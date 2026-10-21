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«Зенит» — главный претендент на золото вместе со «Спартаком». Антикризисные методы Семака работают

Максим Никитин
Колумнист
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
А отсутствие лидерства после 11 туров — уже привычная картина.

После провального старта чемпионата «Зенит» снова набирает силу и уже в одном очке от лидирующего «Динамо».

Часто говорю, что команда Семака прямо сейчас — главный претендент на титул РПЛ наряду со «Спартаком». Почему?

Здесь несколько факторов.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол в&nbsp;матче с &laquo;Краснодаром&raquo;.«Зенит» снова хорош. Как питерцы без Вендела вернулись в статус главного претендента на золото?

Да, есть проблемы с формой Барриоса, для которого этот сезон, вероятно, станет последним в Санкт-Петербурге. Но в то же время я точно знаю, что Семак и Вильмар договорились, что финальный аккорд колумбийца должен оказаться золотым. Поэтому Барриос все еще на поле, хотя критики этой осенью на него свалилось много.

Статистический портал RuStat даже не поставил полузащитника в символическую сборную этого этапа турнира. Ситуация удивительная, согласитесь, но как есть. Так что «Зенит» уже лишился одного из лучших опорников в истории РПЛ.

Плюс Вендел. Потенциально лучший центральный полузащитник чемпионата прямо сейчас выбыл на длительный срок. Снова неоценимая потеря, которая сильно помогает конкурентам. Вендел в форме — возможно, вообще лучший игрок чемпионата России.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дуглас Сантос также отсутствовал несколько недель из-за того, что восстанавливался после отличного перформанса в сборной Бразилии на чемпионате мира. По отзывам бразильских болельщиков, Сантос — лучший игрок турнира в составе национальной сборной. Но к началу нынешнего сезона он оказался не готов. Можно сколько угодно хвалить Романа Вегу, который отныне даже заигран за сборную Аргентины, но Сантоса заменить невозможно.

И все-таки Семак даже такие потери компенсировал. Карпукас обрел себя с первых матчей и создает на поле настоящее искусство. Матч с «Ахматом» пока лучший для него в футболке клуба из Санкт-Петербурга. Обычно главного тренера «Зенита» уничтожают за неумение развивать футболистов, но на деле он действительно умеет придумывать игрокам свежие роли.

Например, Педро поиграл уже и «восьмеркой», и «десяткой», и на обоих флангах атаки. Можно зафиксировать, что именно он во многом забрал на себя функции Вендела — «фантазисты», способного вытащить мяч из-под прессинга и придумать острую передачу в линию атаки.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Ахмата&raquo;.«Зенит» и «Ахмат» выдали блокбастер! Глушенков снова забил, но победным стал гол Джона

Еще один важный штрих к формированию потенциала «Зенита» — форма Нино. Бразилец дважды в сезоне вообще оставался на лавке, однажды вышел на 90-й минуте, а еще пару раз уходил с поля в начале второго тайма. Разумеется, Нино в своем лучшем состоянии тоже способен быть лучшим центрдефом чемпионата.

Поэтому Сантос, Нино, Вендел и Барриос еще точно могут прибавить, но Педро с Карпукасом уже отлично работают в качестве антикризисных мер. Плюс, разумеется, в огне Соболев и Глушенков. Их статистика говорит сама за себя. И именно они в самом прямом смысле тащат команду. Из 25 мячей «Зенита» в РПЛ они на двоих забили 17. Даже удивительно, что сине-бело-голубых спасает не оборона, а атака. Зенитовцы — самые результативные в РПЛ. В среднем — больше двух мячей за матч. Очень достойно.

Вообще осенний провал — привычная ситуация для штаба Семака. Смотрите сами, что было после 11 туров в пяти прошедших сезонах:

  • 2025/26 — 20 очков, 4-е место.
  • 2024/25 — 26 очков, 3-е место.
  • 2023/24 — 20 очков, 3-е место.
  • 2022/23 — 29 очков, 1-е место.
  • 2021/22 — 23 очка, 1-е место.

Так что «Зенит» не на первом месте к 11-му туру — история вполне рабочая. И Семак точно знает, как с ней управляться. Пожалуй, вопрос этого чемпионата только в двух вещах.

Во-первых, как скоро придут в себя Вендел, Барриос, Сантос и Нино? Во-вторых, насколько долго «Динамо», «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА смогут поддерживать темп набираемых очков?

Для меня же по-прежнему два фаворита сезона: «Зенит» и «Спартак». Но Семак в плане борьбы за чемпионство в РПЛ гораздо опытнее.

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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