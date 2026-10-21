Ротенберг рассказал о графике сына Бориса: «Пропадает на работе, надо больше заниматься собой и спортом»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о графике сына Бориса, занимающего должность генерального директора «Локомотива».



«Ему надо больше собой заниматься, спортом. Потому что сейчас он полностью посвящает себя работе. 24 на 7 находится на работе и пропадает. Это тоже неправильно, потому что в первую очередь надо следить за своим здоровьем», — сказал Ротенберг «СЭ» на матче «Красная Машина — связь поколений».

«Локомотив» с 11 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. 25 октября железнодорожники сыграют с «Ростовом» в 12-м туре чемпионата России.

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