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Экс-игрок «Тоттенхэма» и «Наполи» Ндомбеле находится на просмотре в «Рубине»

Сергей Филин

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и «Наполи» Танги Ндомбеле может перейти в «Рубин», сообщила пресс-служба казанского клуба.

29-летний футболист находится в статусе свободного агента после того, как покинул «Ниццу» прошлым летом.

«Игрок будет находиться в нашем клубе на просмотре и проведет тренировочный цикл с командой, после чего будет принято решение о его будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».

Ндомбеле выступал за «Ниццу» с 2024 года. Ранее он играл за «Галатасарай», «Наполи», «Лион», «Тоттенхэм» и «Амьен». Также полузащитник провел 7 матчей за сборную Франции.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

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Источник: ФК «Рубин»
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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