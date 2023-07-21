«Оренбург» отнимет очки у «Спартака», а «Зенит» победит в Нижнем Новгороде. Прогнозы на 1-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков начинают экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев и глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«Динамо» — «Краснодар»

Борис Игнатьев — 1:0. Думаю, что «Динамо» добьется победы. У него новый наставник, а также иной уровень мотивации и подготовки. Личка хорошо показал себя в «Оренбурге».

Александр Шпрыгин — 2:1. С приходом нового тренера ждем от «Динамо» более атакующей и сбалансированной игры. В этом матче скажется фактор своего поля.

«Урал» — ЦСКА

Борис Игнатьев — 0:2. ЦСКА очень хорошо выглядел в Суперкубке и, наверное, незаслуженно остался без трофея. Игра армейцев заставляет поверить в их победу.

Александр Шпрыгин — 1:1. «Урал» очень упорен на своей арене. У ЦСКА есть определенные кадровые проблемы.

«Пари НН» — «Зенит»

Борис Игнатьев — 0:2. «Зенит» подходит к старту чемпионата не в блестящем состоянии. Но думаю, что он с первых матчей будет стараться показать свою силу.

Александр Шпрыгин — 0:2. «Зенит» одержит победу на классе, который намного выше у команды с берегов Невы.

«Локомотив» — «Рубин»

Борис Игнатьев — 2:0. Галактионов построил очень хорошую команду и показал с ней результат весной. Железнодорожники усилили игру в атаке и в обороне этим летом. Думаю, они продолжат успешно выступать и в новом сезоне.

Александр Шпрыгин — 3:1. «Локомотив», на мой взгляд, явный претендент на медали. Команда сильна коллективом единомышленников из руководства клуба и тренерского штаба и подбором молодых амбициозных игроков.

«Ахмат» — «Крылья Советов»

Борис Игнатьев — 1:1. «Ахмат» хорошо провел сезон. «Крылья» тоже интересно смотрелись, хоть и боролись за выживание до последнего тура. Мне кажется, что будет ничья.

Александр Шпрыгин — 1:0. Поставлю на хозяев. Состав «Крыльев» как минимум не усилился с прошлого сезона. Есть проблемы в линии атаки.

«Спартак» — «Оренбург»

Борис Игнатьев — 2:1. У «Оренбурга» новый тренер. Интересно, сможет ли Ярожик продолжить то, что делал Личка. В любом случае «Спартак» по подбору игроков и по качеству выстроенной игры будет иметь преимущество.

Александр Шпрыгин — 1:1. «Оренбург», безусловно, ослаб из-за ухода тренера Лички, но сохранил состав. «Спартаку» будет непросто играть против остроконтратакующей команды.

«Ростов» — «Факел»

Борис Игнатьев — 2:0. «Ростов» в этом матче точно фаворит. Он показывает выстроенную игру, футболисты хорошо обучены тактически. Дома ростовчане выступают хорошо и результативно.

Александр Шпрыгин — 3:1. Тренерский опыт и мастерство Карпина должны сыграть ключевую роль. Второй сезон в РПЛ будет для «Факела» непростым, в том числе из-за короткой скамейки.

«Сочи» — «Балтика»

Борис Игнатьев — 1:1. Вызывает сомнение форма «Сочи», в конце прошлого сезона он играл слабо. А вот «Балтика» отлично готова к чемпионату. У нее интересные новички, а Игнашевич хорошо подготовил команду.

Александр Шпрыгин — 1:1. «Балтика» сыграет от обороны, а у «Сочи» не так много качественных исполнителей в атаке.