Круговой: «С чего вы взяли, что я бы точно играл сейчас в «Зените»? Я — игрок ЦСКА»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал слова футбольного эксперта Геннадия Орлова, который ранее заявил, что вернул бы футболиста в «Зенит».

В конце мая Орлов озвучил эту мысль в эфире программы «Такой футбол».

«Видел, да. Еще, кажется, он сказал: «Он бы не раскрылся в «Зените» так, как раскрылся в ЦСКА». Ну, можно сказать, что Орлов разбирается. Что ЦСКА раскрыл меня.

Все, что я делал, — это были правильные решения. Мы только приобретаем, а не теряем. Когда не играл в «Зените», я смотрел, подмечал для себя что-то у игроков.

Я сегодня поинтереснее Дугласа [Сантоса]? Да нет. Почему? С чего вы взяли, что я бы точно играл сейчас в «Зените»? В игре я, конечно, прибавил и вырос. Я ни о чем не жалею. Не хочу говорить, что, если бы сейчас вернулся, получал бы игровое время, играл вместо Дугласа... Я — игрок ЦСКА», — сказал Круговой «РБ Спорт».

Круговой перешел из «Зенита» в ЦСКА в 2024 году на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 28-летний защитник провел 15 матчей, забив 1 гол и отдав 3 голевые передачи.

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