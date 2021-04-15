Что за этим стоит?

В Германии пришло время инсайдеров — освобождается пост главного тренера в «Айнтрахте». Казалось бы, ничего особенного, вот только франкфуртцы в этом сезоне выступают сверхудачно — команда идет на четвертом месте, дающем право выступлений в Лиге чемпионов, с семиочковым отрывом от пятого клуба, дортмундской «Боруссии».

Почему же стал вакантным пост, если у Ади Хюттера так все здорово складывается? Это выглядит загадочно, но менхенгладбахская «Боруссия», восьмая на данный момент, уже объявила: со следующего сезона Хюттер будет у нее. При том, что в конце февраля тренер категорически отметал слухи о переходе: «Я остаюсь». По мнению немецких журналистов, Ади сильно обиделся, что не приняли его кандидатуру на пост спортивного директора, освободившийся после ухода Фреди Бобича.

Какое нам дело до всех этих немецких пертурбаций? В числе кандидатов на пост главного тренера «Айнтрахта» всплывают фамилии, которые связаны с РПЛ. Немецкий сайт 90min.de упомянул Доменико Тедеско, у которого летом как раз заканчивается контракт с красно-белыми. Инсайдер Танкреди Палмери настаивает, что Ральф Рангник, приезжавший на недавнее дерби «Локомотива» со «Спартаком» по приглашению железнодорожников, займет во Франкфурте-на-Майне сразу два поста — и главного тренера, и спортивного директора.

Материал Sport Bild.

А в среду, 13 апреля, в популярном издании Sport Bild (пока только в печатной версии) вышел материал, в котором тремя главными кандидатами на должность главного называются: Роджер Шмидт (ПСВ), Сандро Шварц («Динамо») и Оливер Гласнер («Вольфсбург»).

Материал Sport Bild.

Нас, понятно, интересует второй. Вот что написано в статье о динамовце:

«Айнтрахт» следит за Шварцем уже давно — в первую очередь директор по маркетингу Аксель Хелльманн. Он вел с Сандро переговоры в 2016 году, когда клубу угрожал вылет во вторую бундеслигу. Но падение тогда предотвратил Нико Ковач. Шварц в тот момент тренировал вторую команду «Майнца», а затем два года отработал с первой. С октября прошлого года трудится в московском «Динамо».

Преимущества Шварца: его семья живет во Франкфурте, а в лице старого приятеля Александра Шура (еще один представитель маркетингового отдела, бывший игрок «Айнтрахта») имеет прямую связь с клубом. При этом в контракте Сандро с «Динамо» нет опции выкупа".

По данным Sport Bild, у Шмидта похожая ситуация, однако за крупную сумму ПСВ его отпустит. У Гласнера же имеется возможность разорвать контракт намного меньше чем за пять миллионов евро. Хотя его нынешний клуб «Вольфсбург», за который на правах аренды выступает динамовец Максимилиан Филипп, идет по турнирной дистанции еще успешнее «Айнтрахта» — на третьем месте. Зачем уходить? Объяснение — в холодных отношениях тренера с генеральным менеджером Йоргом Шмадтке.

Я навел справки в Германии: авторы материала в Sport Bild имеют репутацию серьезных журналистов, информации которых стоит доверять. При этом, по моим сведениям, к самому Шварцу из «Айнтрахта» пока не обращались. Да и в случае звонка весьма высока вероятность, что он ответит отказом, ведь 42-летний специалист только недавно пришел в московский клуб.

При этом Sport Bild утверждает, что конкретика появится не раньше, чем франкфуртцы определятся с новым спортивным директором.