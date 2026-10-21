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Глушаков о стычке Соболева и Сидибе в матче «Зенит» — «Ахмат»: «Надо держать себя в руках»

Сергей Филин

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о конфликте нападающего «Зенита» Александра Соболева и полузащитника «Ахмата» Калиду Сидибе.

В конце матча 11-го тура РПЛ, который завершился со счетом 3:2 в пользу сине-бело-голубых, Соболев получил желтую карточку за эмоциональное поведение после перепалки с Сидибе, партнеры по команде сдерживали форварда. Сразу после финального свистка Сидибе побежал в подтрибунное помещение, предлагая Соболеву разобраться там.

«Честно, я не видел этот эпизод, летел в самолете. Но понятно, что каждый человек по-своему воспитан, и мне такие футболисты тоже попадались: провокаторы, которые могли и плюнуть, и наступить, и что-то сказать. Это провокация, но сдерживать себя надо в любом случае. Есть судья на футбольном поле, который поможет. Где-то неприятно это все выслушивать, но своими действиями ты можешь подвести команду и потом за это не досчитаться чемпионства. Так что надо держать себя в руках в любом случае», — приводит слова Глушакова РИА «Новости».

&laquo;Зенит&raquo; идет на&nbsp;втором месте в&nbsp;РПЛ-2026/27 после 11 туров.«Зенит» — главный претендент на золото вместе со «Спартаком». Антикризисные методы Семака работают

«Зенит» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (11 очков) находится на 13-м месте.

В 12-м туре РПЛ «Ахмат» сыграет с «Оренбургом» 23 октября, а «Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо» 25 октября.

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Источник: РИА «Новости»
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Александр Соболев
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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