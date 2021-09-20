«Рубин» — «Зенит»: Слуцкий получил красную карточку
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был удален в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
Он получил две желтые карточки. Обе — за споры с арбитром. Главным арбитром матча является Сергей Иванов.
Слуцкий после удаления вышел на трибуну, его встретили скандированием: «Леня! Леня!»
«Зенит» победил «Рубин» со счетом 3:1. Дубль оформил Артем Дзюба. Еще один мяч в активе Клаудиньо.
??? Разгневанный Слуцкий нарвался на удаление— Матч ТВ (@MatchTV) September 20, 2021
Леонид Викторович заступился за Хвана, на котором не зафиксировали фол. Судья не оценил шум и ярость: дал обоим по желтой, а для тренера она стала второй ?
На чьей стороне ты? pic.twitter.com/sZbqgMcPpN
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