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Краснодарский бразилец разжег пламя, Кордоба — потушил «Факел». «Быки» не дают чемпионской гонке умереть окончательно

«Краснодар» победил «Факел» в матче 25-го тура РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Форвард «Краснодара» Виктор Са (справа) и полузащитник «Факела» Никита Моцпан.
Фото ФК «Краснодар»
Черно-зеленые сократили отставание от «Зенита» до одного очка.

После рекорда посещаемости на игре с «Зенитом» (35 249 зрителей) на краснодарской арене хватало свободных мест. При желании это даже можно расценить как реакцию на похороны чемпионской интриги, в реанимацию которой мало кто верит. Математически она, конечно, еще жива, и пульс прощупывается, но как быть с психологией?

Рассуждения о том, что есть следующий матч, а впереди целых семь туров, — конечно, правильные. Вопрос — в реальной реакции. На болезненный проигрыш, общее уныние, наконец, на отсутствие дисквалифицированных Тормены и Черникова и удивительную для игры с «Факелом» схему с тремя центральными защитниками. Слишком много неизвестных для однозначных ответов.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
19 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:0
Факел

И надо сказать, что сначала было грустно. И тихо. Что на трибунах, что на поле. Как не вспомнить слова Мурада Мусаева о том, что до «краснодарского футбола» в его истинном понимании еще очень много работы! Зато такие матчи — едва ли не идеальный тест на наличие лидерских качеств. Кто поднимет упавшее знамя и поведет партнеров за собой? На бумаге кандидатов хватало — от умницы Сперцяна до снайпера Кордобы, а заискрило в итоге на левом фланге.

Огня давал Виктор Са. Бразилец, у которого в прошлом сезоне была отчасти похожая история в «Ботафого». Эта команда не просто выпала из числа претендентов на титул — финишировала пятой. Так что определенный стрессовый опыт у вингера, который в текущей схеме превращается в латераля, имеется. А так как за одного битого двух небитых дают, то сдаваться Са не собирался.

Все голевые моменты первого тайма — его прямая заслуга. Сначала зимний новичок черно-зеленых выкатил мяч Сперцяну. Потом выдал крутое соло с не менее впечатляющим пасом в площадь ворот на Кордобу. Итог этих кавалерийских наскоков — промах в первом случае и немыслимое попадание в перекладину во втором. Когда же Са решил все сделать сам, гостей выручила штанга. Если добавить к этому перспективный удар Кастаньо, который заблокировал Квеквескири, первые 45 минут так и не дали ответа на вопрос: насколько успешно Гудиев заменяет в воротах «Факела» Беленова.

Как оказалось, Са пристреливался. Уже во втором тайме — после отскока от Альшина и аккуратного паса Кордобы — бразилец, что называется, исполнил. Почти скопировав свой первый удар (с более дальней дистанции), закрутил мяч в угол. Красиво вошел в историю, став автором 1000-го гола в истории «быков», и удостоился овации в момент своей замены.

Уже без него — в атаке с участием сразу трех джокеров (Ленини, Батчи и Баньяца) — наконец забил Кордоба. Но колумбиец коснулся мяча рукой, что не ускользнуло от внимания ВАР и объявившего об отмене взятия ворот Кирилла Левникова. «Факел» оставался в игре, и, если бы не промах Аппаева, 100-й краснодарский матч не уследившего за форвардом Кайо был бы безнадежно испорчен. Но четвертой ничьей в четвертом матче краснодарцев и воронежцев не случилось.

Юбиляр и его одноклубники отделались легким испугом, а разбушевавшийся — в хорошем смысле — Кордоба окончательно все успокоил. Отбор мяча у Мастерного, который сменил в перерыве травмировавшегося Калинина и удивительно беспечно сыграл в свой штрафной, это момент для хит-парадов.

Стала ли эта победа сигналом о том, что «Краснодар» остается в игре? Да, но с невысокими шансами на исторический титул. Однако, пока гонг не прозвучал, бой продолжается. Вы слышали гонг?

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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