«Зенит» — главный претендент на золото вместе со «Спартаком». Антикризисные методы Семака работают

А отсутствие лидерства после 11 туров — уже привычная картина.

После провального старта чемпионата «Зенит» снова набирает силу и уже в одном очке от лидирующего «Динамо».

Часто говорю, что команда Семака прямо сейчас — главный претендент на титул РПЛ наряду со «Спартаком». Почему?

Здесь несколько факторов.

Да, есть проблемы с формой Барриоса, для которого этот сезон, вероятно, станет последним в Санкт-Петербурге. Но в то же время я точно знаю, что Семак и Вильмар договорились, что финальный аккорд колумбийца должен оказаться золотым. Поэтому Барриос все еще на поле, хотя критики этой осенью на него свалилось много.

Статистический портал RuStat даже не поставил полузащитника в символическую сборную этого этапа турнира. Ситуация удивительная, согласитесь, но как есть. Так что «Зенит» уже лишился одного из лучших опорников в истории РПЛ.

Плюс Вендел. Потенциально лучший центральный полузащитник чемпионата прямо сейчас выбыл на длительный срок. Снова неоценимая потеря, которая сильно помогает конкурентам. Вендел в форме — возможно, вообще лучший игрок чемпионата России.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дуглас Сантос также отсутствовал несколько недель из-за того, что восстанавливался после отличного перформанса в сборной Бразилии на чемпионате мира. По отзывам бразильских болельщиков, Сантос — лучший игрок турнира в составе национальной сборной. Но к началу нынешнего сезона он оказался не готов. Можно сколько угодно хвалить Романа Вегу, который отныне даже заигран за сборную Аргентины, но Сантоса заменить невозможно.

И все-таки Семак даже такие потери компенсировал. Карпукас обрел себя с первых матчей и создает на поле настоящее искусство. Матч с «Ахматом» пока лучший для него в футболке клуба из Санкт-Петербурга. Обычно главного тренера «Зенита» уничтожают за неумение развивать футболистов, но на деле он действительно умеет придумывать игрокам свежие роли.

Например, Педро поиграл уже и «восьмеркой», и «десяткой», и на обоих флангах атаки. Можно зафиксировать, что именно он во многом забрал на себя функции Вендела — «фантазисты», способного вытащить мяч из-под прессинга и придумать острую передачу в линию атаки.

Еще один важный штрих к формированию потенциала «Зенита» — форма Нино. Бразилец дважды в сезоне вообще оставался на лавке, однажды вышел на 90-й минуте, а еще пару раз уходил с поля в начале второго тайма. Разумеется, Нино в своем лучшем состоянии тоже способен быть лучшим центрдефом чемпионата.

Поэтому Сантос, Нино, Вендел и Барриос еще точно могут прибавить, но Педро с Карпукасом уже отлично работают в качестве антикризисных мер. Плюс, разумеется, в огне Соболев и Глушенков. Их статистика говорит сама за себя. И именно они в самом прямом смысле тащат команду. Из 25 мячей «Зенита» в РПЛ они на двоих забили 17. Даже удивительно, что сине-бело-голубых спасает не оборона, а атака. Зенитовцы — самые результативные в РПЛ. В среднем — больше двух мячей за матч. Очень достойно.

Вообще осенний провал — привычная ситуация для штаба Семака. Смотрите сами, что было после 11 туров в пяти прошедших сезонах:

2025/26 — 20 очков, 4-е место.

2024/25 — 26 очков, 3-е место.

2023/24 — 20 очков, 3-е место.

2022/23 — 29 очков, 1-е место.

2021/22 — 23 очка, 1-е место.

Так что «Зенит» не на первом месте к 11-му туру — история вполне рабочая. И Семак точно знает, как с ней управляться. Пожалуй, вопрос этого чемпионата только в двух вещах.

Во-первых, как скоро придут в себя Вендел, Барриос, Сантос и Нино? Во-вторых, насколько долго «Динамо», «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА смогут поддерживать темп набираемых очков?

Для меня же по-прежнему два фаворита сезона: «Зенит» и «Спартак». Но Семак в плане борьбы за чемпионство в РПЛ гораздо опытнее.