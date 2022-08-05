Уволит ли «Спартак» Шалимова? Окончательно ли провалится «Локо» на старте? Что по Федуну и Хачатурянцу? Рабинер — перед четвертым туром РПЛ

Размышления обозревателя «СЭ».

После мощнейшего впечатления, которое произвела в третьем туре игра «Факел» — «Динамо» и все, что ее окружало, прекрасно понимаю, что сейчас все поклонники российского футбола готовы дружно вскричать: «Давайте еще Воронеж!»

До этого праздника жизни придется подождать еще тур, да и праздник будет относительный — с «Уралом». Кстати, интересный тест города на суперфутбольность: если уж даже такой соперник возбудит воронежцев, то это действительно что-то невероятное.

Пока же сам «Факел» едет в гости к ЦСКА, одному из трех лидеров. И вот это уже будет крутая проверка на прочность — хотя разве «Краснодар» и «Динамо» (две ничьи с общим счетом 5:5, причем первая была очень близка к победе) таковыми не были? Команда Олега Василенко доказала, что умеет играть в футбол, и для этого ей мастерюги и не больно-то нужны. А народ воронежский показал, как он Василенко за это любит. Как же классно, когда город и тренер так относятся друг к другу, живут и дышат в такт.

Но ЦСКА Владимира Федотова — это уже очень серьезно, а будет еще серьезнее. «Из того, что было», тренер слепил интересную команду уже к старту чемпионата, а тут и новички начали подъезжать один за другим. Я пока, если честно, путаюсь в именах-фамилиях — надо хоть раз футбол с ними посмотреть, чтобы всех запомнить и понять. Пока они для меня виртуальные персонажи, а в реальные начнут превращаться именно в матче с «Факелом».

Встраивание в команду дебютантов — тем более из-за границы — процесс непростой, но у Федотова такое умение выстраивать коллектив, идущее еще от времен капитанства в «Уралмаше» и начала тренерской карьеры в Новокузнецке, что это максимально облегчит новым футболистам адаптацию. И дело не только в том, что, по рассказу Антона Заболотного, перед каждой утренней тренировкой главный тренер пожимает руку абсолютно каждому игроку, показывая тем самым значимость всех без исключения, но и в гораздо более глубоких вещах.

Игорь Шалимов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Федотов и Шалимов

Недавно с удовольствием посмотрел программу о Федотове на Youtube-канале Нобеля Арустамяна. Есть в этом тренере какая-то простая непафосная мудрость, которая привлекает людей, будь то игроки или болельщики, в бар к которым он преспокойно идет. От него идет ощущение справедливости и обеих ног на земле — он общается с каждым человеком, кем бы тот ни был, как с абсолютно равным.

И он открыт. Кто еще дал бы снимать раздевалку после матча, да еще и проигранного — со всеми вытекающими? А как он «пихал» на тренировке Хорхе Карраскалю, что терять мяч, вставать и не возвращаться назад — это «дворовой футбол»! После чего его помощник Олег Фоменко, как добрый следователь, хлопал его по плечу: «Ну что ж ты, Хорхе, смайл!» Пройдет пара недель — и Карраскаль разорвет бывший клуб Федотова «Сочи».

А с каким кайфом он говорит о детстве и физическом труде, рубке дров, слиянии с природой в родном Михайловске! Это один из сильнейших моментов, который дает понимание основ его личности. Как и то, что Федотов в наше непростое время спокойно рассказывает о том, что его дочь с мужем из Белоруссии живет в Лос-Анджелесе. Более того, спокойно выводит ее в эфир, после чего рассказывает о том, что любил отмечать в Калифорнии Новый год (в пандемию виза закончилась, поэтому на прошлый Новый год встретились в Мексике) и, любя Россию, везде в мире чувствует себя уютно и видит хорошее, а не плохое. Многим надо бы такой философии у него поучиться.

При этом Федотов совсем не добренький, может и вставить игрокам по первое число. Но они знают, что это — по делу. Он никого из себя не строит. Он такой, какой есть. Он строит все ради тех, с кем работает, ради команды, а не команда — ради него.

Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Конечно, не имею права категорично судить со стороны, но мне кажется, что в «Урале» ситуация иная. Поэтому и не продлилась долго отличная игра в конце прошлой весны. Поэтому никто, кроме жителей Воронежа, не будет с нетерпением ждать приезда этой команды в их город.

Несколько лет назад Игорь Шалимов уверял, что смог бы вернуть «Спартаку» его стиль. Но, кстати, начало его подъема с «Уралом» связано как раз с обратным — ближе к концу первой части прошлого чемпионата он стал играть более закрыто, с большим количеством футболистов оборонительного плана. Ситуация кое-как стабилизировалась, и уже только после этого пошли надстройки в виде перехода от обороны к атаке и собственно атакующих действий. И в премьер-лиге «Урал» остался абсолютно заслуженно.

Но вот почему ни в одном клубе, с которым работал, Шалимов не поднимался по итогам сезона выше, чем команда была до него, а напротив — падал? Интересный феномен — с учетом, безусловно, самобытного понимания футбола и хорошо поставленной речи этого тренера. И у меня нет иного объяснения, как-то, что он позиционирует себя не как часть команды, а как нечто обособленное: «Я и команда». А футболисты это чувствуют — и в какой-то момент от такого подхода устают.

10 июня в телеинтервью на вопрос, готов ли возглавить красно-белых, ответил: «Им это нужно больше, чем мне. Так что — вперед!» По-моему, сказать такое — это большое высокомерие.

Куда, согласно известной пословице, доведет язык, сейчас говорить не очень уместно, поэтому предположу — к скорой отставке из «Урала». Потому что президент клуба Григорий Иванов, комментируя информацию СМИ на эту тему в случае поражения от «Спартака», высказался гораздо более округло, чем мы привыкли от него слышать. Да, звучали фразы вроде «слухи о возможном увольнении Шалимова — неправда», но ведь имело место и «все может быть». А вот это уже гораздо более симптоматично.

Интересно распорядилась судьба: «Спартак» вызывает Шалимова на, возможно, последний его уральский футбольный бой. Но, зная умение красно-белых (по крайней мере, былых) проигрывать кому и когда угодно, может выйти и иначе.

Леонид Федун. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Деньги за обращения клубов в ЭСК, возможный уход Федуна

Красно-белых же, лидирующих вместе с «Зенитом» и ЦСКА, должна также обеспокоить информация о том, что обращения в ЭСК РФС станут платными. А что, довольно разумно. Чтобы клубы хоть чуть-чуть думали, прежде чем устраивать базар на ровном месте, что происходит сплошь и рядом. Правда, не думаю, что 50 тысяч рублей за обращение для клубов РПЛ и тем более «Спартака» такая уж существенная цена, но будет хоть какой-то сдерживающий фактор.

Только бы еще такой же фактор от судейских ошибок придумать. А то иной раз в стремлении помочь кому-то «умные» арбитры не делают грубых ошибок, а просто по нескольким важным эпизодам 50 на 50 (красная или желтая, пенальти или нет) принимают решения в пользу одной команды. И не подкопаешься, и ВАР не позовет, потому что очевидных ошибок — нет. Вот как с этим бороться?

Но, конечно, не нужно видеть за каждой ошибкой арбитров предвзятость. Например, Артем Чистяков, недавно вернувшийся в судейский корпус после длительной дисквалификации, по матчу «Спартак» — «Оренбург» показался просто слабеньким судьей. Причем чисто физиономически он вызывает симпатию: улыбался перед игрой футболистам обеих команд, обменивался с ними какими-то явно доброжелательными репликами. В России судьи редко так себя ведут, они чаще предпочитают устрашать.

И игра была для арбитра не такой уж сложной. Но Чистяков ухитрился:

— вообще не увидеть в первом тайме грубейшего фола Александра Эктова на Александре Соболеве с продавливанием, когда у форварда голеностоп аж выгнулся вперед — на повторе было видно. Некоторые специализированные судейские Telegram-каналы писали, что это был пограничный момент между желтой и красной карточкой, но арбитр ухитрился вовсе не зафиксировать нарушения! Владимир Москалев на ВАР его не подозвал, решив, видимо, что налицо желтая — а это не причина для вызова;

— из тушинского воздуха, видимо, вдохнув пары автомобильных испарений с Волоколамского шоссе, назначить пенальти на Джимми Марине, который уже нанес удар, а Никита Чернов его даже после него не коснулся. Это надо уметь. Не верю, что такое могло быть сделано по злому умыслу, — настолько было абсурдно. Хорошо хоть Москалев подозвал, и Чистяков не стал упорствовать. Понравились театральность и, по-моему, даже некоторое облегчение, с которыми судья жестикуляцией отменил пенальти и желтую Чернову (а вот Мачею Рыбусу, к слову, за то, как его обокрал очень интересный костариканский игрок Марин, Гильермо Абаскаль должен хорошо так «напихать»);

Артем Чистяков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— не зафиксировал фола после грубейшего нарушения Даниила Хлусевича на Степане Оганесяне, когда дело тоже пахло травмой — слава богу, что здесь, как и в случае с Соболевым, их удалось избежать. Итоговое решение после видеопросмотра Чистяков принял верное. Но как там можно было вообще не увидеть фола — уму непостижимо;

— в концовке назначил не откровенно «левый», как, допустим, в матче «Урал» — «Краснодар» на Алексее Ионове, но довольно спорный пенальти на Антоне Зиньковском. У целого ряда экспертов распространено мнение, что точки там не было. Но тут хотя бы может быть другая трактовка, а в остальных трех эпизодах — нет.

Внимание, вопрос: что не так с Чистяковым? Недобегает, то есть плохо готов физически? Неправильно выбирает позицию? Повторяю: никакой предвзятости в этом матче не было, по две ошибки в пользу одних и других.

Что же касается слухов о возможном приходе в «Спартак» Ашота Хачатурянца — то-то же я думал: что это он так осмелел, что проголосовал против Суперкубка в Питере на бюро исполкома РФС (также против был только Никита Симонян). А вон оно че, Михалыч!

Вообще, модель «Лукойл» финансирует, Хачатурянц управляет» кажется мне для «Спартака» жизнеспособной, разумной и, что важно, ничем не пахнущей. Всяко не «православный олигарх» Константин Малафеев и иже с ним. Если, конечно, Хачатурянц — это не очередной финт Леонида Федуна из серии «Отдам клуб в управление профессионалам». А сам продолжит вместе с Заремой Салиховой рулить. Но тогда непонятно, зачем Хачатурянцу, серьезному человеку, нужно быть марионеткой. Кстати, Федун, помню, его хвалил часто...

Все рассуждения выше на самом деле дезавуируются одной фразой. Я поверю в уход Федуна из «Спартака» ТОЛЬКО в тот момент, когда об этом будет официально объявлено, как и о приходе какой-то другой весомой фигуры — Хачатурянца или кого-то другого.

А пока всего этого нет, пожалуйста, не нужно кормить публику уже почти ежедневной порцией баек об уходе Федуна из «Спартака». В это верится плюс-минус так же, как в уход вечного Шамиля Тарпищева (тоже, кстати, спартаковского болельщика) с поста президента Федерации тенниса России.

Или в чемпионство «Локомотива», в котором многие о такой задаче перед сезоном заикались. Красно-зеленые в этом туре едут в гости к «Краснодару» — и с учетом их всего двух очков в трех турах четвертый может стать определяющим. Проигрыш «быкам», понятно, еще далеко не фатален, но он отбросит команду на несколько существенных шагов назад.

Вот сомневаюсь, что смотреть в это время из двух одновременно идущих матчей: наверняка живой и безбашенный, но совсем не классный матч «Краснодар» — «Локомотив» или, уверен, более качественную на сегодня (о завтра никто все равно ничего не знает) игру «Ахмата» с «Зенитом»? На следующий день матч-фаворит — «Крылья» — «Динамо». И вот это наверняка будет красиво!