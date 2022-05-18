Арбитр РПЛ не сдал тест на сборе УЕФА в Швейцарии

По данным «СЭ», российский арбитр Евгений Кукуляк не смог пройти тест по физической подготовке, предложенный судьям на сборе, который организовал УЕФА в Швейцарии.

Как уже сообщал «СЭ», пять рефери из России в мае получили приглашения на различные курсы УЕФА, которые проходили в Ньоне. В семинаре CORE участвовали Рафаэль Шафеев, Варанцо Петросян и Рустам Мухтаров.

Кукуляк оказался в числе тех судей, кто допущен к обслуживанию международных матчей, но пока не обладает достаточным опытом. А Василий Казарцев повышал квалификацию как видеоарбитр.