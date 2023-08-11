Большой ошибкой для «Спартака» будет думать о «Зените». «Урал» сейчас, возможно, даже опаснее!

Обозреватель «СЭ» — перед четвертым туром РПЛ.

«Динамо»: атака — супер, но нужен опорник и игра в обороне

Два сюрреалистических московских матча на Кубок на нынешней неделе, причем в одной и той же группе, — 5:4 во встрече «Спартака» с «Пари НН» и 4:3 в игре «Динамо» с «Краснодаром» — задали всем болельщикам настроение как минимум на ближайший тур. Хотя матчи с такими сюжетами порой не забываются и годами. Четыре режиссера из разных стран — испанец Гильермо Абаскаль, россиянин Сергей Юран, чех Марцел Личка и серб Владимир Ивич — поставили два спектакля, от которых невозможно было оторваться ни на мгновение. И сколь радостно за их победителей — Абаскаля и Личку, — столь и обидно за проигравших, которые такой доли не заслуживали. Ей-богу, передал бы один спартаковский гол «Краснодару», и получилось бы дважды по 4:4! А там уж в сериях пенальти решали бы, кому достанется два очка, кому — одно.

Впрочем, не всем, особенно среди профессионалов, такая лихость по душе. Например, главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев, до трех своих мировых чемпионств занимавшийся в динамовской школе и яростно болеющий за этот клуб, у меня в комментариях к посту о кубковой феерии «Динамо» написал: «5 матчей... 12 пропущенных... Все, что надо знать о футболе, который никогда не приведет к титулам». Я на это заметил, что, на мой взгляд, бело-голубым просто нужен настоящий опорник. Плюс еще какое-то время на понимание игроками тактических нюансов от Лички, после чего все и встанет на свои места. «Поживем — увидим, — ответил тренер с титулами, которые в профессиональном футболе у нас никому и не снились. — Но команда начинается с обороны».

Стань клиентом ФОНБЕТ и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

Может, и так, недаром сэр Алекс Фергюсон когда-то выдал афоризм, что матчи выигрываются атакой, а турниры — обороной. Тем не менее мы же все хотим зрелища, которое будет интересно людям. А Личка, как я и говорил еще в момент его прихода в «Динамо», сделает так, что вы захотите смотреть на каждый матч этого «Динамо». И для этого ему даже не потребовалось времени для раскачки — а смелость, как известно, города берет. Даже такие, как Санкт-Петербург, который не проигрывал дома в чемпионате московским клубам еще со времен Юрия Палыча.

Ярослав Гладышев и Арсен Захарян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А чех, получив в прошлом году там с «Оренбургом» 0:8, встал, отряхнулся, выиграл следующий же матч в Нижнем Новгороде, назабивал и напропускал какое-то запредельное количество голов, теперь же с новым клубом обыграл в гостях сам «Зенит». Теперь вот и 4:3 с «Краснодаром» к тем 3:2 присовокупил, подняв себе настроение до небес. И автор победного гола Арсен Захарян вдруг предстал таким, каким был при Сандро Шварце, а не при Славише Йокановиче. Так что, может, ни в каком не в сплине от срыва трансфера с «Челси» у молодого таланта было дело. А в футболе, который ставят разные тренеры. Не заскучать от игры Йокановича, которой, собственно, и не имелось, было невозможно. А с Личкой как раз невозможно затосковать.

Кураж поймал Вячеслав Грулев, которого чех видит в центре нападения, но никак не на фланге. Победный мяч на последней добавленной минуте «Зениту» он, получив шанс выйти в стартовом составе, приправил дублем и заработанным пенальти с «Краснодаром». Причем сперва не добил мяч в пустые ворота, что сделать было гораздо проще, чем забить каждый из трех его голов в последних двух встречах. Но не расстроился, не растерялся, а пошел, как выражаются в хоккее, «копать на пятак». И был вознагражден.

И Константин Тюкавин, и Грулев — в топ-форме. Да и у Федора Смолова, играющего при Личке «десяткой», на счету уже и голы «Краснодару» и «Крыльям» в чемпионате, и голевые передачи. Вот что делать, как их всех совмещать? Никак. Понятно, что из этих троих на поле одновременно могут быть максимум двое. Интересно, что тренер предпримет в ближайший уик-энд дома с «Балтикой» — командой организованной, способной воспользоваться разреженным пространством соперника сзади. С другой стороны, вполне в духе Лички будет выйти на домашнюю игру против новичка лиги с двумя чистыми форвардами, тем более что и Тюкавин, и Грулев этого более чем заслужили. Но представить себе их двоих, а «десяткой» — Смолова не могу при всем богатстве воображения. Такое было последний раз возможно при Константине Бескове.

Ясно одно: «Динамо» зверски нужен «шестой номер». Одного опорного полузащитника Личка уже придумал, переквалифицировав из крайнего защитника Диего Лаксальта. Это сработало лучше, чем можно было себе представить. Но надо купить и кого-то профильного, если на что-то рассчитывать. Александр Кутицкий еще сырой. Даниил Фомин — «восьмерка», но никак не опорник. Живчик Лука Гагнидзе — тоже. Больше никого нет.

Матиас Норманн. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фортель Норманна

Я не упомянул Матиаса Норманна. Вчера он выдал фортель, разорвав контракт с «Ростовом» и договор аренды с «Динамо». Под предлогом падения дронов на здания «Москва-Сити». Российские клубы это, естественно, не устроило, и они пойдут в суд.

Беспокойство норвежца по-человечески понять, конечно, можно. Но в таком случае вопрос — зачем было подписывать контракт с «Динамо» прошлым летом, когда боевые действия в Украине уже несколько месяцев как шли? Ведь это стоило Норманну еще и места в норвежской сборной — и президент федерации, и главный тренер Столе Сольбаккен, узнав о намерениях Матиаса вернуться в Россию, сразу поставили ему ультиматум. Норманн выбрал «Динамо», где так за год ничего и не показал.

Мне довелось с ним общаться, записывать интервью на сборах в Турции. И могу ответственно заявить: больше, чем Норманн, мне (да и динамовской пресс-службе) никто не взрывал мозг уже много лет. Для начала он едва не соскочил с разговора за десять минут до его начала, и тогдашнему пресс-атташе бело-голубых Полине Лысенко пришлось приложить какие-то невообразимые усилия, чтобы он состоялся.

То, что примерно на половину вопросов Норманн отвечать отказывался, — еще ладно, я знал, на что шел. Хотя нежелание говорить об Эрлине Холанне под предлогом того, что Матиас больше не член сборной Норвегии, показалось мне как минимум странным. Впрочем, норвежская пресса все равно разобрала интервью полузащитника «СЭ» на цитаты, поскольку с ними он с момента отъезда в Россию вообще не разговаривал.

Но интервью это не могло выйти полтора месяца. И не из-за несогласия Матиаса с его содержанием. Сначала он сказал, что беседа может появиться в «СЭ», только когда он впервые после травмы выйдет на поле в товарищеском матче на сборах. Когда вышел, условия были в одностороннем порядке переиграны — теперь он должен был появиться в стартовом составе. Появился. И опять нет: теперь требовалась игра в официальном матче. И только после кубковой победы в Санкт-Петербурге его величество соизволил разрешить. Честно говоря, я уже к тому времени интервью мысленно «похоронил».

В общем, крайне странный персонаж. От того Норманна, который блистал в «Ростове», мало что осталось. Едва он в «Динамо» успевал провести какой-нибудь приличный тайм, как опять ломался. Всем это уже смертельно надоело. А теперь вот такой финиш — видимо, чтобы создать информационную почву для возвращения в сборную.

А «Динамо» нужен по-настоящему мотивированный, злой, сосредоточенный на отборе и вообще на обороне опорный полузащитник. Партнера по центру защиты к Бальбуэне из трех вариантов — Сазонова, Фернандеса и Маричаля — бело-голубые выберут. Укрепление же центра поля возможно в первую очередь извне.

Вильмар Барриос. Фото ФК «Зенит»

Дисквалификацию Барриоса на один матч «Спартак» должен принять с достоинством

Два кубковых матча, с которых я начал разговор перед четвертым туром, могут создать у вас обманчивое впечатление, будто в кубковом турнире команды РПЛ веселятся и валяют дурака, а вот на чемпионат собираются и выходят с серьезными лицами.

Нет, это один и тот же футбол, который оптимисты назовут остроатакующим, а скептики — беззащитным. Более того, вы удивитесь, но в чемпионате забивают больше! Средняя результативность в трех стартовых турах первенства — 3,41 гола за игру, в двух турах группового турнира Кубка — 3,06. Да, девять и семь мячей соответственно, как в паре упомянутых триллеров, в этом чемпионате пока не забивалось. Но пять и более голов в первенстве мы видели семь раз из 24, то есть в 29 процентах матчей, а в Кубке — в четырех из шестнадцати, то есть в 25 процентах.

Кубок — это пока какой-то турнир крайностей. Или полная кошелка голов, или в час по чайной ложке. По одному мячу там забивалось уже четырежды. Нулевых ничьих, правда, не было. В чемпионате же счет 0:0 и 1:0 пока случался лишь по разу.

Нулевая ничья была с участием «Урала» — наряду с «Крыльями Советов», одним из самых неожиданных обитателей верха таблицы. У екатеринбургской и самарской команд — по семь очков, они делят третье место и обходят ЦСКА, «Зенит», «Локомотив»... И если команда Игоря Осинькина берет свое за счет яркой атаки (десять мячей в трех матчах!), то футболисты Виктора Гончаренко — в первую очередь при помощи организации игры и надежной обороны. Сравните разность мячей «Крыльев» (10:5) и «Урала» (4:1)! В первом случае — в среднем 5 мячей за игру, во втором — 1,66!

И вот такой «Урал» в центральном, убежден, матче 4-го тура примет ультраатакующий «Спартак». Произойдет это в пятницу вечером — не вполне понятно, зачем надо было выносить этот матч на будний день и заставлять соперников, выходивших на поле во вторник, играть со второго дня на третий. Почему после Кубка нельзя все играть в выходные?! Да, по именам соперников на старте чемпионата красно-белым жаловаться не приходится — «Оренбург» без Лички и два новичка РПЛ. Но смысл играть в пятницу непонятен совершенно.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Команда Абаскаля в атаке пока неудержима, причем вне зависимости от турнира. Три гола она в среднем забивает в чемпионате, три с половиной — в Кубке. В пяти матчах обоих турниров в решающих голевых действиях (гол и последний пас) было задействовано 14 (!) игроков. Из них десять — с голами. У Промеса — уже 3+3. У Игнатова, здорово начавшего сезон, — 2+3. У Бонгонда — 3+1. Забивали уже крайние защитники Хлусевич и Классен, а их коллега Денисов — отдавал, отдавал голевую передачу пяткой центральный защитник Чернов, сольный проход перед голом совершал опорник Мартинс...

Но эйфории, свойственной болельщикам «Спартака», поддаваться рано. Во-первых, сейчас никто, кроме Шамара Николсона, не травмирован, все находятся на кураже, игра идет, все или почти все залетает. Однако так не может быть всегда. Да, выбор игроков группы атаки у команды богатый и разнообразный, и приобретение левшей Тео Бонгонда и Хесуса Медины дало Абаскалю еще несколько козырей в руки. Равно как и усиление группы латералей Олегом Рябчуком.

Но центральный защитник уровня Самюэля Жиго — нужен. Пара хороших вариантов, как мы знаем, сорвалось, а на фоне беспрецедентной пятиматчевой победной серии во всех турнирах на старте («Спартак» так не начинал сезон никогда!) в действиях клуба на этом направлении начала просматриваться некоторая вальяжность. Мол, и так все спорится.

Повторяю, без проблем все равно не обойдется. И лучше быть к ним заранее готовыми. Пять побед подряд — это не пять чемпионств подряд. Когда «Зенит» находится в таком состоянии, как сейчас, что, говорят, вызывает нервозность у высших боссов клуба, «Спартаку» (да и остальным тоже) надо использовать редкий шанс. И через тур в очной встрече с клубом из Санкт-Петербурга быть морально готовыми идти до конца и ни в коем случае не удовлетворяться мыслями о ничьей при пятиочковом отрыве.

Впрочем, его еще надо сохранить, что будет крайне непросто с таким «Уралом», на сегодня одной из самых управляемых по-тренерски команд. «Спартаку» в Екатеринбурге будет неизмеримо сложнее, чем «Зениту» дома с «Факелом». Хотя и воронежцы Вадима Евсеева, обыграв на Кубок в гостях ЦСКА, показали, что способны выигрывать даже в самый неожиданный момент.

Вчерашнюю новость о том, что Вильмар Барриос, удаленный в матче с «Динамо», дисквалифицирован только на одну игру, красно-белые должны принять достойно. Во-первых, Денис Макаров не травмировался, а спокойно отыграл 65 минут на Кубок против «Краснодара». Во-вторых, удаление-то там, конечно, было бесспорное, но ничего отягчающего, требующего более одного матча наказания, там не просматривалось.

Нельзя хотеть халявы. Надо выигрывать против сильнейшего состава и показывать при этом свой лучший футбол. «Спартак» сейчас выглядит способным на это. Но самой большой ошибкой сейчас для него будет прыгать через ступеньку и думать о «Зените». «Урал» сейчас, может, даже более опасен и колюч.

Стань клиентом ФОНБЕТ и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

Переживающий потрясение после ухода Малкома «Зенит» в четвертом туре примет «Факел». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что команда Семака без каких-либо проблем одержит победу — взять ее можно за 1.35, что приблизительно 74% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 5.10 (19%), успех воронежцев — 8.50 (7%).