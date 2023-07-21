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Сегодня, 17:00

«Оренбург» отнимет очки у «Спартака», а «Зенит» победит в Нижнем Новгороде. Прогнозы на 1-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Квинси Промес атакует ворота «Оренбурга».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков начинают экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев и глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«Динамо» — «Краснодар»

Борис Игнатьев — 1:0. Думаю, что «Динамо» добьется победы. У него новый наставник, а также иной уровень мотивации и подготовки. Личка хорошо показал себя в «Оренбурге».

Александр Шпрыгин — 2:1. С приходом нового тренера ждем от «Динамо» более атакующей и сбалансированной игры. В этом матче скажется фактор своего поля.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар

«Урал» — ЦСКА

Борис Игнатьев — 0:2. ЦСКА очень хорошо выглядел в Суперкубке и, наверное, незаслуженно остался без трофея. Игра армейцев заставляет поверить в их победу.

Александр Шпрыгин — 1:1. «Урал» очень упорен на своей арене. У ЦСКА есть определенные кадровые проблемы.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 13:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
ЦСКА

«Пари НН» — «Зенит»

Борис Игнатьев — 0:2. «Зенит» подходит к старту чемпионата не в блестящем состоянии. Но думаю, что он с первых матчей будет стараться показать свою силу.

Александр Шпрыгин — 0:2. «Зенит» одержит победу на классе, который намного выше у команды с берегов Невы.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 15:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Зенит

«Локомотив» — «Рубин»

Борис Игнатьев — 2:0. Галактионов построил очень хорошую команду и показал с ней результат весной. Железнодорожники усилили игру в атаке и в обороне этим летом. Думаю, они продолжат успешно выступать и в новом сезоне.

Александр Шпрыгин — 3:1. «Локомотив», на мой взгляд, явный претендент на медали. Команда сильна коллективом единомышленников из руководства клуба и тренерского штаба и подбором молодых амбициозных игроков.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

«Ахмат» — «Крылья Советов»

Борис Игнатьев — 1:1. «Ахмат» хорошо провел сезон. «Крылья» тоже интересно смотрелись, хоть и боролись за выживание до последнего тура. Мне кажется, что будет ничья.

Александр Шпрыгин — 1:0. Поставлю на хозяев. Состав «Крыльев» как минимум не усилился с прошлого сезона. Есть проблемы в линии атаки.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Крылья Советов

«Спартак» — «Оренбург»

Борис Игнатьев — 2:1. У «Оренбурга» новый тренер. Интересно, сможет ли Ярожик продолжить то, что делал Личка. В любом случае «Спартак» по подбору игроков и по качеству выстроенной игры будет иметь преимущество.

Александр Шпрыгин — 1:1. «Оренбург», безусловно, ослаб из-за ухода тренера Лички, но сохранил состав. «Спартаку» будет непросто играть против остроконтратакующей команды.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 17:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Оренбург

«Ростов» — «Факел»

Борис Игнатьев — 2:0. «Ростов» в этом матче точно фаворит. Он показывает выстроенную игру, футболисты хорошо обучены тактически. Дома ростовчане выступают хорошо и результативно.

Александр Шпрыгин — 3:1. Тренерский опыт и мастерство Карпина должны сыграть ключевую роль. Второй сезон в РПЛ будет для «Факела» непростым, в том числе из-за короткой скамейки.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Факел

«Сочи» — «Балтика»

Борис Игнатьев — 1:1. Вызывает сомнение форма «Сочи», в конце прошлого сезона он играл слабо. А вот «Балтика» отлично готова к чемпионату. У нее интересные новички, а Игнашевич хорошо подготовил команду.

Александр Шпрыгин — 1:1. «Балтика» сыграет от обороны, а у «Сочи» не так много качественных исполнителей в атаке.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Балтика
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Шпрыгин
Борис Игнатьев
22
3
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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