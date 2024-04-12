«Спартак» не победит «Сочи», а «Краснодар» не уступит «Зениту». Прогнозы на 24-й тур РПЛ
Виталий Дьяков — 2:1. Хоть «Спартак» победил «Динамо» в последнем туре, но игры у команды нет. А «Сочи» очень нужны очки, нужна победа, чтобы попытаться зацепиться за стыки.
Юрий Давыдов — 1:1. «Спартак», с одной стороны, на эмоциональном подъеме после победы над «Динамо», но с другой, игра у него не очень убедительная. А «Сочи» четко взял ничейный курс. Видимо, считает, что если в оставшихся матчах брать по баллу, то можно за что-то зацепиться.
Виталий Дьяков — 1:0. Две команды решают одну и ту же задачу. Считаю, что смена тренера в «Ахмате» поможет ему победить в этой игре.
Юрий Давыдов — 2:1. Самый непредсказуемый матч из всех в этом туре. Очки нужны обеим командам, учитывая положение в турнирной таблице.
Виталий Дьяков — 1:3. У «Краснодара» есть проблемы в обороне. Вроде бы меняется команда, но не особо. Думаю, что «Зенит» точно не проиграет, а даже победит.
Юрий Давыдов — 3:1. Нравился «Краснодар» до зимнего перерыва. Жалко, что у команды спад, но вроде бы она начинает его преодолевать. Сейчас у клуба шанс века. Ничего не имею против «Зенита», но хочется перемен на первом месте в таблице РПЛ.
Виталий Дьяков — 1:2. «Локомотив» нестабилен, хотя победил в последней игре. Больше верю в победу армейцев.
Юрий Давыдов — 2:1. Будет интересный матч. Так как сильно симпатизирую «Локомотиву», буду болеть за его победу.
Виталий Дьяков — 1:0. Вроде бы «Пари НН» обезопасил себя от стыковых матчей, при этом лишними три очка не будут. Но если учитывать положение «Оренбурга» и его домашнее поле, то верю в победу хозяев.
Юрий Давыдов — 2:0. Думаю, что «Оренбург» продолжит победную серию, но «Пари НН» не позволит ему забить три, как это позволил «Рубин» в прошлом туре.
Виталий Дьяков — 1:1. «Уралу» очень нужны очки. И «Динамо» вроде бы еще в чемпионской гонке, но дважды проиграло у себя дома. Не знаю, сможет ли команда оправиться от неудач.
Юрий Давыдов — 0:0. Неизвестно, как «Динамо» будет выходить после немыслимого поражения от «Спартака». А «Урал» упрется у себя дома.
Виталий Дьяков — 0:0. В Воронеже всем командам сложно, даже учитывая отличный старт «Ростова» этой весной.
Юрий Давыдов — 2:2. Команды будут биться, но никто не одержит победу, ставлю на ничью.
Виталий Дьяков — 2:1. «Рубин» крупно проиграл свой последний матч. «Крылья» — непредсказуемая команда, может выдать любой футбол, но должна забрать три очка в этом туре.
Юрий Давыдов — 0:0. Нас ждет волжское дерби, команды находятся рядом в турнирной таблице. Будут упираться, биться, но голов в этой встрече не жду.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5