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«Спартак» не победит «Сочи», а «Краснодар» не уступит «Зениту». Прогнозы на 24-й тур РПЛ

Дьяков и Давыдов сделали прогнозы на матчи 24-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Футболисты Амир Батырев, Роман Зобнин и Александр Соболев в матче «Спартак» — «Сочи»
Амир Батырев, Роман Зобнин и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков и музыкант, лидер группы «Зодчие» Юрий Давыдов.

«Сочи» — «Спартак»

Виталий Дьяков — 2:1. Хоть «Спартак» победил «Динамо» в последнем туре, но игры у команды нет. А «Сочи» очень нужны очки, нужна победа, чтобы попытаться зацепиться за стыки.

Юрий Давыдов — 1:1. «Спартак», с одной стороны, на эмоциональном подъеме после победы над «Динамо», но с другой, игра у него не очень убедительная. А «Сочи» четко взял ничейный курс. Видимо, считает, что если в оставшихся матчах брать по баллу, то можно за что-то зацепиться.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Спартак

«Ахмат» — «Балтика»

Виталий Дьяков — 1:0. Две команды решают одну и ту же задачу. Считаю, что смена тренера в «Ахмате» поможет ему победить в этой игре.

Юрий Давыдов — 2:1. Самый непредсказуемый матч из всех в этом туре. Очки нужны обеим командам, учитывая положение в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Балтика

«Краснодар» — «Зенит»

Виталий Дьяков — 1:3. У «Краснодара» есть проблемы в обороне. Вроде бы меняется команда, но не особо. Думаю, что «Зенит» точно не проиграет, а даже победит.

Юрий Давыдов — 3:1. Нравился «Краснодар» до зимнего перерыва. Жалко, что у команды спад, но вроде бы она начинает его преодолевать. Сейчас у клуба шанс века. Ничего не имею против «Зенита», но хочется перемен на первом месте в таблице РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 17:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

«Локомотив» — ЦСКА

Виталий Дьяков — 1:2. «Локомотив» нестабилен, хотя победил в последней игре. Больше верю в победу армейцев.

Юрий Давыдов — 2:1. Будет интересный матч. Так как сильно симпатизирую «Локомотиву», буду болеть за его победу.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА

«Оренбург» — «Пари НН»

Виталий Дьяков — 1:0. Вроде бы «Пари НН» обезопасил себя от стыковых матчей, при этом лишними три очка не будут. Но если учитывать положение «Оренбурга» и его домашнее поле, то верю в победу хозяев.

Юрий Давыдов — 2:0. Думаю, что «Оренбург» продолжит победную серию, но «Пари НН» не позволит ему забить три, как это позволил «Рубин» в прошлом туре.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
14 апр, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Пари Нижний Новгород

«Урал» — «Динамо»

Виталий Дьяков — 1:1. «Уралу» очень нужны очки. И «Динамо» вроде бы еще в чемпионской гонке, но дважды проиграло у себя дома. Не знаю, сможет ли команда оправиться от неудач.

Юрий Давыдов — 0:0. Неизвестно, как «Динамо» будет выходить после немыслимого поражения от «Спартака». А «Урал» упрется у себя дома.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
14 апр, 14:15. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Динамо

«Факел» — «Ростов»

Виталий Дьяков — 0:0. В Воронеже всем командам сложно, даже учитывая отличный старт «Ростова» этой весной.

Юрий Давыдов — 2:2. Команды будут биться, но никто не одержит победу, ставлю на ничью.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
14 апр, 16:45. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Ростов

«Крылья Советов» — «Рубин»

Виталий Дьяков — 2:1. «Рубин» крупно проиграл свой последний матч. «Крылья» — непредсказуемая команда, может выдать любой футбол, но должна забрать три очка в этом туре.

Юрий Давыдов — 0:0. Нас ждет волжское дерби, команды находятся рядом в турнирной таблице. Будут упираться, биться, но голов в этой встрече не жду.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
14 апр, 19:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Рубин

Виталий Дьяков
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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