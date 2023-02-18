«Из машины меня оттащили к стене. Я притворялся, будто без сознания...» Знаменитый судья был на волосок от смерти

Как нападали на Сергея Хусаинова.

Один из лучших российских судей 90-х, экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов трижды был на волосок от смерти.

Первый случай с футболом никак не связан. Хусаинов попал в аварию — ночью, на Садовом кольце.

— Был подшофе, сморило за рулем, — рассказывал он в «Разговоре по пятницам» в 2009 году. — Когда открыл глаза, увидел, что лечу в лоб «Икарусу», до которого оставалось метров пятнадцать. Резко вывернул, снес остановку и врезался в угол дома. Выбрался через правую дверь своих «Жигулей». Приехали гаишники: «Неужели жив? Везучий какой. В рубашке родился».

В этом Сергею Григорьевичу пришлось убедиться еще два раза. Причем обе истории уже имели прямое отношение к футболу. Сначала в 1995-м, когда он отправился в Краснодар судить матч местного «Колоса» с «Зенитом» в первой лиге.

— За пару дней до этого наша сборная, где я работал администратором, обыграла греков — 3:0, — вспоминал Хусаинов. — В Краснодаре Бубукин, инспектор матча, говорит: надо бы проставиться за победу. Я спустился в кафе около гостиницы, купил пару бутылок шампанского. А на следующий вечер снова заглянул туда. Причем Бубукин предлагал кого-то из помощников отправить, но я решил пойти сам.

— Так что же произошло?

— Сгубила потеря концентрации. Все было так хорошо, что я расслабился. Накануне, когда расплачивался в этом кафе, засветил бумажник с долларами. У меня с собой была премия, полученная в сборной. Остальное — дело техники. Работали явно по наводке. Едва вышел из кафе с пакетами, как двое взяли под руки. Приставили что-то к спине: «Тихо! В машину!» Посадили в «Жигули». Врезали так, что потерял сознание. Когда очухался, почувствовал во рту какую-то острую дрянь.

Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

— В смысле?

— Потом врачи сказали, что мне в рот вставили специальную звездочку — чтобы не задохнулся, пока был в отключке. Пришел в себя и слышу: «Что с ним будем делать?» — «Да выкинем на дороге. Не надо убивать». Обыскали напоследок еще раз. Кроме денег забрали паспорт. Сняли золотой браслет, который из Турции привез Ваня Вишневский (экс-футболист «Днепра» и сборной СССР. - Прим. «СЭ»), и цепочку с мусульманским полумесяцем. В районе новостройки автомобиль притормозил. Волоком оттащили к стене. Все это время я притворялся, будто без сознания. Когда открыл глаза, увидел отъезжающую машину.

— Номер запомнили?

— Откуда? Темно было, фары выключены. Под утро доплелся до гостиницы. Руководство «Колоса» договорилось, чтобы в самолет пустили без паспорта. В Москве Толстых говорит: «Пиши бумагу». Отвечаю: «Зачем? Клуб ни при чем. Обычная бытовуха».

— Бандитов нашли?

— Нет, конечно. Время спустя судил я в Сочи. Вышли из гостиницы с администратором «Жемчужины». Тут его какой-то мужик окликнул. Потом меня подозвал: «Ты судья Хусаинов?» — «Да». — «Извини, брат, что в Краснодаре так получилось...»

В 2003-м — новая напасть. Хусаинов открыл в Москве собственную футбольную академию, но вскоре, как выразился в интервью, «получил по шее».

— Директора шести московских школ стали жаловаться, что Хусаинов занимается грабежом, — рассказывал он. — Переманивает детей.

— Не переманивали?

— Конечно, нет. Я всего-навсего объявил набор. Родителям показывал, в каких условиях мальчишки будут жить. Но потом люди, которые давали деньги на академию, сказали: «Сергей Григорьевич, спасибо. Достаточно». — «Как же так? А дети, родители?» — «Хватит...»

Сергей Хусаинов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— В какой момент начались проблемы?

— После покушения на меня в 2003-м. Инвесторы перепугались и быстро свернули финансирование. Но бросать все на полпути не хотелось. И я вкладывал свои деньги. Набирал кредиты в банке, занимал у друзей. Сейчас весь в долгах.

— Много?

— 250 тысяч долларов. Надеюсь, скоро смогу со всеми рассчитаться. Появились новые партнеры, которых заинтересовал мой проект. Да и другой бизнес вот-вот пойдет. Чувствую, все налаживается. Жизнь перевернулась в 2006-м. Я в третий раз женился, обвенчался. В тот же год родился сын Димка. У меня ведь еще два внука. Смотрю, как пацаны растут, — и радуюсь.

— Чему научили события последних лет?

— Начинать дело нужно, только если имеешь стопроцентные финансовые гарантии. Нельзя полагаться на дружбу и обещания.

— Как на вас напали?

— В полдвенадцатого вечера подъехал к дому. Машину оставил на парковке. Закрывая ворота, обратил внимание на двух парней. Возился с замком, и вдруг что-то заставило обернуться. Если бы не это, бейсбольная бита попала бы точно в затылок. А так успел закрыться портфелем, набитым документами. Удары посыпались один за другим.

— Вам прежде угрожали?

— Были звонки от директоров футбольных школ, которым не понравилась конкуренция. Бывало, звонят: «Ты уже и из Орла берешь ребят?» — «А что?» — «Это наша территория». Потом привозят парня из Владивостока. Опять директор недоволен. Говорю: «Откуда хочу — оттуда беру». — «Ладно, мы тебя предупредили»... Есть у меня подозрения и насчет бывшей супруги. Дай бог, если ошибаюсь. Но совпадений достаточно. И она могла быть замешана. Например, как-то говорит: «Напиши генеральную доверенность на все имущество». — «Зачем?» — «Мало ли что может с тобой случиться». Ладно, написал. А к моменту окончания срока доверенности — то самое нападение. Потом в мою квартиру вписала свою дочь от предыдущего брака и внучку, — еще до того, как затеяли развод. Были и другие моменты...

— Вы тогда и в «Альфу-террор» обращались?

— Да, потому что милиция не пыталась ничего расследовать. Я назвал фамилии людей, которые мне угрожали по телефону. Принес распечатку звонков на мобильный. Остались у меня и бита, и даже клок волос, который сорвал вместе с шапкой у одного из нападавших. Но эти вещдоки следователей не заинтересовали. Тогда попросил о помощи «Альфу-террор». Они решили вопрос, — чтобы повторения не было.