интервью, «получил по шее».
— Директора шести московских школ стали жаловаться, что Хусаинов занимается грабежом, — рассказывал он. — Переманивает детей.
— Не переманивали?
— Конечно, нет. Я всего-навсего объявил набор. Родителям показывал, в каких условиях мальчишки будут жить. Но потом люди, которые давали деньги на академию, сказали: «Сергей Григорьевич, спасибо. Достаточно». — «Как же так? А дети, родители?» — «Хватит...»
— В какой момент начались проблемы?
— После покушения на меня в 2003-м. Инвесторы перепугались и быстро свернули финансирование. Но бросать все на полпути не хотелось. И я вкладывал свои деньги. Набирал кредиты в банке, занимал у друзей. Сейчас весь в долгах.
— Много?
— 250 тысяч долларов. Надеюсь, скоро смогу со всеми рассчитаться. Появились новые партнеры, которых заинтересовал мой проект. Да и другой бизнес вот-вот пойдет. Чувствую, все налаживается. Жизнь перевернулась в 2006-м. Я в третий раз женился, обвенчался. В тот же год родился сын Димка. У меня ведь еще два внука. Смотрю, как пацаны растут, — и радуюсь.
— Чему научили события последних лет?
— Начинать дело нужно, только если имеешь стопроцентные финансовые гарантии. Нельзя полагаться на дружбу и обещания.
— Как на вас напали?
— В полдвенадцатого вечера подъехал к дому. Машину оставил на парковке. Закрывая ворота, обратил внимание на двух парней. Возился с замком, и вдруг что-то заставило обернуться. Если бы не это, бейсбольная бита попала бы точно в затылок. А так успел закрыться портфелем, набитым документами. Удары посыпались один за другим.
— Вам прежде угрожали?
— Были звонки от директоров футбольных школ, которым не понравилась конкуренция. Бывало, звонят: «Ты уже и из Орла берешь ребят?» — «А что?» — «Это наша территория». Потом привозят парня из Владивостока. Опять директор недоволен. Говорю: «Откуда хочу — оттуда беру». — «Ладно, мы тебя предупредили»... Есть у меня подозрения и насчет бывшей супруги. Дай бог, если ошибаюсь. Но совпадений достаточно. И она могла быть замешана. Например, как-то говорит: «Напиши генеральную доверенность на все имущество». — «Зачем?» — «Мало ли что может с тобой случиться». Ладно, написал. А к моменту окончания срока доверенности — то самое нападение. Потом в мою квартиру вписала свою дочь от предыдущего брака и внучку, — еще до того, как затеяли развод. Были и другие моменты...
— Вы тогда и в «Альфу-террор» обращались?
— Да, потому что милиция не пыталась ничего расследовать. Я назвал фамилии людей, которые мне угрожали по телефону. Принес распечатку звонков на мобильный. Остались у меня и бита, и даже клок волос, который сорвал вместе с шапкой у одного из нападавших. Но эти вещдоки следователей не заинтересовали. Тогда попросил о помощи «Альфу-террор». Они решили вопрос, — чтобы повторения не было.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2