«Зенит» — главный претендент на золото вместе со «Спартаком». Антикризисные методы Семака работают
После провального старта чемпионата «Зенит» снова набирает силу и уже в одном очке от лидирующего «Динамо».
Часто говорю, что команда Семака прямо сейчас — главный претендент на титул РПЛ наряду со «Спартаком». Почему?
Здесь несколько факторов.
Да, есть проблемы с формой Барриоса, для которого этот сезон, вероятно, станет последним в Санкт-Петербурге. Но в то же время я точно знаю, что Семак и Вильмар договорились, что финальный аккорд колумбийца должен оказаться золотым. Поэтому Барриос все еще на поле, хотя критики этой осенью на него свалилось много.
Статистический портал RuStat даже не поставил полузащитника в символическую сборную этого этапа турнира. Ситуация удивительная, согласитесь, но как есть. Так что «Зенит» уже лишился одного из лучших опорников в истории РПЛ.
Плюс Вендел. Потенциально лучший центральный полузащитник чемпионата прямо сейчас выбыл на длительный срок. Снова неоценимая потеря, которая сильно помогает конкурентам. Вендел в форме — возможно, вообще лучший игрок чемпионата России.
Дуглас Сантос также отсутствовал несколько недель из-за того, что восстанавливался после отличного перформанса в сборной Бразилии на чемпионате мира. По отзывам бразильских болельщиков, Сантос — лучший игрок турнира в составе национальной сборной. Но к началу нынешнего сезона он оказался не готов. Можно сколько угодно хвалить Романа Вегу, который отныне даже заигран за сборную Аргентины, но Сантоса заменить невозможно.
И все-таки Семак даже такие потери компенсировал. Карпукас обрел себя с первых матчей и создает на поле настоящее искусство. Матч с «Ахматом» пока лучший для него в футболке клуба из Санкт-Петербурга. Обычно главного тренера «Зенита» уничтожают за неумение развивать футболистов, но на деле он действительно умеет придумывать игрокам свежие роли.
Например, Педро поиграл уже и «восьмеркой», и «десяткой», и на обоих флангах атаки. Можно зафиксировать, что именно он во многом забрал на себя функции Вендела — «фантазисты», способного вытащить мяч из-под прессинга и придумать острую передачу в линию атаки.
Еще один важный штрих к формированию потенциала «Зенита» — форма Нино. Бразилец дважды в сезоне вообще оставался на лавке, однажды вышел на 90-й минуте, а еще пару раз уходил с поля в начале второго тайма. Разумеется, Нино в своем лучшем состоянии тоже способен быть лучшим центрдефом чемпионата.
Поэтому Сантос, Нино, Вендел и Барриос еще точно могут прибавить, но Педро с Карпукасом уже отлично работают в качестве антикризисных мер. Плюс, разумеется, в огне Соболев и Глушенков. Их статистика говорит сама за себя. И именно они в самом прямом смысле тащат команду. Из 25 мячей «Зенита» в РПЛ они на двоих забили 17. Даже удивительно, что сине-бело-голубых спасает не оборона, а атака. Зенитовцы — самые результативные в РПЛ. В среднем — больше двух мячей за матч. Очень достойно.
Вообще осенний провал — привычная ситуация для штаба Семака. Смотрите сами, что было после 11 туров в пяти прошедших сезонах:
- 2025/26 — 20 очков, 4-е место.
- 2024/25 — 26 очков, 3-е место.
- 2023/24 — 20 очков, 3-е место.
- 2022/23 — 29 очков, 1-е место.
- 2021/22 — 23 очка, 1-е место.
Так что «Зенит» не на первом месте к 11-му туру — история вполне рабочая. И Семак точно знает, как с ней управляться. Пожалуй, вопрос этого чемпионата только в двух вещах.
Во-первых, как скоро придут в себя Вендел, Барриос, Сантос и Нино? Во-вторых, насколько долго «Динамо», «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА смогут поддерживать темп набираемых очков?
Для меня же по-прежнему два фаворита сезона: «Зенит» и «Спартак». Но Семак в плане борьбы за чемпионство в РПЛ гораздо опытнее.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1