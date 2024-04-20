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«Рубин» выстоял после странного удаления. «Локо» буксует: в 8 матчах весной — всего одна победа

«Рубин» дома сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 25-го тура РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Наир Тикнизян (слева) в борьбе с Рустамжоном Ашурматовым в матче «Рубин» — «Локомотив» (1:1).
Фото ФК «Локомотив» (Москва)
Шедевра от Вады и Даку не хватило для победы.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:1
Локомотив

Выход из зимней паузы — целое искусство. Вроде бы обычное дело, но некоторые команды словно не узнать. Иногда по содержанию игры, а в некоторых случаях и по результатам. «Локомотив», например, ждал первой весенней победы до 7 апреля, но и та (при качественном и ярком футболе) не могла считаться показательной в силу очевидных проблем и хрупкости «Ахмата».

У «Рубина» почти идентичная ситуация. Зимовать казанцы уходили после отрезка с шестью победами в девяти турах. Весной же у них один выигрыш при трех поражениях. Так себе фон к 66-му дню рождения клуба, отмечавшемуся в субботу.

Полузащитник «Локомотива» Антон Карпукас в борьбе за мяч с форвардом «Рубина» Мирлиндом Даку.
Фото ФК «Локомотив» (Москва)

А тут еще Пиняев сразу решил продемонстрировать все грани своего таланта и доказать, что разговоры об интересе «Челси» возникли не на ровном месте. Фирменное смещение в центр с плотным ударом. Потом — классный пас шведкой на замыкавшего передачу в падении Самошникова. Смотрелось круто, но закончилось одинаково — спасениями Дюпина.

Удивительно, но именно в этот момент игра развернулась на 180 градусов. И если за Пиняевым следит «Челси», то на Даку вполне может обратить внимание английский клуб статусом пониже. Благо гол казанской команды получился одним из самых красивых в нынешнем сезоне, и заслуга форварда в нем — процентов 90. Так почему бы не пофантазировать?

Сергей Пиняев интересен &laquo;Манчестер Сити&raquo;, &laquo;Челси&raquo; и &laquo;Ньюкаслу&raquo;. Пиняев в АПЛ — это реально? Пишут про «Сити», «Челси» и «Ньюкасл»

Суммы качеств казанских игроков хватило, чтобы открыть счет. А вот чтобы отстоять собственные ворота, возможно, не хватило Вуячича. Черногорский защитник (как и Уче) отбывал дисквалификацию и мог порадовать болельщиков только во время автограф-сессии. Теоретически же как раз Вуячич мог помешать Баринову сравнять (капитан «Локо» классно открылся на угловом и подрезал мяч в дальний угол), практически — хозяев поставила в тупик подача Глушенкова.

К тому же, получив албанское футбольное гражданство, выступавший ранее за Косово Даку здорово проявил себя в решающей части отборочного цикла Евро-2024 (1+1 при пяти выходах на поле). А летом можно будет показать товар лицом уже на континентальном первенстве. Ну и, собственно, с футбольными навыками у него все в порядке. Мощь, которую так ценят в Англии, помогла смять на фланге Лукаса Фассона. А техники хватило, чтобы уйти от прокатившегося мимо в подкате Морозова и пробросить мяч между Фассоном и Лантратовым. Опередивший своего оппонента Вада не имел права дать пропасть такой красоте.

Причем железнодорожники к тому времени поменяли не только исполнителя корнеров (до этого справа навешивал Миранчук), но и расстановку игроков. Тектонические сдвиги спровоцировала травма главного неудачника дня Фассона, из-за чего пока еще набирающему кондиции Тикнизяну пришлось вступать в игру уже в середине первого тайма. Следующий этап перестройки от Михаила Галактионова начался во второй половине, когда Баринова сменил Сулейманов.

С учетом разных амплуа игроков ход не казался очевидным, но эффект проявился моментально — когда настырный форвард едва не накрыл Дюпина. А потом именно Сулейманова после классного паса Миранчука зацепили перед штрафной, и Евгений Кукуляк посчитал, что Ашурматов заслуживает за это прямой красной карточки. Если бы Рашид Рахимов не отбывал дисквалификацию, а находился на скамейке, ему было бы крайне трудно сдержать эмоции.

Эпизод с&nbsp;удалением защитника &laquo;Рубина&raquo; Ашурматова за&nbsp;фол против форварда &laquo;Локомотива&raquo; Тимура Сулейманова. «Рубин» — «Локомотив»: судья удалил Ашурматова. Но тот не фолил

Но еще неизвестно, в какой момент хозяевам было обиднее — когда они остались в меньшинстве или когда два шанса забить было у Даку (сейв Лантратова и промах после новой демонстрации дриблинга). С другой стороны, был же забег к воротам не докрутившего мяч в угол Глушенкова. Он перевешивал все, что создали казанцы.

В целом игра в исполнении обеих команд смотрелась, и это был классический случай, когда каждый имел основания рассчитывать на победу, а проигрыш виделся крайне несправедливым и обидным для всех. Ну и как не вспомнить штамп про ничью, которая никого не устроила? В большей степени, наверное, «Локомотив» — после рестарта сезона у команды лишь одна победа в восьми матчах. С выздоровевшим Дзюбой железнодорожники явно хотели дожать хозяев за счет мощи и прессинга, но не создали ничего. Как итог — почти никакого давления на «Динамо» и ЦСКА в сражении за третье место и шанс для дышащих в спину «Крыльев», «Спартака» и «Ростова».

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
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