Экс-игрок «Тоттенхэма» и «Наполи» Ндомбеле находится на просмотре в «Рубине»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и «Наполи» Танги Ндомбеле может перейти в «Рубин», сообщила пресс-служба казанского клуба.

29-летний футболист находится в статусе свободного агента после того, как покинул «Ниццу» прошлым летом.

«Игрок будет находиться в нашем клубе на просмотре и проведет тренировочный цикл с командой, после чего будет принято решение о его будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».

Ндомбеле выступал за «Ниццу» с 2024 года. Ранее он играл за «Галатасарай», «Наполи», «Лион», «Тоттенхэм» и «Амьен». Также полузащитник провел 7 матчей за сборную Франции.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

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