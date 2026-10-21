Глушаков о стычке Соболева и Сидибе в матче «Зенит» — «Ахмат»: «Надо держать себя в руках»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о конфликте нападающего «Зенита» Александра Соболева и полузащитника «Ахмата» Калиду Сидибе.

В конце матча 11-го тура РПЛ, который завершился со счетом 3:2 в пользу сине-бело-голубых, Соболев получил желтую карточку за эмоциональное поведение после перепалки с Сидибе, партнеры по команде сдерживали форварда. Сразу после финального свистка Сидибе побежал в подтрибунное помещение, предлагая Соболеву разобраться там.

«Честно, я не видел этот эпизод, летел в самолете. Но понятно, что каждый человек по-своему воспитан, и мне такие футболисты тоже попадались: провокаторы, которые могли и плюнуть, и наступить, и что-то сказать. Это провокация, но сдерживать себя надо в любом случае. Есть судья на футбольном поле, который поможет. Где-то неприятно это все выслушивать, но своими действиями ты можешь подвести команду и потом за это не досчитаться чемпионства. Так что надо держать себя в руках в любом случае», — приводит слова Глушакова РИА «Новости».

«Зенит» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (11 очков) находится на 13-м месте.

В 12-м туре РПЛ «Ахмат» сыграет с «Оренбургом» 23 октября, а «Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо» 25 октября.

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