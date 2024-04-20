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Судейство

Сегодня, 16:14

«Рубин» — «Локомотив»: судья удалил Ашурматова. Но тот не фолил

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод с удалением защитника «Рубина» Ашурматова за фол против форварда «Локомотива» Тимура Сулейманова.

На 76-й минуте матча 25-го тура РПЛ «Рубин» «Локомотив» судья Евгений Кукуляк удалил Рустамжона Ашурматова с показом красной карточки.

Рефери, видимо, решил, что защитник казанской команды нарушил правила и лишил Тимура Сулейманова явной возможности забить гол.

Если признать, что Ашурматов сфолил, решение арбитра можно было бы поддержать, учитывая направление движения нападающего, возможность завладеть мячом и убежать один на один с вратарем. Но фолил ли он? Посмотрев повтор с одного из ракурсов (со спины) игроков можно заключить, что он не коснулся соперника. В чем же тогда нарушение правил с его стороны?

Из-за чего вообще упал Сулейманов? Что увидели на экранах своих мониторов видеоассистенты Андрей Фисенко и Сергей Цыганок, которые подтвердили решение Кукуляка?

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:1
Локомотив
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
24
35
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
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Пари НН – Динамо
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