«Оренбург» отнимет очки у «Спартака», а «Зенит» победит в Нижнем Новгороде. Прогнозы на 1-й тур РПЛ
Борис Игнатьев — 1:0. Думаю, что «Динамо» добьется победы. У него новый наставник, а также иной уровень мотивации и подготовки. Личка хорошо показал себя в «Оренбурге».
Александр Шпрыгин — 2:1. С приходом нового тренера ждем от «Динамо» более атакующей и сбалансированной игры. В этом матче скажется фактор своего поля.
Борис Игнатьев — 0:2. ЦСКА очень хорошо выглядел в Суперкубке и, наверное, незаслуженно остался без трофея. Игра армейцев заставляет поверить в их победу.
Александр Шпрыгин — 1:1. «Урал» очень упорен на своей арене. У ЦСКА есть определенные кадровые проблемы.
Борис Игнатьев — 0:2. «Зенит» подходит к старту чемпионата не в блестящем состоянии. Но думаю, что он с первых матчей будет стараться показать свою силу.
Александр Шпрыгин — 0:2. «Зенит» одержит победу на классе, который намного выше у команды с берегов Невы.
Борис Игнатьев — 2:0. Галактионов построил очень хорошую команду и показал с ней результат весной. Железнодорожники усилили игру в атаке и в обороне этим летом. Думаю, они продолжат успешно выступать и в новом сезоне.
Александр Шпрыгин — 3:1. «Локомотив», на мой взгляд, явный претендент на медали. Команда сильна коллективом единомышленников из руководства клуба и тренерского штаба и подбором молодых амбициозных игроков.
Борис Игнатьев — 1:1. «Ахмат» хорошо провел сезон. «Крылья» тоже интересно смотрелись, хоть и боролись за выживание до последнего тура. Мне кажется, что будет ничья.
Александр Шпрыгин — 1:0. Поставлю на хозяев. Состав «Крыльев» как минимум не усилился с прошлого сезона. Есть проблемы в линии атаки.
Борис Игнатьев — 2:1. У «Оренбурга» новый тренер. Интересно, сможет ли Ярожик продолжить то, что делал Личка. В любом случае «Спартак» по подбору игроков и по качеству выстроенной игры будет иметь преимущество.
Александр Шпрыгин — 1:1. «Оренбург», безусловно, ослаб из-за ухода тренера Лички, но сохранил состав. «Спартаку» будет непросто играть против остроконтратакующей команды.
Борис Игнатьев — 2:0. «Ростов» в этом матче точно фаворит. Он показывает выстроенную игру, футболисты хорошо обучены тактически. Дома ростовчане выступают хорошо и результативно.
Александр Шпрыгин — 3:1. Тренерский опыт и мастерство Карпина должны сыграть ключевую роль. Второй сезон в РПЛ будет для «Факела» непростым, в том числе из-за короткой скамейки.
Борис Игнатьев — 1:1. Вызывает сомнение форма «Сочи», в конце прошлого сезона он играл слабо. А вот «Балтика» отлично готова к чемпионату. У нее интересные новички, а Игнашевич хорошо подготовил команду.
Александр Шпрыгин — 1:1. «Балтика» сыграет от обороны, а у «Сочи» не так много качественных исполнителей в атаке.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
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|0-0
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2
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -