Краснодарский бразилец разжег пламя, Кордоба — потушил «Факел». «Быки» не дают чемпионской гонке умереть окончательно
После рекорда посещаемости на игре с «Зенитом» (35 249 зрителей) на краснодарской арене хватало свободных мест. При желании это даже можно расценить как реакцию на похороны чемпионской интриги, в реанимацию которой мало кто верит. Математически она, конечно, еще жива, и пульс прощупывается, но как быть с психологией?
Рассуждения о том, что есть следующий матч, а впереди целых семь туров, — конечно, правильные. Вопрос — в реальной реакции. На болезненный проигрыш, общее уныние, наконец, на отсутствие дисквалифицированных Тормены и Черникова и удивительную для игры с «Факелом» схему с тремя центральными защитниками. Слишком много неизвестных для однозначных ответов.
И надо сказать, что сначала было грустно. И тихо. Что на трибунах, что на поле. Как не вспомнить слова Мурада Мусаева о том, что до «краснодарского футбола» в его истинном понимании еще очень много работы! Зато такие матчи — едва ли не идеальный тест на наличие лидерских качеств. Кто поднимет упавшее знамя и поведет партнеров за собой? На бумаге кандидатов хватало — от умницы Сперцяна до снайпера Кордобы, а заискрило в итоге на левом фланге.
Огня давал Виктор Са. Бразилец, у которого в прошлом сезоне была отчасти похожая история в «Ботафого». Эта команда не просто выпала из числа претендентов на титул — финишировала пятой. Так что определенный стрессовый опыт у вингера, который в текущей схеме превращается в латераля, имеется. А так как за одного битого двух небитых дают, то сдаваться Са не собирался.
Все голевые моменты первого тайма — его прямая заслуга. Сначала зимний новичок черно-зеленых выкатил мяч Сперцяну. Потом выдал крутое соло с не менее впечатляющим пасом в площадь ворот на Кордобу. Итог этих кавалерийских наскоков — промах в первом случае и немыслимое попадание в перекладину во втором. Когда же Са решил все сделать сам, гостей выручила штанга. Если добавить к этому перспективный удар Кастаньо, который заблокировал Квеквескири, первые 45 минут так и не дали ответа на вопрос: насколько успешно Гудиев заменяет в воротах «Факела» Беленова.
Как оказалось, Са пристреливался. Уже во втором тайме — после отскока от Альшина и аккуратного паса Кордобы — бразилец, что называется, исполнил. Почти скопировав свой первый удар (с более дальней дистанции), закрутил мяч в угол. Красиво вошел в историю, став автором 1000-го гола в истории «быков», и удостоился овации в момент своей замены.
Уже без него — в атаке с участием сразу трех джокеров (Ленини, Батчи и Баньяца) — наконец забил Кордоба. Но колумбиец коснулся мяча рукой, что не ускользнуло от внимания ВАР и объявившего об отмене взятия ворот Кирилла Левникова. «Факел» оставался в игре, и, если бы не промах Аппаева, 100-й краснодарский матч не уследившего за форвардом Кайо был бы безнадежно испорчен. Но четвертой ничьей в четвертом матче краснодарцев и воронежцев не случилось.
Юбиляр и его одноклубники отделались легким испугом, а разбушевавшийся — в хорошем смысле — Кордоба окончательно все успокоил. Отбор мяча у Мастерного, который сменил в перерыве травмировавшегося Калинина и удивительно беспечно сыграл в свой штрафной, — это момент для хит-парадов.
Стала ли эта победа сигналом о том, что «Краснодар» остается в игре? Да, но с невысокими шансами на исторический титул. Однако, пока гонг не прозвучал, бой продолжается. Вы слышали гонг?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6