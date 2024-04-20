«Рубин» выстоял после странного удаления. «Локо» буксует: в 8 матчах весной — всего одна победа
Выход из зимней паузы — целое искусство. Вроде бы обычное дело, но некоторые команды словно не узнать. Иногда — по содержанию игры, а в некоторых случаях и по результатам. «Локомотив», например, ждал первой весенней победы до 7 апреля, но и та (при качественном и ярком футболе) не могла считаться показательной в силу очевидных проблем и хрупкости «Ахмата».
У «Рубина» почти идентичная ситуация. Зимовать казанцы уходили после отрезка с шестью победами в девяти турах. Весной же у них один выигрыш при трех поражениях. Так себе фон к 66-му дню рождения клуба, отмечавшемуся в субботу.
А тут еще Пиняев сразу решил продемонстрировать все грани своего таланта и доказать, что разговоры об интересе «Челси» возникли не на ровном месте. Фирменное смещение в центр с плотным ударом. Потом — классный пас шведкой на замыкавшего передачу в падении Самошникова. Смотрелось круто, но закончилось одинаково — спасениями Дюпина.
Удивительно, но именно в этот момент игра развернулась на 180 градусов. И если за Пиняевым следит «Челси», то на Даку вполне может обратить внимание английский клуб статусом пониже. Благо гол казанской команды получился одним из самых красивых в нынешнем сезоне, и заслуга форварда в нем — процентов 90. Так почему бы не пофантазировать?
Суммы качеств казанских игроков хватило, чтобы открыть счет. А вот чтобы отстоять собственные ворота, возможно, не хватило Вуячича. Черногорский защитник (как и Уче) отбывал дисквалификацию и мог порадовать болельщиков только во время автограф-сессии. Теоретически же как раз Вуячич мог помешать Баринову сравнять (капитан «Локо» классно открылся на угловом и подрезал мяч в дальний угол), практически — хозяев поставила в тупик подача Глушенкова.
К тому же, получив албанское футбольное гражданство, выступавший ранее за Косово Даку здорово проявил себя в решающей части отборочного цикла Евро-2024 (1+1 при пяти выходах на поле). А летом можно будет показать товар лицом уже на континентальном первенстве. Ну и, собственно, с футбольными навыками у него все в порядке. Мощь, которую так ценят в Англии, помогла смять на фланге Лукаса Фассона. А техники хватило, чтобы уйти от прокатившегося мимо в подкате Морозова и пробросить мяч между Фассоном и Лантратовым. Опередивший своего оппонента Вада не имел права дать пропасть такой красоте.
Причем железнодорожники к тому времени поменяли не только исполнителя корнеров (до этого справа навешивал Миранчук), но и расстановку игроков. Тектонические сдвиги спровоцировала травма главного неудачника дня Фассона, из-за чего пока еще набирающему кондиции Тикнизяну пришлось вступать в игру уже в середине первого тайма. Следующий этап перестройки от Михаила Галактионова начался во второй половине, когда Баринова сменил Сулейманов.
С учетом разных амплуа игроков ход не казался очевидным, но эффект проявился моментально — когда настырный форвард едва не накрыл Дюпина. А потом именно Сулейманова после классного паса Миранчука зацепили перед штрафной, и Евгений Кукуляк посчитал, что Ашурматов заслуживает за это прямой красной карточки. Если бы Рашид Рахимов не отбывал дисквалификацию, а находился на скамейке, ему было бы крайне трудно сдержать эмоции.
Но еще неизвестно, в какой момент хозяевам было обиднее — когда они остались в меньшинстве или когда два шанса забить было у Даку (сейв Лантратова и промах после новой демонстрации дриблинга). С другой стороны, был же забег к воротам не докрутившего мяч в угол Глушенкова. Он перевешивал все, что создали казанцы.
В целом игра в исполнении обеих команд смотрелась, и это был классический случай, когда каждый имел основания рассчитывать на победу, а проигрыш виделся крайне несправедливым и обидным для всех. Ну и как не вспомнить штамп про ничью, которая никого не устроила? В большей степени, наверное, «Локомотив» — после рестарта сезона у команды лишь одна победа в восьми матчах. С выздоровевшим Дзюбой железнодорожники явно хотели дожать хозяев за счет мощи и прессинга, но не создали ничего. Как итог — почти никакого давления на «Динамо» и ЦСКА в сражении за третье место и шанс для дышащих в спину «Крыльев», «Спартака» и «Ростова».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
5
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6